3 अक्टूबर को होने वाला 'भारत बंद' स्थगित, जानिए AIMPLB ने क्यों लिया फैसला

नई दिल्ली: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने 3 अक्टूबर के 'भारत बंद' आह्वान को स्थगित कर दिया है. देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जा रहे त्योहारों के कारण बोर्ड ने यह फैसला लिया. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ उसका आंदोलन योजना के अनुसार जारी रहेगा और अन्य सभी कार्यक्रम निर्धारित तारीख पर आयोजित किए जाएंगे.

AIMPLB ने एक बयान में कहा कि रिपोर्टों के अनुसार, देश के कुछ राज्यों में इसी तिथियों पर हमारे साथी नागरिकों के धार्मिक त्योहार भी मनाए जा रहे हैं. इसे देखते हुए, AIMPLB के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी और बोर्ड के प्रवक्ता एसक्यूआर इलियास द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की अध्यक्षता में AIMPLB के पदाधिकारियों की एक आपात बैठक बुलाई गई.

उन्होंने बताया कि लंबी चर्चा और समीक्षा के बाद सर्वसम्मति से 3 अक्टूबर को होने वाले भारत बंद को स्थगित करने का निर्णय लिया गया. इसलिए, 3 अक्टूबर को घोषित भारत बंद स्थगित कर दिया गया है और नई तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी.

बयान में कहा गया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ बोर्ड का आंदोलन योजना के अनुसार जारी रहेगा और अन्य सभी कार्यक्रम निर्धारित तिथियों के अनुसार आयोजित किए जाएंगे.