सर्दियों में उत्तर भारत का दम घोंटता प्रदूषण, पर्यावरण विशेषज्ञ ने दी अहम सलाह
उत्तर भारत में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सर्दी शुरू होने से पहले बहु-राज्यीय रणनीति का आह्वान पर्यावरण विशेषज्ञ ने किया.
Published : September 17, 2025 at 4:22 PM IST
संतू दास.
नई दिल्ली: हर साल, सर्दियों के महीनों में उत्तरी भारत में पराली जलाने सहित कई कारणों से गंभीर वायु प्रदूषण होता है. इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं. पर्यावरण विशेषज्ञ बीएस वोहरा ने बुधवार को उत्तर भारत में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, अधिकारियों को सर्दियों के मौसम में बहु-राज्य रणनीति के साथ शीघ्र कार्य करने की सलाह दी है.
ईटीवी भारत से बात करते हुए पर्यावरण कार्यकर्ता बीएस वोहरा ने कहा, "उत्तरी भारत में सर्दियों के वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, अधिकारियों को एक समन्वित, बहु-राज्य रणनीति के साथ जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए. प्रमुख कार्रवाइयों में किसानों के समर्थन और विकल्पों के माध्यम से पराली जलाने को रोकना, वाहनों और उद्योगों पर उत्सर्जन मानदंडों को लागू करना, निर्माण धूल को नियंत्रित करना और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना शामिल होना चाहिए."
उन्होंने बेहतर सार्वजनिक परिवहन, हरित बुनियादी ढांचे और वास्तविक समय पर वायु गुणवत्ता निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया. वोहरा ने कहा कि सर्दियों से पहले, एजेंसियों को स्पष्ट भूमिकाओं, आपातकालीन उपायों (जैसे एंटी-स्मॉग गन) और जन जागरूकता अभियानों के साथ एक शीतकालीन कार्य योजना तैयार करनी चाहिए. सफलता सख्त प्रवर्तन, अंतर-राज्यीय सहयोग और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश पर निर्भर करती है.
पर्यावरण विशेषज्ञ ने कहा कि सक्रिय योजना के बिना, शीतकालीन धुंध एक वार्षिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संकट बनी रहेगी. उन्होंने कहा, "वायु प्रदूषण एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा है, लेकिन दिल्ली में भारत के कई अन्य हिस्सों की तुलना में वायु प्रदूषण का स्तर काफी अधिक है. जो कई कारकों के संयोजन के कारण है, जैसे कि भारी वाहन यातायात, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण धूल और पड़ोसी राज्यों में मौसमी फसल जलाना."
उन्होंने कहा, "इसके अलावा, इसकी भौगोलिक स्थिति और मौसम का पैटर्न, विशेष रूप से सर्दियों में, हवा में प्रदूषकों को फंसा देता है. जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है. बेंगलुरु या चेन्नई जैसे शहरों और स्वच्छ हवा वाले हिल स्टेशनों की तुलना में, दिल्ली में अक्सर खतरनाक AQI स्तर दर्ज किया जाता है."
वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमः
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सभी संबंधित हितधारकों को शामिल करके 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 131 गैर-प्राप्ति और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों/शहरी समूहों में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है.
- दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कुल छह गैर-प्राप्ति शहर हैं, जिनमें से तीन शहरों - दिल्ली, अलवर और नोएडा - को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत वित्त पोषण प्राप्त होता है. जबकि अन्य तीन शहरों- गाजियाबाद, मेरठ और फरीदाबाद - को पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा समर्थन प्राप्त है.
- वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सभी छह चिन्हित शहरों में क्रियान्वयन हेतु नगरीय कार्य योजनाएं शुरू कर दी गई हैं. वायु प्रदूषण के स्तर में अचानक वृद्धि की समस्या के समाधान हेतु दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) विकसित किया गया था.
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा दिसंबर 2024 में अद्यतन GRAP जारी किया गया और इसके कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त निर्देश दिए गए. GRAP के अंतर्गत विभिन्न वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) स्तरों के लिए निर्दिष्ट कार्यवाहियाँ CAQM द्वारा स्थापित एक उप-समिति द्वारा समय-समय पर सक्रिय की जाती हैं.
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2018 में फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद और धान की पराली के यथास्थान प्रबंधन हेतु दिल्ली और पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना हेतु सब्सिडी प्रदान करने की योजना शुरू की थी.
बता दें कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 16 सितंबर को दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम), दिल्ली सरकार, एनसीआर राज्यों और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ दिल्ली-एनसीआर वायु गुणवत्ता पर एक बैठक की अध्यक्षता की थी. उन्होंने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए क्रियान्वित किए जा रहे उपायों का मूल्यांकन किया.
यादव ने देश में, विशेषकर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सभी हितधारकों और नागरिकों के साथ सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की. मिशन-उन्मुख दृष्टिकोण के तहत 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत वृक्षारोपण शुरू करके दिल्ली और एनसीआर को हरा-भरा बनाने पर जोर दिया.
- इसे भी पढ़ेंः
- दिल्ली में प्रदूषण को लेकर अलर्ट हुई सरकार, पर्यावरण मंत्री ने की विंटर एक्शन प्लान की समीक्षा
- वायु प्रदूषण से दिल्ली के लोगों की घट जाएगी 8.2 वर्ष आयु, शिकागो विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में दावा
- दिल्ली के पहले ‘क्लीन एयर जोन’ की मंत्री ने की समीक्षा, पार्कों में एयर प्यूरिफायर लगाने की संभावना पर स्टडी
- राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य संकट: अप्रैल 2025 में भारत के शहरों में वायु प्रदूषण WHO की सीमा के पार पहुंचा