ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र में छोटे हवाई अड्डे बनेंगे विमान पार्किंग हब, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार एक नई योजना के तहत राज्य के छोटे हवाई अड्डों को विमान पार्किंग हब में बदलने की तैयारी कर रहा है. इससे न केवल हवाई अड्डों का बेहतर उपयोग होगा, बल्कि विमान कंपनियों का खर्च भी कम होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा. बता दें कि राज्य के कई छोटे हवाई अड्डों पर विमानों का आगमन और प्रस्थान सीमित होने के कारण, ये हवाई अड्डे महंगे होते जा रहे हैं.

क्यों जरूरी है यह योजना?

मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े हवाई अड्डों पर जगह की कमी के कारण विमान कंपनियों को अपने विमान अन्य शहरों में पार्क करना पड़ता है. इससे ईंधन खर्च में 20-30% की बढ़ोतरी और समय की बर्बादी होती है. उदाहरण के लिए, मुंबई में एक बोइंग 737 विमान की रात भर की पार्किंग का खर्च 10,000 से 20,000 रुपये तक हो सकता है.

इस समस्या को हल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार शिर्डी, बारामती, यवतमाल, धाराशिव, लातूर और नांदेड जैसे छोटे हवाई अड्डों को पार्किंग हब के रूप में विकसित कर रही है.

कैसे होगा अमल?

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने हाल ही में इस योजना पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की. इसमें रनवे पर लाइटिंग सिस्टम, रडार सुविधाएं और अन्य सुरक्षा उपायों को लागू करने पर जोर दिया गया. इन हवाई अड्डों पर रात में उतरने की सुविधा शुरू की जाएगी, ताकि 24 घंटे उनका उपयोग हो सके. केंद्र सरकार और निजी विमान कंपनियों के साथ मिलकर इस योजना को जल्द लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.