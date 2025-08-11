नई दिल्ली : एअर इंडिया ने सोमवार को घोषणा की है कि वह 1 सितंबर 2025 से दिल्ली-वॉशिंगटन डीसी के बीच सीधी फ्लाइट सेवा को बंद कर देगी. टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया यह निर्णय कई कारणों की वजह से लिया है.

एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि निलंबन मुख्य रूप से एयर इंडिया के विमान बेड़े में कमी है. एयरलाइन ने पिछले महीने अपने बोइंग 787-8 विमानों में से 26 को रीट्रोफिट (आधुनिकीकरण) करना शुरू किया है, जो 2026 के अंत तक जारी रहेगा. इस दौरान एक ही समय में कई विमान सेवा से बाहर रहेंगे. बताया जाता है कि पाकिस्तान के एयरस्पेस के लगातार बंद रहने की वजह से लंबी दूरी की उड़ानों का रूट बढ़ जाता है जिससे संचालन जटिल हो जाता है.

साथ ही एयरलाइन ने कहा है कि 1 सितंबर, 2025 के बाद वाशिंगटन, डी.सी. के लिए या वहां से एअर इंडिया की बुकिंग कराने वाले ग्राहकों से संपर्क किया जाएगा और उनकी व्यक्तिगत पसंद के अनुसार वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था की पेशकश की जाएगी, जिसमें अन्य उड़ानों में पुनः बुकिंग या पूर्ण धनवापसी शामिल है.

इस बीच, एअर इंडिया के ग्राहकों के पास न्यूयॉर्क (JFK), नेवार्क (EWR), शिकागो और सैन फ्रांसिस्को होते हुए वाशिंगटन, डी.सी. के लिए वन-स्टॉप उड़ानों का विकल्प जारी रहेगा. हालांकि एयरलाइन के इंटरलाइन साझेदारों, अलास्का एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस और डेल्टा एयर लाइन्स के साथ, ग्राहकों को अपने सामान की जांच के साथ एक ही यात्रा कार्यक्रम पर अंतिम गंतव्य तक यात्रा करने की अनुमति मिलेगी.

एअर इंडिया ने कहा कि वह भारत और उत्तरी अमेरिका के छह गंतव्यों, जिनमें कनाडा में टोरंटो और वैंकूवर शामिल हैं, के बीच नॉन-स्टॉप उड़ानें संचालित करना जारी रखेगी.

ये भी पढ़ें- एअर इंडिया विमान की चेन्नई में इस वजह से हुई लैंडिंग? एअरलाइन ने नया बयान जारी किया