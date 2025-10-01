ETV Bharat / bharat

2027 में शुरू होगी एयर टैक्सी सर्विस, जानें क्या है इसकी खासियत?

चेन्नई: द ईप्लेन कंपनी के संस्थापक और IIT मद्रास के एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विभाग के फैकल्टी सदस्य प्रोफेसर सत्य चक्रवर्ती के अनुसार भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस 2027 के मध्य तक शुरू होने की उम्मीद है.

सड़क यातायात में बढ़ती भीड़भाड़ के साथ तेज शहरी परिवहन के विकल्प के रूप में कम दूरी के इलेक्ट्रिक विमान विकसित किए जा रहे हैं. प्रोफेसर चक्रवर्ती और उनके छात्र प्रांजल मेहता द्वारा स्थापित ईप्लेन कंपनी, यात्रियों के उपयोग के साथ-साथ मेडिकल इमरजेंसी स्थितियों के लिए डिजाइन किए गए कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक विमान बना रही है.

पहला प्रोटोटाइप: एयर एम्बुलेंस

टीम शुरुआत में एक एयर एम्बुलेंस पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो एक पायलट, मरीज और ट्रेन नर्स को ले जाने में सक्षम है. साथ ही दो यात्रियों और एक पायलट के लिए भी एयर टैक्सी मॉडल विकसित किया जा रहा है.

प्रोटोटाइप विमानों की ट्रायल फ्लाइट अगले दो महीनों में निर्धारित हैं, जिनमें से पहली परीक्षण उड़ान नवंबर में होगी. इन उड़ानों से प्राप्त डेटा आगे के सुधारों का मार्गदर्शन करेंगे, जो जून 2026 तक जारी रहेंगे. 2026 के अंत तक व्यापक परीक्षण और उसके बाद नियामक अनुमोदन की उम्मीद है.

प्रोफेसर चक्रवर्ती ने कहा कि सभी प्रशिक्षण, लैंडिंग बुनियादी ढांचे और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, यह सेवा जून 2027 के बाद व्यावसायिक रूप से शुरू की जा सकती है. ईप्लेन एयर टैक्सी में कई विशेषताएं हैं.

वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (VTOL)

पारंपरिक विमानों के विपरीत इसे रनवे की आवश्यकता नहीं होती है. यह ड्रोन की तरह लंबवत ऊपर उठता है, फिर पंखों वाले छोटे विमान की तरह उड़ता है. यह 300 मीटर से 1 किमी की ऊंचाई के बीच संचालित होता है, प्रति चार्ज लगभग 100 किमी की रेंज के साथ, यह अधिकांश इंटर-सिटी ट्रैवलिंग के लिए पर्याप्त है.