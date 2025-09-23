ETV Bharat / bharat

सीमांचल दौरे से किसका 'खेल' बिगाड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी? नए 'दोस्त' के साथ 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी

सीमांचल में ओवैसी के दौरे से बिहार चुनाव पर असर? (ETV Bharat)

2020 में दिखाया दम: 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने दमखम दिखाया और 24 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए. हालांकि कई प्रत्याशियों के नामांकन खारिज हो गए थे. उस चुनाव में पार्टी को पांच सीटों पर जीत हासिल हुई थी. जीतने वालों में अमौर से अख्तरुल ईमान, बहादुरगंज से मो. अंजार नईमी, बायसी से सैयद रुकनुद्दीन, कोचाधामन से इजहार असफी और जोकीहाट से शाहनवाज आलम शामिल हैं. 2022 में अख्तरुल ईमान को छोड़कर बाकी सभी चारों विधायक आरजेडी में शामिल हो गए.

2015 में बिहार में दस्तक: असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम धीरे-धीरे बिहार की सियासत में मजबूत पकड़ बना रही है. 2015 विधानसभा चुनाव में पहली बार पार्टी ने उम्मीदवार उतारे थे. 6 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी दिए लेकिन एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी. कोचाधामन विधानसभा सीट पर मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को 37,000 से अधिक वोट हासिल हुए थे. उनको लगभग 26% वोट मिले थे.

सीमांचल में ओवैसी: असदुद्दीन ओवैसी 27 सितंबर तक बिहार के सीमांचल इलाके में रहेंगे. इस दौरान वह न केवल नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग और जनसभा करेंगे, बल्कि नए गठबंधन की संभावना भी तलाशेंगे. उन्होंने किशनगंज पहुंचने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'मैं कई साथियों से मिलने और कई नई दोस्ती बनाने के लिए उत्सुक हूं.'

पटना: बिहार के चुनावी बैटलफील्ड में एनडीए और महागठबंधन से इतर एक तीसरे गठबंधन की भी कवायद शुरू हो गई है. इसकी कोशिश ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम की ओर से हो रही है. खुद पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा संभाल लिया है. वह सीमांचल के दौरे पर हैं और अपने किले को चाकचौबंद करने की तैयारी में है. थर्ड फ्रंट को आकार देने की तैयारी चल रही है और गठबंधन 200 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ाने की योजना बनाई जा रही है.

75 फीसदी मुस्लिम प्रत्याशी: 2020 चुनाव में 16 टिकट मुसलमानों को दिया गया था. 16 में से पांच मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हुए. कोचाधामन से इजहार असफी चुनाव जीते थे, इन्हें 79893 वोट हासिल हुए. अमौर विधानसभा सीट पर अख्तरुल इमान चुनाव लड़े और इन्हें कल 94,459 वोट मिले. जोकीहाट सीट पर शाहनवाज आलम को उम्मीदवार बनाया और इन्हें 59596 वोट हासिल हुए यह भी चुनाव जीतने में कामयाब हुए. बायसी सीट पर पार्टी ने सैयद रुकनुद्दीन को उम्मीदवार बनाया था. इन्हें कुल 68416 वोट मिले और यह भी विधायक बनने में कामयाब हुए.

असदुद्दीन ओवैसी (ETV Bharat)

गैर मुस्लिम उम्मीदवारों की करारी हार: एआईएमआईएम ने 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रयोग करते हुए गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा लेकिन कामयाबी नहीं मिली. मनिहारी विधानसभा सीट पर गोरेटी मुर्मू को महज 2475 वोट मिले. बरारी सीट पर राकेश रोशन को 6598 मत मिले. फुलवारी शरीफ से कुमारी प्रतिभा को 5019 और रानीगंज विधानसभा सीट पर रौशन देवी को 2412 मत हासिल हुए.

सीमांचल में एआईएमआईएम की रैली (ETV Bharat)

10% से भी कम मुस्लिम विधायक: बिहार में मुसलमान की आबादी 17.70 % से अधिक है और 47 विधानसभा सीटें ऐसी है, जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक होते हैं. बिहार की 11 सीटें ऐसी है, जहां 40% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं. इसके अलावे 7 सीटों पर मुसलमान की आबादी 30% से अधिक है. 29 विधानसभा सीट ऐसी है, जहां 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता हैं. बिहार मे अब तक 10% से अधिक मुसलमान कभी भी चुनाव जीत कर विधानसभा नहीं पहुंचे हैं.

सीमांचल में ओवैसी की जनसभा (ETV Bharat)

थर्ड फ्रंट को आकार देने की कवायद: एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज बिहार दौरे पर हैं और सीमांचल की सियासत में रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं. पार्टी नेता सरफराज सिद्दीकी के मुताबिक तेजप्रताप यादव, मायावती और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से गठजोड़ की कोशिश की जाएगी. 200 सीटों पर हमलोग गठबंधन के साथ मिलकर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं.

असदुद्दीन ओवैसी (ETV Bharat)

"हमारी पार्टी बिहार में 100 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने जा रही है. हम एक मजबूत गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं. तेज प्रताप यादव की पार्टी के अलावे बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी से हमारी बातचीत चल रही है. हमारा गठबंधन 200 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगा और हम अपनी ताकत दिखाएंगे."- सरफराज सिद्दीकी, नेता, एआईएमआईएम

आरजेडी ने क्यों ठुकरायी दोस्ती?: एआईएमआईएम ने आरजेडी के साथ भी गठबंधन की कोशिश की थी लेकिन तेजस्वी यादव ने भाव नहीं दिया. गठबंधन करने के ऑफर के सवाल पर प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि कोई ढोल-नगाड़ा बजाकर और दबाव देकर गठबंधन नहीं कर सकता है. हम लोग विचारधारा के आधार पर गठबंधन करते हैं.

आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद (ETV Bharat)

"असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ धर्मनिरपेक्ष ताकतों को कमजोर करने के लिए चुनाव लड़ते हैं. दक्षिण भारत में तो वह अधिक सीट पर नहीं लड़ सके लेकिन बिहार में 100 सीट पर लड़ने की बात कह रहे हैं. इस बार अल्पसंख्यक आबादी उनके बहकावे में आने वाली नहीं है. अल्पसंख्यक जानते हैं कि लालू और तेजस्वी ही भाजपा से लड़ रहे हैं और ये ही उनके सच्चे हिमायती हैं."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल

अख्तरुल ईमान (ETV Bharat)

क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी इस बार मजबूत उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं. इसी के तहत वह कई दलों से गठबंधन करने की तैयारी में है. तेज प्रताप यादव या अन्य दलों से उनकी बातचीत भी चल रही है. जहां मुस्लिम उम्मीदवार होंगे, वहां महागठबंधन को परेशानी होगी लेकिन जहां गैर मुस्लिम समाज से आने वाले पिछड़ी जाति से प्रत्याशी देंगे, वहां एनडीए को परेशानी हो सकती है.

राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार (ETV Bharat)

"तेज प्रताप यादव या अन्य दलों से उनकी बातचीत भी चल रही है. अगर एक गठबंधन बन जाता है और यह लोग मजबूत उम्मीदवार देने में कामयाब हो जाते हैं तो कई दलों की परेशानी बढ़ जाएगी."- डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

