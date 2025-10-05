रैम एयर टर्बाइन एक्टिव होने से टल गया खतरा! बर्मिंघम में सुरक्षित उतरी एयर इंडिया की फ्लाइट
एयर इंडिया की फ्लाइट AI117 बर्मिंघम में सुरक्षित रूप से उतर गई और किसी भी यात्री या चालक दल को कोई चोट नहीं आई.
Published : October 5, 2025 at 1:00 PM IST
नई दिल्ली: एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI117, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर शनिवार को बर्मिंघम में सुरक्षित रूप से उतर गई. फाइनल अप्रोच के दौरान रैम एयर टर्बाइन (RAT) के एक्टिव होने के बाद, एयरलाइन ने पुष्टि की कि सभी इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रही थीं. यह उड़ान 4 अक्टूबर को अमृतसर से रवाना हुई थी.
एयर इंडिया के एक प्रवक्ता के अनुसार विमान बर्मिंघम में सुरक्षित रूप से उतर गया और किसी भी यात्री या चालक दल को कोई चोट नहीं आई. जहाज की आगे की जांच की जाएगी. फिलहाल बर्मिंघम से दिल्ली के लिए वापसी की उड़ान AI114 रद्द कर दी गई है.एयर इंडिया इस घटना से प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है.
बर्मिंघम में सुरक्षित लैंडिंग
एयरलाइन के मुताबिक अमृतसर से बर्मिंघम जाने वाली उड़ान AI117 के ओपरेटिंग क्रू ने 04 अक्टूबर 2025 को विमान के फाइनल अप्रोच के दौरान रैम एयर टर्बाइन (RAT) की तैनाती का पता लगाया. सभी विद्युत और हाइड्रोलिक पैरामीटर सामान्य पाए गए और विमान ने बर्मिंघम में सुरक्षित लैंडिंग की.
रैम एयर टर्बाइन
बता दें कि रैम एयर टर्बाइन एक छोटा, मुड़ने वाला विंडमिल जैसा डिवाइस होता है जो इमरजेंसी में तब काम आता है, जब विमान की मुख्य विद्युत या हाइड्रोलिक शक्ति समाप्त हो जाती है. यह बुनियादी उड़ान उपकरणों और नियंत्रण सतहों के लिए हाइड्रोलिक दबाव सहित प्रमुख उड़ान प्रणालियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए आपातकालीन शक्ति उत्पन्न करता है.
यात्री यातायात गिरावट
इस बीच भारत का घरेलू विमानन क्षेत्र 2025 में भी विस्तार करता रहा, हालांकि अगस्त में यात्री यातायात में जुलाई की तुलना में थोड़ी गिरावट देखी गई. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की रिपोर्ट के अनुसार, एयरलाइनों ने जनवरी और अगस्त 2025 के बीच 1107.26 लाख यात्रियों को ढोया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 1054.66 लाख यात्रियों की तुलना में साल-दर-साल 4.99% अधिक है. हालांकि, अगस्त में यातायात में महीने-दर-महीने 1.40% की कमी आई.
डीजीसीए ने अगस्त की अपनी मासिक यातायात रिपोर्ट में कहा, "जनवरी-अगस्त 2025 के दौरान घरेलू एयरलाइनों द्वारा ढोए गए यात्रियों की संख्या 1107.26 लाख थी, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 1054.66 लाख थी. इस प्रकार वार्षिक वृद्धि 4.99% और मासिक वृद्धि -1.40% दर्ज की गई."
