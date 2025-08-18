कोच्चि: केरल के कोच्चि से दिल्ली जाने वाले एयर इंडिया के विमान में देर रात तकनीकी खराबी के चलते इसकी उड़ान रद्द कर दी गई. इस विमान में कांग्रेस के दो सांसद भी सवार थे. उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि विमान रनवे पर फिसल गया. बाद में उड़ान सेवा फिर से निर्धारित की गई.

कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीआईएएल) के प्रवक्ता ने पीटीआई को बताया कि तकनीकी समस्या के कारण एयर इंडिया का विमान उड़ान नहीं भर सका. लोकसभा सदस्य और कांग्रेस नेता हिबी ईडन भी विमान में सवार लोगों में शामिल थे. एयर इंडिया के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि कोच्चि से दिल्ली जाने वाली उड़ान संख्या AI504 को आज रवाना करने के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है. उड़ान भरने के दौरान तकनीकी समस्या का पता चलने के कारण यह कदम उठाया गया.

प्रवक्ता ने कहा, 'कॉकपिट क्रू ने मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उड़ान रद्द करने का फैसला किया और रखरखाव जाँच के लिए विमान को वापस बे में ले आए.' सीआईएएल प्रवक्ता ने यह भी कहा कि एयरलाइन विमान को बदल रहा है और अब उड़ान सोमवार को सुबह 1 बजे रवाना होने की उम्मीद है.

एयर इंडिया के विमान में कितने लोग सवार थे इसकी जानकारी नहीं है. ईडन ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि उड़ान संख्या AI 504 में कुछ असामान्य था. एर्नाकुलम के सांसद ने कहा, 'इस उड़ान संख्या एआई 504 के साथ कुछ असामान्य हुआ. इस तरह से महसूस हुआ कि विमान रनवे पर फिसल गया हो. वहीं अभी तक उड़ान नहीं भर पाया.'

यात्रियों को हुई असुविधा पर खेद व्यक्त करते हुए एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, 'सभी यात्री सकुशल उतर गए. कोच्चि में यात्रियों को उचित सहायता प्रदान की गई. ' फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटराडार24.कॉम पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार उड़ान संख्या एआई 504 को एयरबस ए321 विमान से संचालित किया जाना था.

रविवार को जारी एक बयान में एयर इंडिया ने कहा कि उसने अंतिम समय में रखरखाव संबंधी समस्या का पता चलने के बाद 16 अगस्त की मिलान-दिल्ली उड़ान रद्द कर दी. बयान में कहा गया, '16 अगस्त को मिलान से दिल्ली के लिए उड़ान संख्या एआई138 को पुशबैक के दौरान पाए गए रखरखाव की जरूरत को देखते हुए इसे रद्द कर दिया गया.' हाल के सप्ताहों में एयर इंडिया के कुछ विमानों में तकनीकी समस्याएं आई हैं.

3 अगस्त को भुवनेश्वर से दिल्ली जाने वाली एक उड़ान को केबिन का तापमान अधिक होने के कारण प्रस्थान से ठीक पहले रद्द कर दिया गया. 31 जुलाई को लंदन जा रहे एयर इंडिया के बोइंग 787-9 विमान को तकनीकी समस्या के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान रोककर वापस लौटना पड़ा.

