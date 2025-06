ETV Bharat / bharat

एयर इंडिया ने की इंटरनेशनल उड़ानों में 15 फीसदी की कटौती, जानें वजह - AIR INDIA OVERSEAS FLIGHTS

एयर इंडिया ( IANS )

Published : June 19, 2025 at 8:09 AM IST | Updated : June 19, 2025 at 8:16 AM IST

मुंबई: अहमदाबाद हादसे के बाद एयर इंडिया का बड़ा कदम उठाया है. एयर इंडिया ने बुधवार को मध्य जुलाई तक बड़े आकार के विमानों से संचालित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में 15 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की. टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन को सुरक्षा निरीक्षण बढ़ने और ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण परिचालन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है. अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एयरलाइन को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में व्यवधान का सामना करना पड़ा है. विशेष रूप से बी787-8/9 विमानों की चल रही सुरक्षा जांच के कारण. एयरलाइन ने उन यात्रियों से भी माफी मांगी है जो विदेशी उड़ानों में अस्थायी कटौती से प्रभावित होंगे. इसके अलावा एयरलाइन अतिरिक्त एहतियात के तौर पर बोइंग 777 विमानों के लिए बेहतर सुरक्षा जांच करेगी. एयरलाइन ने हाल ही में परिचालन संबंधी व्यवधानों का सामना किया है. पिछले छह दिनों में कम से कम 83 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द की गई हैं. देर शाम एक बयान में एयर इंडिया ने कहा कि मिडिल ईस्ट में भू-राजनीतिक तनाव, यूरोप और पूर्वी एशिया के कई देशों के हवाई क्षेत्रों में रात्रि कर्फ्यू और चल रहे उन्नत सुरक्षा निरीक्षणों के कारण व्यवधान हुए हैं. एयरलाइन ने यह भी कहा कि इंजीनियरिंग स्टाफ और एयर इंडिया के पायलटों द्वारा आवश्यक सावधानी बरती जा रही है.

बयान में कहा गया, 'एयर इंडिया के समक्ष उत्पन्न जटिल परिस्थितियों को देखते हुए अपने परिचालन की स्थिरता, बेहतर दक्षता सुनिश्चित करने तथा यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए एयर इंडिया ने अगले कुछ सप्ताहों के लिए वाइडबॉडी विमानों पर अपनी अंतरराष्ट्रीय सेवाओं में 15 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया है.' प्रभावित होने वाली उड़ानों की सटीक संख्या के बारे में विवरण तुरंत पता नहीं लगाया जा सका. 12 जून को एयरलाइन को वाइडबॉडी विमानों के साथ 90 उड़ानें संचालित करने का कार्यक्रम था. एयर इंडिया तीन वाइडबॉडी विमान संचालित करती है जिसमें बोइंग 787-8/9, बोइंग 777 और A350 शामिल है. एयरलाइन के अनुसार यह कटौती अभी से 20 जून के बीच लागू की जाएगी और उसके बाद कम से कम जुलाई के मध्य तक जारी रहेगी. एयरलाइन ने कटौती से प्रभावित यात्रियों से माफी मांगते हुए कहा कि वह उन्हें पहले से सूचित करेगी और उन्हें वैकल्पिक उड़ानों में समायोजित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगी. यात्रियों के टिकट को लेकर पूरा ख्याल रखा गया है. यात्री अपनी यात्रा को रिशेड्यूल कर सकते हैं या पैसे वापस ले सकते हैं. एयर इंडिया ने इस बात पर जोर दिया कि यह कटौती एक दर्दनाक कदम है, लेकिन ये हाल की घटनाओं के मद्देनजर आवश्यक है. एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस प्रतिदिन 1000 से अधिक उड़ानें संचालित करते हैं. ये भी पढ़ें- ज्वालामुखी विस्फोट के कारण दिल्ली-बाली एयर इंडिया की फ्लाइट वापस आई, यात्रा प्रभावित - AIR INDIA FLIGHT CANCELLED

