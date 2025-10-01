ETV Bharat / bharat

2027 में शुरू होगी एयर टैक्सी सर्विस, जानें क्या है इसकी खासियत?

इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस 2027 के मध्य तक शुरू होने की उम्मीद है. यह कैमरों और सेंसरों से लैस होगी.

Air Taxi
2027 में शुरू होगी एयर टैक्सी सर्विस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2025 at 3:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई: द ईप्लेन कंपनी के संस्थापक और IIT मद्रास के एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विभाग के फैकल्टी सदस्य प्रोफेसर सत्य चक्रवर्ती के अनुसार भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस 2027 के मध्य तक शुरू होने की उम्मीद है.

सड़क यातायात में बढ़ती भीड़भाड़ के साथ तेज शहरी परिवहन के विकल्प के रूप में कम दूरी के इलेक्ट्रिक विमान विकसित किए जा रहे हैं. प्रोफेसर चक्रवर्ती और उनके छात्र प्रांजल मेहता द्वारा स्थापित ईप्लेन कंपनी, यात्रियों के उपयोग के साथ-साथ मेडिकल इमरजेंसी स्थितियों के लिए डिजाइन किए गए कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक विमान बना रही है.

पहला प्रोटोटाइप: एयर एम्बुलेंस
टीम शुरुआत में एक एयर एम्बुलेंस पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो एक पायलट, मरीज और ट्रेन नर्स को ले जाने में सक्षम है. साथ ही दो यात्रियों और एक पायलट के लिए भी एयर टैक्सी मॉडल विकसित किया जा रहा है.

प्रोटोटाइप विमानों की ट्रायल फ्लाइट अगले दो महीनों में निर्धारित हैं, जिनमें से पहली परीक्षण उड़ान नवंबर में होगी. इन उड़ानों से प्राप्त डेटा आगे के सुधारों का मार्गदर्शन करेंगे, जो जून 2026 तक जारी रहेंगे. 2026 के अंत तक व्यापक परीक्षण और उसके बाद नियामक अनुमोदन की उम्मीद है.

प्रोफेसर चक्रवर्ती ने कहा कि सभी प्रशिक्षण, लैंडिंग बुनियादी ढांचे और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, यह सेवा जून 2027 के बाद व्यावसायिक रूप से शुरू की जा सकती है. ईप्लेन एयर टैक्सी में कई विशेषताएं हैं.

वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (VTOL)
पारंपरिक विमानों के विपरीत इसे रनवे की आवश्यकता नहीं होती है. यह ड्रोन की तरह लंबवत ऊपर उठता है, फिर पंखों वाले छोटे विमान की तरह उड़ता है. यह 300 मीटर से 1 किमी की ऊंचाई के बीच संचालित होता है, प्रति चार्ज लगभग 100 किमी की रेंज के साथ, यह अधिकांश इंटर-सिटी ट्रैवलिंग के लिए पर्याप्त है.

क्षमता और सुरक्षा
सड़क मार्ग से एक घंटे में पूरी होने वाली यात्राएं 10-15 मिनट में पूरी की जा सकती है. एक प्रशिक्षित पायलट के साथ-साथ यह कैमरों, सेंसरों और ऑटोमैटिक ड्राइविंग कार से लैस होगी. एक नियमित टैक्सी की सवारी की कीमत का लगभग 1.5 गुना होने की उम्मीद है, लेकिन यात्रा के समय को काफी कम कर देता है. ईंधन-आधारित विमानों की तुलना में इस परिचालन लागत कम है और भारत में निर्मित होने के कारण लागत प्रतिस्पर्धी रहने की उम्मीद है.

एयर टैक्सी बनाम हेलीकॉप्टर
प्रोफेसर चक्रवर्ती ने बताया कि एयर टैक्सियों का वजन लगभग 2,500 किलोग्राम होता है, जबकि हेलीकॉप्टरों का वजन लगभग 6,000 किलोग्राम होता है. एयर टैक्सियों को उतरने के लिए केवल 4,000 वर्ग फुट जगह की आवश्यकता होती है, जो पारंपरिक विमानों की तुलना में बहुत कम है. इसके लिए नियामक अनुमतियों के साथ, ऊंची इमारतों की छतें लैंडिंग पैड के रूप में काम कर सकती हैं.

उन्होंने कहा कि हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि भारत की पहली वाणिज्यिक एयर टैक्सी सेवा कहां शुरू की जाएगी, लेकिन इस परियोजना ने आपातकालीन प्रतिक्रिया, चिकित्सा परिवहन और शहरों में यातायात की भीड़ को कम करने में अपनी संभावित भूमिका के लिए पहले ही ध्यान आकर्षित किया है.

प्रोफेसर चक्रवर्ती ने ईटीवी भारत को बताया, "एयर टैक्सियां मरीजों के लिए महत्वपूर्ण समय बचा सकती हैं, शहरी आवागमन के समय को काफी कम कर सकती हैं और सड़क बुनियादी ढांचे पर निर्भरता कम कर सकती हैं. हमारा मानना ​​है कि यह भारतीय शहरों में गतिशीलता को बदल सकती है."

यह भी पढे़ं- एन्नोर थर्मल पावर प्लांट हादसा: असम के 9 श्रमिकों के शव हवाई मार्ग से भेजे जाएंगे

For All Latest Updates

TAGGED:

AIR TAXI LAUNCHAIR TAXI TO LAUNCH IN 2027AIR AMBULANCEFEATURES OF AIR TAXIAIR TAXI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.9, 60 लोगों की मौत

बुधवार को छाई हरियाली, बीएसई का सेंसेक्स 143 अंक ऊपर खुला, निफ्टी में भी दिखी 51 अंकों की तेजी

तिलक वर्मा की तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात, दिया ये खास गिफ्ट

आरबीआई ने नहीं किया रेपो रेट में बदलाव, 5.5 फीसदी बरकरार रहेगा रेपो रेट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.