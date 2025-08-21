धौलपुर के दमोह झरने में डूबा एयरफोर्स का जवान, एसडीआरएफ और गोताखोर जुटे तलाश में

धौलपुर: जिले के सरमथुरा थाना क्षेत्र स्थित दमोह झरने में एयरफोर्स का एक जवान डूब गया. हादसे के बाद उसके साथी बिना किसी को बताए मौके से चले गए. घटना की सूचना पुलिस को 12 घंटे बाद गुरुवार सुबह मिली. इसके बाद एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम झरने में जवान की तलाश कर रही है.

साथियों ने नहीं दी सूचना, 12 घंटे बाद पता चला: सरमथुरा थानाधिकारी कृपाल सिंह ने बताया कि जवान बुधवार शाम करीब 6 बजे पानी में डूब गया था. गुरुवार सुबह ग्वालियर से एयरफोर्स अधिकारियों का फोन आने के बाद घटना की जानकारी मिली. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश शुरू कर दी. राहत और बचाव कार्य में एसडीआरएफ टीम व स्थानीय गोताखोर लगे हुए हैं.

तेलंगाना का रहने वाला है जवान: डूबे जवान की पहचान तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के तारोड़ा निवासी लक्ष्मी प्रसाद के रूप में हुई है. वह ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर पदस्थापित था. जानकारी के अनुसार, वह अपने कुछ साथी जवानों के साथ पिकनिक मनाने के लिए दमोह झरने आया था. हादसा होते ही साथी जवान मौके से बिना किसी को बताए लौट गए.

पर्यटन स्थल है दमोह झरना: दमोह झरना धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड में घने जंगलों के बीच स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है. यहां करीब 300 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है. बरसात के दिनों में यह जगह पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनी रहती है.