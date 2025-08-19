ETV Bharat / bharat

कोटा-बूंदी में एयरपोर्ट, कटक-भुवनेश्वर पर लिंक रोड का निर्माण, मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले - CABINET DECISION

कैबिनेट ने राजस्थान के कोटा-बूंदी में एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव
August 19, 2025

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए. इनमें राजस्थान के कोटा-बूंदी में एयरपोर्ट का निर्माण शामिल है. इसके लिए केंद्र ने 1507 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इसके अलावा कैबिनेट ने ओडिशा के कटक-भुवनेश्वर पर लिंक रोड बनाने का ऐलान किया है.

इस संबंध में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "कैबिनेट ने 1507 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से राजस्थान में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट- कोटा-बूंदी हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दे दी है... इसका टर्मिनल भवन 3200 मीटर लंबे रनवे के साथ 20,000 वर्गमीटर क्षेत्र में फैला है. इसकी क्षमता प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों की होगी..." मंत्री ने कहा कि हवाई अड्डे के लिए 1,089 एकड़ भूमि राजस्थान सरकार द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी .

उन्होंने कहा किओडिशा के कटक-भुवनेश्वर पर एक्सेस-कंट्रोल्ड लिंक रोड बनेगा, जिसके लागत 8308 करोड़ रुपये से ज्यादा होगी. कैबिनेट ने एक्सेस-कंट्रोल्ड रिंग रोड के निर्माण को मंजूरी दे दी है. 6-लेन रोड होगा.

'कोटा एक औद्योगिक और शैक्षिक केंद्र'
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोटा-बूंदी (राजस्थान) में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास पर कैबिनेट ब्रीफिंग में बोलते हुए कहा, "कोटा एक औद्योगिक और शैक्षिक केंद्र है. शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग नियमित रूप से कोटा आते हैं. हवाई अड्डे की मांग लंबे समय से चली आ रही थी और बूंदी और कोटा के बीच एक नेचुरल इको सिस्टम है. मौजूदा हवाई अड्डा पुराना है और इसके आधुनिकीकरण की आवश्यकता है."

11 साल में डबल हुए एयरपोर्ट
केंद्रीय मंत्री ने कहा, "2014 तक देश में केवल 74 हवाई अड्डे थे, जबकि पिछले 11 साल में यह संख्या दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई है और अब भारत में 162 हवाई अड्डे कार्यरत हैं."

'कटक सबसे पुराने शहरों में से एक'
उन्होंने कहा, "कटक और भुवनेश्वर व्यावहारिक रूप से ट्विन शहर हैं. कटक सबसे पुराने शहरों में से एक है और NH-16 के गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्ट्रेच पर काफी भीड़भाड़ रहती है. इस रिंग रोड की मांग लंबे समय से की जा रही थी."

