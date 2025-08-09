बेंगलुरु: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना की कार्रवाई को लेकर वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने पाकिस्तान के 5 विमानों को तबाह कर दिया था. उन्होंने कहा कि, युद्ध में भारत का असली गेम चेंजर एस-400 डिफेंस सिस्टम साबित हुआ. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यह पहला आधिकारिक बयान है.

बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने हवाई हमलों का श्रेय एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम को दिया. एयर चीफ मार्शल ने कहा कि, ये (बहावलपुर - जैश-ए-मोहम्मद मुख्यालय पर) हमारे द्वारा पहुंचाए गए नुकसान की पहले और बाद की तस्वीरें हैं. यहां लगभग कोई अवशेष नहीं बचा है. आस-पास की इमारतें लगभग पूरी तरह सुरक्षित हैं. हमारे पास न केवल सेटेलाइट इमेज थे, बल्कि स्थानीय मीडिया से भी प्राप्त तस्वीरें थीं, जिनके माध्यम से हम अंदर की तस्वीरें प्राप्त कर सकते थे.

वायुसेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुरीदके-लश्कर मुख्यालय पर हमले से पहले और बाद की तस्वीरें दिखाईं. वायुसेना प्रमुख ने कहा कि, यह मुरीदके-लश्कर के सीनियर नेतृत्व का आवासीय क्षेत्र है. यह उनका कार्यालय भवन था जहां वे बैठकें करने के लिए इकट्ठा होते थे.

ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए, वायु सेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया है. एस-400 प्रणाली, जिसे हमने हाल ही में खरीदा था, एक क्रांतिकारी बदलाव साबित हुई है. उन्होंने कहा कि, दुश्मन एस-400 डिफेंस सिस्टम को भेद पाने में नाकाम साबित हुए.

ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आगे कहा, "यह एक हाईटेक वाला युद्ध था. 80 से 90 घंटों के युद्ध में, हम इतना नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे कि पाकिस्तान को यह स्पष्ट हो गया था कि अगर वे इस युद्ध को जारी रखते हैं तो उन्हें इसकी और अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी. इसलिए वे (पाकिस्तान) आगे आए और हमारे (भारत) डीजीएमओ को संदेश भेजा कि वे बात करना चाहते हैं. हमारी ओर से इसे स्वीकार कर लिया गया."

ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए, वायुसेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा, "सरगोधा, हम अपनी वायुसेना में ऐसे ही दिनों के सपने देखते हुए बड़े हुए हैं. किसी दिन हमें वहां जाने का मौका मिलेगा। तो संयोग से मुझे यह मौका मेरे सेवानिवृत्त होने से ठीक पहले मिल गया... इसलिए हमने वहाँ हवाई क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया..."

