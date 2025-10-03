महाराष्ट्र में छोटे हवाई अड्डे बनेंगे विमान पार्किंग हब, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
महाराष्ट्र सरकार छोटे-छोटे हवाई अड्डों को आपस में जोड़ने और वहां विमान पार्किंग केंद्र बनाने की योजना बना रही है.
Published : October 3, 2025 at 5:30 PM IST
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार एक नई योजना के तहत राज्य के छोटे हवाई अड्डों को विमान पार्किंग हब में बदलने की तैयारी कर रहा है. इससे न केवल हवाई अड्डों का बेहतर उपयोग होगा, बल्कि विमान कंपनियों का खर्च भी कम होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा. बता दें कि राज्य के कई छोटे हवाई अड्डों पर विमानों का आगमन और प्रस्थान सीमित होने के कारण, ये हवाई अड्डे महंगे होते जा रहे हैं.
क्यों जरूरी है यह योजना?
मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े हवाई अड्डों पर जगह की कमी के कारण विमान कंपनियों को अपने विमान अन्य शहरों में पार्क करना पड़ता है. इससे ईंधन खर्च में 20-30% की बढ़ोतरी और समय की बर्बादी होती है. उदाहरण के लिए, मुंबई में एक बोइंग 737 विमान की रात भर की पार्किंग का खर्च 10,000 से 20,000 रुपये तक हो सकता है.
इस समस्या को हल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार शिर्डी, बारामती, यवतमाल, धाराशिव, लातूर और नांदेड जैसे छोटे हवाई अड्डों को पार्किंग हब के रूप में विकसित कर रही है.
कैसे होगा अमल?
उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने हाल ही में इस योजना पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की. इसमें रनवे पर लाइटिंग सिस्टम, रडार सुविधाएं और अन्य सुरक्षा उपायों को लागू करने पर जोर दिया गया. इन हवाई अड्डों पर रात में उतरने की सुविधा शुरू की जाएगी, ताकि 24 घंटे उनका उपयोग हो सके. केंद्र सरकार और निजी विमान कंपनियों के साथ मिलकर इस योजना को जल्द लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.
क्या होंगे फायदे?
- विमान कंपनियों के लिए: पार्किंग खर्च 20-30% तक कम होगा, जिससे नए रास्ते शुरू करने में मदद मिलेगी
- पर्यटन को बढ़ावा: शिर्डी और नांदेड जैसे धार्मिक स्थलों पर बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी
- स्थानीय अर्थव्यवस्था: यवतमाल, धाराशिव और लातूर जैसे छोटे शहरों में रोजगार के 10,000 से अधिक अवसर पैदा होंगे
- कार्गो और उद्योग: मालवाहक उड़ानों में वृद्धि से स्थानीय उद्योगों को फायदा होगा
अभी क्या है स्थिति?
फिलहाल मुंबई के विमान अहमदाबाद, नागपुर और गोवा में पार्क किए जाते हैं. इस योजना से महाराष्ट्र के हवाई अड्डों की पार्किंग क्षमता दोगुनी होगी, जिससे मुंबई और दिल्ली पर दबाव कम होगा. साथ ही, 100% विदेशी निवेश की अनुमति के कारण इस योजना से विदेशी पूंजी और आधुनिक तकनीक भी आकर्षित होगी.
विशेषज्ञों की रायः
हवाई यातायात विशेषज्ञ नितिन जाधव का कहना है कि यह योजना महाराष्ट्र को विमानन क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी. इससे न केवल आर्थिक विकास होगा, बल्कि पर्यटन और स्थानीय उद्योगों को भी नई संभावनाएं मिलेंगी. महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इससे 10 हज़ार से ज़्यादा रोज़गार के अवसर पैदा होंगे. स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही, माल ढुलाई बढ़ने से उद्योगों को भी फायदा होगा.
