दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचीं एश्वर्या राय बच्चन, AI जेनरेटेड तस्वीरों को लेकर की ये अपील

वकील ने कहा कि कई वेबसाइटों ने खुद को उनके आधिकारिक प्लेटफॉर्म के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत कर लोगों को गुमराह किया.

ऐश्वर्या राय बच्चन ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा
ऐश्वर्या राय बच्चन ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा (ETV BHARAT)
By ANI

Published : September 9, 2025 at 1:30 PM IST

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों और वाणिज्यिक उत्पादों पर उनके नाम, तस्वीरों और सार्वजनिक व्यक्तित्व के अनधिकृत उपयोग पर चिंता जताई.

न्यायमूर्ति तेजस करिया की अध्यक्षता वाली अदालत ने मामले की सुनवाई की और इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए निषेधाज्ञा (कानूनी आदेश, जिसमें न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को कोई विशेष कार्य करने या न करने का निर्देश देता है) जारी करने के अपने इरादे का संकेत दिया. मामले की आगे की कार्यवाही आधिकारिक तौर पर 15 जनवरी, 2026 को निर्धारित की गई.

ऐश्वर्या राय का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने कहा कि व्यावसायिक लाभ और अनुचित सामग्री दोनों के लिए उनकी पहचान का बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा है. उन्होंने तर्क दिया कि कई वेबसाइटों ने खुद को उनके आधिकारिक प्लेटफॉर्म के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे जनता को गुमराह किया गया और उनके प्रचार अधिकारों का हनन हुआ. उन्होंने बिना किसी कानूनी अनुमति के उनकी छवि और नाम वाले सामान जैसे मग और टी-शर्ट से लेकर ड्रिंकवेयर तक के उदाहरण पेश किए.

ऐसी संस्थाओं की जानकारी नहीं: एक विशेष रूप से परेशान करने वाले खुलासे में, संदीप सेठी ने ऐश्वर्या नेशन वेल्थ नामक एक कंपनी का पर्दाफाश किया, जिसने आधिकारिक दस्तावेजों में ऐश्वर्या राय को गलत तरीके से अपना अध्यक्ष बताया था, जबकि उनका उनसे कोई वैध संबंध नहीं था. उन्होंने इस कृत्य को धोखाधड़ीपूर्ण बताया और स्पष्ट किया कि उनके मुवक्किल को ऐसी संस्थाओं के बारे में कोई जानकारी या संलिप्तता नहीं थी.

बताया परेशान करने वाला और अस्वीकार्य: संदीप सेठी ने अदालत को यह भी बताया कि ऐश्वर्या राय की अश्लील, विकृत और एआई जेनरेटेड इमेजेज को ऑनलाइन व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था. उन्होंने इसे उनकी गरिमा का घोर उल्लंघन बताते हुए इसकी निंदा की और कहा कि उनकी छवि का यौन उद्देश्यों के लिए शोषण किया जा रहा है, जिसे उन्होंने परेशान करने वाला और अस्वीकार्य बताया.

विशिष्ट यूआरएल की आवश्यकता: वहीं गूगल की ओर से पेश होते हुए, अधिवक्ता ममता रानी ने ऐसी सामग्री हटाने के प्रक्रियात्मक पहलू पर बात की. उन्होंने कहा कि इसे हटाने के लिए विशिष्ट यूआरएल प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी. न्यायमूर्ति करिया ने टिप्पणी की कि यद्यपि एकीकृत आदेश आदर्श होगा, लेकिन उल्लंघनों के दायरे के आधार पर व्यक्तिगत निषेधाज्ञा आवश्यक हो सकती है.

प्रतिवादी के खिलाफ आदेश: न्यायालय ने कहा कि वादी वीडियो हटाने के लिए विशिष्ट यूआरएल उपलब्ध करा सकता है या ब्लॉकिंग एवं स्क्रीनिंग निर्देश (बीएसआई) प्रक्रिया अपना सकता है. अदालत ने आगे कहा कि चूंकि मांगी गई राहतें व्यापक हैं, इसलिए वह प्रत्येक प्रतिवादी के खिलाफ अलग-अलग आदेश दिया जाएगा. अगर एक समान आदेश संभव हो, तो अदालत उसे जारी करेगी, नहीं अलग-अलग निषेधाज्ञाएं दी जाएंगी.

