ETV Bharat / bharat

धौलपुर के दमोह झरने में डूबा एयरफोर्स का जवान, एसडीआरएफ और गोताखोर जुटे तलाश में - AIRFORCE JAWAN DROWNED

धौलपुर के दमोह झरने में डूबा एयरफोर्स का जवान, एसडीआरएफ और गोताखोर जुटे तलाश में

Airforce jawan drowns in waterfall
झरने में डूबा एयरफोर्स का जवान (ETV Bharat Dholpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 21, 2025 at 4:58 PM IST

2 Min Read

धौलपुर: जिले के सरमथुरा थाना क्षेत्र स्थित दमोह झरने में एयरफोर्स का एक जवान डूब गया. हादसे के बाद उसके साथी बिना किसी को बताए मौके से चले गए. घटना की सूचना पुलिस को 12 घंटे बाद गुरुवार सुबह मिली. इसके बाद एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम झरने में जवान की तलाश कर रही है.

साथियों ने नहीं दी सूचना, 12 घंटे बाद पता चला: सरमथुरा थानाधिकारी कृपाल सिंह ने बताया कि जवान बुधवार शाम करीब 6 बजे पानी में डूब गया था. गुरुवार सुबह ग्वालियर से एयरफोर्स अधिकारियों का फोन आने के बाद घटना की जानकारी मिली. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश शुरू कर दी. राहत और बचाव कार्य में एसडीआरएफ टीम व स्थानीय गोताखोर लगे हुए हैं.

पढ़ें: जोधपुर में जोरदार बारिश, युवक तालाब में डूबा, सवाई माधोपुर में नाले में बहा 4 साल का बालक - HEAVY RAIN IN JODHPUR

तेलंगाना का रहने वाला है जवान: डूबे जवान की पहचान तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के तारोड़ा निवासी लक्ष्मी प्रसाद के रूप में हुई है. वह ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर पदस्थापित था. जानकारी के अनुसार, वह अपने कुछ साथी जवानों के साथ पिकनिक मनाने के लिए दमोह झरने आया था. हादसा होते ही साथी जवान मौके से बिना किसी को बताए लौट गए.

पढ़ें: बूंदी में दर्दनाक हादसा: दोस्त को बचाने गया युवक भी डूबा, दो की मौत, रेस्क्यू टीम ने निकाले शव - TWO YOUTHS DROWN IN BUNDI

पर्यटन स्थल है दमोह झरना: दमोह झरना धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड में घने जंगलों के बीच स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है. यहां करीब 300 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है. बरसात के दिनों में यह जगह पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनी रहती है.

धौलपुर: जिले के सरमथुरा थाना क्षेत्र स्थित दमोह झरने में एयरफोर्स का एक जवान डूब गया. हादसे के बाद उसके साथी बिना किसी को बताए मौके से चले गए. घटना की सूचना पुलिस को 12 घंटे बाद गुरुवार सुबह मिली. इसके बाद एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम झरने में जवान की तलाश कर रही है.

साथियों ने नहीं दी सूचना, 12 घंटे बाद पता चला: सरमथुरा थानाधिकारी कृपाल सिंह ने बताया कि जवान बुधवार शाम करीब 6 बजे पानी में डूब गया था. गुरुवार सुबह ग्वालियर से एयरफोर्स अधिकारियों का फोन आने के बाद घटना की जानकारी मिली. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश शुरू कर दी. राहत और बचाव कार्य में एसडीआरएफ टीम व स्थानीय गोताखोर लगे हुए हैं.

पढ़ें: जोधपुर में जोरदार बारिश, युवक तालाब में डूबा, सवाई माधोपुर में नाले में बहा 4 साल का बालक - HEAVY RAIN IN JODHPUR

तेलंगाना का रहने वाला है जवान: डूबे जवान की पहचान तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के तारोड़ा निवासी लक्ष्मी प्रसाद के रूप में हुई है. वह ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर पदस्थापित था. जानकारी के अनुसार, वह अपने कुछ साथी जवानों के साथ पिकनिक मनाने के लिए दमोह झरने आया था. हादसा होते ही साथी जवान मौके से बिना किसी को बताए लौट गए.

पढ़ें: बूंदी में दर्दनाक हादसा: दोस्त को बचाने गया युवक भी डूबा, दो की मौत, रेस्क्यू टीम ने निकाले शव - TWO YOUTHS DROWN IN BUNDI

पर्यटन स्थल है दमोह झरना: दमोह झरना धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड में घने जंगलों के बीच स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है. यहां करीब 300 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है. बरसात के दिनों में यह जगह पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनी रहती है.

For All Latest Updates

TAGGED:

झरने में डूबा एयरफोर्स जवानTELANGANA JAWAN DROWNEDRESCUE OF JAWAN CONTINUESAIRFORCE JAWAN DROWNED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

62,000 करोड़ का रक्षा सौदा, HAL को मिला 97 तेजस Mk1A लड़ाकू विमानों का ऑर्डर

भारत-चीन व्यापार से सालाना 6 अरब डॉलर का फायदा, US टैरिफ से हुए नुकसान की भरपाई

मारवाड़ के महाकुंभ के लिए उमड़ रही आस्था, जोधपुर में हर दिन पहुंच रहे हजारों श्रद्धालु

PM किसान निधि का झांसा देकर किए युवक के खाते से 96 हजार पार, झारखंड से गिरफ्तार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.