हैदराबादः एअर इंडिया एक्सप्रेस ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर 'फ्रीडम सेल' की घोषणा की है. जिससे हवाई सफर का सपना देखने वालों की 'उड़ान' आसान हो सकेगी. कई बार महंगे किराए के कारण लोग विमान यात्रा से हिचकिचाते हैं, लेकिन अब वो 1,279 रुपये घरेलू उड़ान और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के 4,279 रुपये में टिकट ले सकते हैं.

टिकट बुकिंग कब से होगीः

एयरलाइन ने एक विज्ञप्ति में कहा कि 19 अगस्त 2025 से 31 मार्च 2026 तक की यात्रा के लिए बुकिंग 15 अगस्त तक खुली है. इस सेल के तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर लगभग 50 लाख सीटें उपलब्ध होंगी. जिनकी शुरुआती कीमत घरेलू उड़ानों के लिए 1,279 रुपये और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 4,279 रुपये रखी गई है.

कब तक का टिकट ले सकते हैंः

एयरलाइन ने कहा कि यह सेल 10 अगस्त से www.airindiaexpress.com और एयर इंडिया एक्सप्रेस मोबाइल ऐप पर विशेष रूप से शुरू होगी. 11 से 15 अगस्त तक सभी प्रमुख बुकिंग चैनलों पर उपलब्ध होगी. विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस ऑफर के तहत 19 अगस्त 2025 से 31 मार्च, 2026 तक यात्रा कर सकते हैं. जिसमें ओणम, दुर्गा पूजा, दीपावली, क्रिसमस जैसे त्योहारी सीजन शामिल हैं.

बयान में कहा गया है, "घरेलू उड़ानों के लिए मात्र 1,279 रुपये और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 4,279 रुपये से शुरू होने वाले किराए के साथ, यह सेल नए भारत में स्वतंत्रता, कनेक्टिविटी और सुगम्यता का उत्सव है."

एयर इंडिया में और क्या-क्या सुविधा हैः

एयरलाइन ने कहा कि व्यक्तिगत पसंद के अनुसार किराए के विकल्प भी उपलब्ध कराती है. 'एक्सप्रेस लाइट' का शून्य चेक-इन बैगेज किराया उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है. जबकि 'एक्सप्रेस वैल्यू' का किराया, जिसमें मानक चेक-इन बैगेज भत्ते शामिल हैं.

प्रीमियम अनुभव चाहने वालों के लिए, 'एक्सप्रेस बिज़' - एयरलाइन का बिजनेस-क्लास समकक्ष, जिसमें 58 इंच तक की उद्योग-अग्रणी सीट पिच है- अब 40 से अधिक नए विमानों पर उपलब्ध है. जिन्हें हाल ही में इसके तीव्र विस्तार के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है.

कितनी उड़ानें संचालित करता है एयर इंडियाः

विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास 116 विमानों का बेड़ा है. और यह 38 घरेलू और 17 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ते हुए 500 से अधिक दैनिक उड़ानें संचालित करता है.

इसे भी पढ़ेंः