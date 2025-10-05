ETV Bharat / bharat

रैम एयर टर्बाइन एक्टिव होने से टल गया खतरा! बर्मिंघम में सुरक्षित उतरी एयर इंडिया की फ्लाइट

एयर इंडिया की फ्लाइट AI117 बर्मिंघम में सुरक्षित रूप से उतर गई और किसी भी यात्री या चालक दल को कोई चोट नहीं आई.

Air India
बर्मिंघम में सुरक्षित उतरी एयर इंडिया की फ्लाइट (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 5, 2025 at 1:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI117, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर शनिवार को बर्मिंघम में सुरक्षित रूप से उतर गई. फाइनल अप्रोच के दौरान रैम एयर टर्बाइन (RAT) के एक्टिव होने के बाद, एयरलाइन ने पुष्टि की कि सभी इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रही थीं. यह उड़ान 4 अक्टूबर को अमृतसर से रवाना हुई थी.

एयर इंडिया के एक प्रवक्ता के अनुसार विमान बर्मिंघम में सुरक्षित रूप से उतर गया और किसी भी यात्री या चालक दल को कोई चोट नहीं आई. जहाज की आगे की जांच की जाएगी. फिलहाल बर्मिंघम से दिल्ली के लिए वापसी की उड़ान AI114 रद्द कर दी गई है.एयर इंडिया इस घटना से प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है.

बर्मिंघम में सुरक्षित लैंडिंग
एयरलाइन के मुताबिक अमृतसर से बर्मिंघम जाने वाली उड़ान AI117 के ओपरेटिंग क्रू ने 04 अक्टूबर 2025 को विमान के फाइनल अप्रोच के दौरान रैम एयर टर्बाइन (RAT) की तैनाती का पता लगाया. सभी विद्युत और हाइड्रोलिक पैरामीटर सामान्य पाए गए और विमान ने बर्मिंघम में सुरक्षित लैंडिंग की.

रैम एयर टर्बाइन
बता दें कि रैम एयर टर्बाइन एक छोटा, मुड़ने वाला विंडमिल जैसा डिवाइस होता है जो इमरजेंसी में तब काम आता है, जब विमान की मुख्य विद्युत या हाइड्रोलिक शक्ति समाप्त हो जाती है. यह बुनियादी उड़ान उपकरणों और नियंत्रण सतहों के लिए हाइड्रोलिक दबाव सहित प्रमुख उड़ान प्रणालियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए आपातकालीन शक्ति उत्पन्न करता है.

यात्री यातायात गिरावट
इस बीच भारत का घरेलू विमानन क्षेत्र 2025 में भी विस्तार करता रहा, हालांकि अगस्त में यात्री यातायात में जुलाई की तुलना में थोड़ी गिरावट देखी गई. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की रिपोर्ट के अनुसार, एयरलाइनों ने जनवरी और अगस्त 2025 के बीच 1107.26 लाख यात्रियों को ढोया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 1054.66 लाख यात्रियों की तुलना में साल-दर-साल 4.99% अधिक है. हालांकि, अगस्त में यातायात में महीने-दर-महीने 1.40% की कमी आई.

डीजीसीए ने अगस्त की अपनी मासिक यातायात रिपोर्ट में कहा, "जनवरी-अगस्त 2025 के दौरान घरेलू एयरलाइनों द्वारा ढोए गए यात्रियों की संख्या 1107.26 लाख थी, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 1054.66 लाख थी. इस प्रकार वार्षिक वृद्धि 4.99% और मासिक वृद्धि -1.40% दर्ज की गई."

यह भी पढ़ें- वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश, जानें आज के मौसम का हाल

For All Latest Updates

TAGGED:

AIR INDIA FLIGHTAIR INDIA FLIGHT LANDS SAFELYFLIGHT LANDS SAFELY IN BIRMINGHAMRAM TURBINE ACTIVATESAIR INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में लॉन्च हुई Maserati MCPura सुपरकार, जाने क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

RBI ने जारी किया नया ड्राफ्ट सर्कुलर, शून्य बैलेंस खातों में बड़े बदलाव – मुफ्त सेवाएं, डिजिटल लेनदेन और आसान बैंकिंग का मिलेगा लाभ

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: बजट का 100% वसूल, 200 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल

आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप, NCRB की रिपोर्ट भ्रामक, कोलकाता सुरक्षित नहीं है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.