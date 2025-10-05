ETV Bharat / bharat

रैम एयर टर्बाइन एक्टिव होने से टल गया खतरा! बर्मिंघम में सुरक्षित उतरी एयर इंडिया की फ्लाइट

नई दिल्ली: एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI117, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर शनिवार को बर्मिंघम में सुरक्षित रूप से उतर गई. फाइनल अप्रोच के दौरान रैम एयर टर्बाइन (RAT) के एक्टिव होने के बाद, एयरलाइन ने पुष्टि की कि सभी इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रही थीं. यह उड़ान 4 अक्टूबर को अमृतसर से रवाना हुई थी.

एयर इंडिया के एक प्रवक्ता के अनुसार विमान बर्मिंघम में सुरक्षित रूप से उतर गया और किसी भी यात्री या चालक दल को कोई चोट नहीं आई. जहाज की आगे की जांच की जाएगी. फिलहाल बर्मिंघम से दिल्ली के लिए वापसी की उड़ान AI114 रद्द कर दी गई है.एयर इंडिया इस घटना से प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है.

बर्मिंघम में सुरक्षित लैंडिंग

एयरलाइन के मुताबिक अमृतसर से बर्मिंघम जाने वाली उड़ान AI117 के ओपरेटिंग क्रू ने 04 अक्टूबर 2025 को विमान के फाइनल अप्रोच के दौरान रैम एयर टर्बाइन (RAT) की तैनाती का पता लगाया. सभी विद्युत और हाइड्रोलिक पैरामीटर सामान्य पाए गए और विमान ने बर्मिंघम में सुरक्षित लैंडिंग की.

रैम एयर टर्बाइन

बता दें कि रैम एयर टर्बाइन एक छोटा, मुड़ने वाला विंडमिल जैसा डिवाइस होता है जो इमरजेंसी में तब काम आता है, जब विमान की मुख्य विद्युत या हाइड्रोलिक शक्ति समाप्त हो जाती है. यह बुनियादी उड़ान उपकरणों और नियंत्रण सतहों के लिए हाइड्रोलिक दबाव सहित प्रमुख उड़ान प्रणालियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए आपातकालीन शक्ति उत्पन्न करता है.