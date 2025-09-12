ETV Bharat / bharat

आइजोल में मनेगा जश्न. रेल परिवार से होगा कनेक्ट, PM मोदी करेंगे बैराबी सैरांग रेल लाइन का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 14 सितंबर को मिजोरम के बहुप्रतीक्षित बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे. आइजोल आधिकारिक तौर पर भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ेगा.

Aizawl
मिजोरम की राजधानी आइजोल में PM मोदी करेंगे बैराबी सैरांग रेल लाइन का उद्घाटन. (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

Published : September 12, 2025

हाफलोंग: पूर्वोत्तर भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहे मिजोरम की राजधानी आइजोल आधिकारिक तौर पर भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ने के बेहद करीब है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 14 सितंबर को बहुप्रतीक्षित बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे. दो दशकों से भी अधिक समय से योजना में रही यह परियोजना पहाड़ी और स्थल-रुद्ध राज्य के लिए कनेक्टिविटी में एक बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करती है.

बैराबी से सैरांग तक नवनिर्मित 51.38 किलोमीटर लंबा रेल खंड, सैरांग से केवल 20 किलोमीटर दूर स्थित आइज़ोल को पहली बार व्यापक भारतीय रेल नेटवर्क की पहुंच में लाएगा. ₹8,071 करोड़ की लागत से निर्मित यह रेलवे लाइन इस क्षेत्र के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों से होकर गुजरती है. इसमें 48 सुरंगें और 102 पुल हैं. इनमें पुल संख्या 196 भी शामिल है. इसकी ऊंचाई 114 मीटर है. ये पुल दिल्ली के प्रतिष्ठित कुतुब मीनार से 42 मीटर ऊंचा है.

उद्घाटन समारोह के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी सैरांग से तीन नई रेल सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे. इन ट्रेनों में सैरांग-आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस, सैरांग-कोलकाता एक्सप्रेस और सैरांग-गुवाहाटी एक्सप्रेस शामिल हैं.

इन ट्रेनों से मिज़ोरम और प्रमुख शहरी केंद्रों के बीच यात्री और माल ढुलाई संपर्क में सुधार होने की उम्मीद है. इससे आर्थिक विकास और एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा.

इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने असम के दीमा हसाओ जिले में न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन समारोह का सार्वजनिक प्रदर्शन आयोजित किया है. शनिवार को दोपहर 3:30 बजे शुरू होने वाले इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा.

इस समारोह में स्थानीय लोगों की महत्वपूर्ण भागीदारी होने की उम्मीद है. बैराबी-सैरांग परियोजना के अलावा, प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर में ₹900 करोड़ से अधिक लागत की कई अन्य रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे.

Aizawl
यद्यपि यह रेलवे लाइन इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का प्रमाण है, फिर भी यह त्रासदी से अछूती नहीं रही है. अगस्त 2023 में, निर्माणाधीन सैरंग पुल काम के दौरान ढह गया. इससे 26 श्रमिकों की मृत्यु हो गई. मजदूरों की मौत ने न केवल इस उत्सव पर एक गंभीर छाया डाली, बल्कि देश के कुछ सबसे दुर्गम इलाकों में परियोजना को पूरा करने के लिए सैकड़ों श्रमिकों, इंजीनियरों और रेलवे अधिकारियों द्वारा उठाए गए जोखिमों को भी उजागर किया.

लॉजिस्टिक्स के अलावा, नई रेलवे लाइन से मिजोरम में पर्यटन को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. यह मार्ग मनोरम लुशाई पहाड़ियों से होकर गुजरता है, जिससे मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं. ये ट्रेन यात्रा को ही एक पर्यटक आकर्षण बना सकते हैं. बेहतर पहुंच के साथ, अधिक यात्रियों के इस राज्य की यात्रा करने की उम्मीद है. इससे संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध ये राज्य अब तक अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अपेक्षाकृत अलग-थलग रहा है.

आइजोल का राष्ट्रीय रेल मानचित्र में शामिल होना सिर्फ एक परिवहन उन्नयन से कहीं बढ़कर है. यह मिजोरम के लिए समावेशिता और विकास का एक सशक्त प्रतीक है. यहां के लोगों के लिए, यह एक दीर्घकालिक आकांक्षा की पूर्ति का प्रतीक है. उद्घाटन के साथ ही, अवसर, विकास और राष्ट्रीय एकीकरण का एक नया युग शुरू होने वाला है.

