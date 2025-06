ETV Bharat / bharat

अहमदाबाद प्लेन हादसा : राजस्थान के 12 लोगों की मौत, DNA सैंपल के लिए पहुंच रहे परिजन

सिविल हॉस्पिटल इलाके में पहुंचे लोग ( ETV Bharat Ahmedabad )

June 13, 2025

राजस्थान के 12 लोगों की मौत : इस भीषण प्लेन हादसे में राजस्थान के 12 लोगों की मौत हो गई, जिनमें भाई-बहन, दंपती और बच्चे भी शामिल हैं. मरने वालों में राजस्थान के सात परिवार के 12 लोगों शामिल हैं, जिनके परिजन भी अस्पताल परिसर पहुंच रहे हैं. उदयपुर के पांच लोगों की मौत हुई है तो वहीं एक व्यक्ति बालोतरा का, जबकि एक व्यक्ति बीकानेर का रहने वाला बताया जा रहा है. इंतजार करते परिजन (ETV Bharat Ahmedabad) जापानी डेलिगेशन पहुंचा : इस पूरी घटना के बाद जापानी डेलिगेशन भी घटनास्थल पर पहुंचा और पूरे मामले की जानकारी ली तो वहीं दूसरी ओर एफएसएल की टीम के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, जो लगातार पूरे मामले की जांच करने में जुटे हुए हैं. वहीं, ब्रिटिश उच्चायोग के अधिकारी भी उस स्थान पर पहुंचे जहां लंदन जाने वाला एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था. पढ़ें : एयर इंडिया प्लेन क्रैश: पूर्व CM विजय रूपाणी का निधन, विमान में 242 लोग थे सवार, इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश शामिल - AHMEDABAD PLANE CRASH फिलहाल, पूरे इलाके में गुजरात पुलिस और आर्मी ने मोर्चा संभाल रखा है. वहीं, एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है. पूरा प्लेन क्रैश होने से पहले तीन बिल्डिंग को टच होते हुए गिरा. फिलहाल, तीनों बिल्डिंग को खाली करवा लिया गया है. जोधपुर की मृतक खुशबू राजपुरोहित के परिजन भी अहमदाबाद अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने ब्लड सैंपल दिया. वहीं, राजस्थान के अन्य मृतकों की परिजन भी अस्पताल परिसर पहुंच रहे हैं. विमान हादसे में कोटा के छात्र की बची जान : इस हादसे में दीगोद निवासी व्यापार संघ अध्यक्ष किशन सेन के बेटे मयंक सेन की जान चमत्कारिक ढंग से बच गई. मयंक अहमदाबाद की विजय कॉलेज बिल्डिंग में एमबीबीएस तृतीय वर्ष का छात्र है. हादसे के महज 20 मिनट पहले वह किसी कार्यवश बिल्डिंग से बाहर निकला था, जिससे उसकी जान बच गई.

