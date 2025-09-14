ETV Bharat / bharat

NCERT पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर ओवैसी ने BJP पर साधा निशाना, कहा- बंटवारे के लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों में बदलाव को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ हमलावर रहे हैं.

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2025 at 7:30 AM IST

हैदराबाद: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा और कहा कि मुसलमानों को विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था.

यहां पत्रकारों से बात करते हुए ओवैसी ने कहा, 'इस भाजपा ने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को बदल दिया है. विभाजन के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया है. हम विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं. सावरकर ने सबसे पहले विभाजन का नारा लगाया था. माउंटबेटन विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं. उस समय की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है. हम विभाजन के लिए कैसे जिम्मेदार हैं?'

एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी आगे आरोप लगाया कि नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या को भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है. उन्होंने कहा, 'आपने एनसीईआरटी से यह भी हटा दिया है कि महात्मा गांधी की गोडसे ने हत्या क्यों की.'

यह एनसीईआरटी द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर नए मॉड्यूल पेश किए जाने के बाद आया है, जिसमें मुहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस नेतृत्व और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है. इससे पहले 17 अगस्त को असम विधानसभा के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता नुमाल मोमिन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जिन्ना का नया अवतार कहा था.

मोमिन ने एएनआई से कहा, 'वह (राहुल गांधी) बिल्कुल मुहम्मद अली जिन्ना की भूमिका निभा रहे हैं. राहुल गांधी मुहम्मद अली जिन्ना के नए अवतार हैं.' देश के लोगों को तथ्यों की जानकारी नहीं हो पाई, अब एनसीईआरटी मॉड्यूल 'विभाजन के दोषियों' का खुलासा कर रहा है.'

नेता नुमाल मोमिन ने आगे कहा कि जिन्ना ने सबसे पहले भारत के विभाजन की मांग की. कांग्रेस ने उसे स्वीकार किया और लॉर्ड माउंटबेटन ने उसे लागू किया. भारत के विभाजन के दोषी जिन्ना और कांग्रेस हैं, और वे ही हमारे देश के विभाजन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार थे. यह भारतीय इतिहास का एक दुखद हिस्सा है. इस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हमारे देश को विभाजित करने की कोशिश की है.

राहुल गांधी जब भी देश से बाहर गए उन्होंने हमारे देश को बदनाम करने और देश की छवि खराब करने की कोशिश की. मोमिन ने कहा, 'राहुल गांधी की प्रकृति, विचार, विचारधारा और दृष्टि हमारी संस्कृति, विरासत और देश की अखंडता को नष्ट करने की है. यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि ऐसे लोग हमारे देश में रह रहे हैं और हमारे देश की छवि को बदनाम और कलंकित कर रहे हैं.'

