पुणे से दिल्ली आ रहे अकासा एयर के विमान से पक्षी टकराया, राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षित लैंडिंग

पुणे से दिल्ली आ रही अकासा एयर की एक फ्लाइट में बर्ड हिट की घटना सामने आई है. विमान को सुरक्षित लैंडिंग कराया गया.

Published : October 11, 2025 at 9:05 AM IST

नई दिल्ली: पुणे से दिल्ली आ रहे अकासा एयर के एक विमान से शुक्रवार को पक्षी टकरा गया, लेकिन विमान सुरक्षित रूप से राष्ट्रीय राजधानी में उतर गया. एयरलाइन के प्रवक्ता ने ‘पीटीआई को दिए बयान में कहा कि विमान की इंजीनियरिंग टीम द्वारा जांच की जा रही है और गहन निरीक्षण के बाद इसे सेवा के लिए जारी कर दिया जाएगा.

प्रवक्ता ने कहा कि 10 अक्टूबर 2025 को पुणे से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली अकासा एयर की उड़ान संख्या क्यूपी 1607 से एक पक्षी टकरा गया. विमान सुरक्षित उतर गया और सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को विमान से उतार लिया गया है. यात्रियों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बोइंग 737 मैक्स 8 विमान से संचालित यह उड़ान शुक्रवार सुबह 10 बजे के बाद राष्ट्रीय राजधानी में उतरा था.

जिस विमान से पक्षी टकराया था, वह दिल्ली से गोवा के लिए उड़ान भरने वाला था. हालांकि, सुरक्षा कारणों से उस सेवा को कुछ घंटों के लिए रोक दिया गया और फिर इस रूट पर दूसरे विमान का संचालन किया गया. जानकारी के अनुसार, अकासा एयर की यह फ्लाइट निर्धारित समय पर दिल्ली पहुंची थी और पायलट ने पूरी सतर्कता के साथ विमान को लैंड कराया. बर्ड हिट की घटनाएं अक्सर टेकऑफ या लैंडिंग के दौरान होती हैं, जब विमान कम ऊंचाई पर होता है. नागरिक उड्डयन विशेषज्ञों के अनुसार, आधुनिक विमानों की सुरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, फिर भी ऐसे मामलों में विमान की पूरी जांच करना अनिवार्य होता है ताकि कोई जोखिम न रहे.

