बिना वजह अलार्म चेन पुलिंग ने बढ़ाई रेलवे की चिंता, जानें अब तक कितने लोग हुए गिरफ्तार
अप्रैल से सितंबर तक 7,000 से अधिक अलार्म चेन पुलिंग की घटनाएं दर्ज की गईं.
Published : October 13, 2025 at 3:44 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्ली: रेलवे के अलग-अलग स्टेशनों पर 7 हजार से अधिक अलार्म चेन पुलिंग की घटनाएं खतरा बन गई हैं. पिछले साल की तुलना में इस साल इस तरह की घटनाओं में 5 से 7 फीसदी का इजाफा हुआ है.
चेन पुलिंग के कारण रेल यात्रियों के साथ-साथ ट्रेनों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं. इसके अलावा, इससे ट्रेन संचालन की समयबद्धता पर भी असर पड़ता है, जिसके बाद ऐसी अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है.
अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं के बारे में बताते हुए, उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने ईटीवी भारत को बताया कि, अप्रैल से सितंबर तक 7,000 से अधिक अलार्म चेन पुलिंग की घटनाएं दर्ज की गईं, जो पिछले साल की घटनाओं की तुलना में लगभग 5 से 7 प्रतिशत अधिक हैं.
त्रिपाठी ने आगे कहा कि, रेलवे इन घटनाओं पर नजर रखता है और अगर उसे लगता है कि किसी स्टेशन पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो वह अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष टीमें बनाता है. अधिकारी चेन पुलिंग की घटनाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हैं और लोगों को सुचारू ट्रेन संचालन और सुरक्षा मुद्दों पर इसके बुरे प्रभाव के बारे में जागरूक करते हैं.
रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक, एनसीआर जोन ने अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और इन घटनाओं में कथित संलिप्तता के लिए 3,228 लोगों को गिरफ्तार किया है. अधिकारी ने बताया कि रेलवे प्रशासन और आरपीएफ कर्मचारी अक्सर ऐसे अलार्म चेन खींचने वालों को पकड़कर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं, जो यह तय करते हैं कि अपराधी पर जुर्माना लगाया जाए या जेल भेजा जाए.
प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "यह देखा गया है कि कभी-कभी, खासकर रात में या किसी भी सेक्शन में, ऐसे असामाजिक लोग अक्सर अलार्म चेन खींचकर ट्रेन से भाग जाते हैं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. लेकिन रेलवे कर्मचारी ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं."
सुचारू ट्रेन संचालन और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, अनावश्यक एसीपी की घटनाओं को रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है. अनावश्यक चेन खींचने से न केवल ट्रेन की समयपालनता प्रभावित होती है, बल्कि यात्री सुरक्षा भी गंभीर रूप से खतरे में पड़ती है.
इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल से सितंबर तक कुल 3,228 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई. मैसूरु मंडल के आरपीएफ कर्मचारियों ने दो दिन पहले प्लेटफॉर्म पर टीओपीबी, नशीले पदार्थों की तस्करी, ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ ले जाने और अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं के बारे में सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया.
उत्तर रेलवे के डीआरएम मुरादाबाद ने कल बताया कि शाहजहांपुर में ट्रेन संख्या 13258 में एसीपी के कारण कई ट्रेनें एक साथ खड़ी हो गईं और ट्रेन और भी लेट हो गई. इसी तरह, शुक्रवार को आगे चल रही ट्रेन में अलार्म चेन पुलिंग के कारण ट्रेन 19020 भी लेट हो गई.
रेलवे प्रशासन की अपील
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा के दौरान अनावश्यक रूप से चेन पुलिंग न करने की अपील की है. यह एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए जुर्माना और कारावास दोनों हो सकते हैं. इसके दुरुपयोग से यात्रियों को असुविधा होती है और ट्रेनों की समयबद्धता और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.
गिरफ्तार लोग
अलार्म चेन पुलिंग घटनाओं के लिए अप्रैल में 423, मई में 599, जून में 617, जुलाई में 579, अगस्त में 526 और सितंबर में 484 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
स्टेशनवार प्रमुख गिरफ्तारियां
प्रयागराज जंक्शन (195), प्रयागराज छिवकी (62), नैनी जंक्शन (175), सूबेदारगंज (119), मिर्जापुर (142), चुनार (63), कानपुर सेंट्रल (443), फतेहपुर (205), फफूंद (86), इटावा (201), टूंडला जंक्शन (265), खुर्जा जंक्शन (71), शिकोहाबाद (102), और अलीगढ़ जंक्शन (212), अन्य धाराओं में भी कार्रवाई की गई है.
दंडनीय अपराध
रेलवे नियमों के मुताबिक, बिना उचित और पर्याप्त कारण के अलार्म चेन खींचना भारतीय रेल अधिनियम, 1989 की धारा 141 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है. दंड में एक साल तक का कारावास या जुर्माना या 1000 रुपये या दोनों शामिल हैं. एसीपी को पूरे भारत में रेल सेवाओं के विलंबित संचालन के प्रमुख कारकों में से एक माना जाता है.
किसी रेलगाड़ी के असामान्य रूप से रुक जाने से न केवल उस विशेष रेलगाड़ी की समयपालनता प्रभावित होगी, बल्कि उसके पीछे चलने वाली सभी रेलगाड़ियों की समयपालनता भी प्रभावित होगी, तथा रेल यात्रियों का कीमती समय भी खराब होगा.
ये भी पढ़ें: त्योहार में बिना टिकट यात्रा की सोच रहे हैं, तो सावधान! रेलवे ने 70 हजार से ज्यादा यात्रियों पर लगाया जुर्माना