जिंदगी की भागदौड़ से चुराइये सुकून के कुछ पल, उड़कर पहुंचिए जंगल के होम स्टे - CHHINDWARA HOMESTAY AIR SERVICE

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 22, 2025 at 3:13 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 3:38 PM IST 5 Min Read

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश में पर्यटक स्थलों की कमी नहीं है. एक से बढ़कर पर्यटन स्थल हैं. जो प्रकृति और सौंदर्यता से भरे हुए हैं. वहीं एमपी सरकार के कई जिलों में होम स्टे बसाए गए हैं. जो टूरिस्टों के लिए अलग एक्सपीरियंस साबित हो रहा है. यहां आने वाले पर्यटकों को पुरानी संस्कृति, परिवेश और आवोहवा से रूबरू कराया जा रहा है. शहरी भागम भाग और चकाचौंध की दुनिया से अलग सुकून के पल बिताना चाहते हैं, तो आदिवासी परंपरा और घने जंगलों के बीच बने होम स्टे में आसमानी रास्ते से भी सफर आसान हो सकेगा. हेलीपैड बनाने की तैयारी छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी इलाकों में बने होमस्टे फाइव स्टार होटल से कम नहीं हैं. यहां पर सिर्फ भारत ही नहीं विदेश के भी कई पर्यटक प्रकृति और जनजाति परंपरा को समझने के लिए समय बिताने आते हैं. छिंदवाड़ा पर्यटन बोर्ड के नोडल ऑफिसर बलराम राजपूत ने बताया कि "अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके छिंदवाड़ा के होमस्टे अब जिला प्रशासन द्वारा मल्टीनेशनल टूरिज्म सर्विस प्रदान करने वाली कंपनियों के साथ टाइअप करने की तैयारी में है. आदिवासी संस्कृति से होता है वेलकम (ETV Bharat) ताकि दुनिया भर से कहीं भी व्यक्ति ऑनलाइन इन होम स्टे की बुकिंग कर सकता है. खास बात यह है कि अगर कोई पर्यटक हवाई यात्रा के जरिए भी होमस्टे तक पहुंचाना चाहता है, तो उसके लिए हेलीपैड बनाने की तैयारी भी की जा रही है."

क्या है होम स्टे प्रोजेक्ट, बन रहे हेलीपैड होम स्टे मध्य प्रदेश सरकार का ऐसा प्रोजेक्ट है, जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ लोकल आदिवासी ग्रामीणों को रोजगार भी उपलब्ध कराता है. जिसमें सरकार आदिवासी या ग्रामीण को उनकी जमीन पर होम स्टे बनाने सब्सिडी देती है. वहां रुकने वाले टूरिस्टों से मिलने वाला खर्च उन आदिवासियों को ही मिलता है. जो सैलानी खाने और रहने पर खर्च करते हैं. एक तरीके से यह एमपी टूरिज्म और जिला प्रशासन की ग्रामीणों को रोजगार देने के साथ टूरिज्म को बढ़ावा देना और पुराने कल्चर को जीने का एक प्रोजेक्ट है. इसी क्रम में अब हवाई सेवा भी जुड़ गई है. जो एमपी टूरिज्म और जिला प्रशासन की मदद से बनाए जा रहे हैं.

