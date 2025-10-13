ETV Bharat / bharat

बिना वजह अलार्म चेन पुलिंग ने बढ़ाई रेलवे की चिंता, जानें अब तक कितने लोग हुए गिरफ्तार

चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: रेलवे के अलग-अलग स्टेशनों पर 7 हजार से अधिक अलार्म चेन पुलिंग की घटनाएं खतरा बन गई हैं. पिछले साल की तुलना में इस साल इस तरह की घटनाओं में 5 से 7 फीसदी का इजाफा हुआ है.

चेन पुलिंग के कारण रेल यात्रियों के साथ-साथ ट्रेनों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं. इसके अलावा, इससे ट्रेन संचालन की समयबद्धता पर भी असर पड़ता है, जिसके बाद ऐसी अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है.

अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं के बारे में बताते हुए, उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने ईटीवी भारत को बताया कि, अप्रैल से सितंबर तक 7,000 से अधिक अलार्म चेन पुलिंग की घटनाएं दर्ज की गईं, जो पिछले साल की घटनाओं की तुलना में लगभग 5 से 7 प्रतिशत अधिक हैं.

त्रिपाठी ने आगे कहा कि, रेलवे इन घटनाओं पर नजर रखता है और अगर उसे लगता है कि किसी स्टेशन पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो वह अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष टीमें बनाता है. अधिकारी चेन पुलिंग की घटनाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हैं और लोगों को सुचारू ट्रेन संचालन और सुरक्षा मुद्दों पर इसके बुरे प्रभाव के बारे में जागरूक करते हैं.

रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक, एनसीआर जोन ने अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और इन घटनाओं में कथित संलिप्तता के लिए 3,228 लोगों को गिरफ्तार किया है. अधिकारी ने बताया कि रेलवे प्रशासन और आरपीएफ कर्मचारी अक्सर ऐसे अलार्म चेन खींचने वालों को पकड़कर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं, जो यह तय करते हैं कि अपराधी पर जुर्माना लगाया जाए या जेल भेजा जाए.

प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, "यह देखा गया है कि कभी-कभी, खासकर रात में या किसी भी सेक्शन में, ऐसे असामाजिक लोग अक्सर अलार्म चेन खींचकर ट्रेन से भाग जाते हैं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. लेकिन रेलवे कर्मचारी ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं."

सुचारू ट्रेन संचालन और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, अनावश्यक एसीपी की घटनाओं को रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है. अनावश्यक चेन खींचने से न केवल ट्रेन की समयपालनता प्रभावित होती है, बल्कि यात्री सुरक्षा भी गंभीर रूप से खतरे में पड़ती है.