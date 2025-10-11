AIMIM ने पहली सूची की जारी, 32 विधानसभा सीटों का ऐलान
2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी. इस बार पहली सूची में 32 सीटों की घोषणा की है.
Published : October 11, 2025 at 9:06 PM IST
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. जहां एक ओर एनडीए और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अब तक फंसा हुआ है. वहीं दूसरी तरफ अन्य पार्टियां घोषणाएं करनी शुरू कर दी है.
32 विधानसभा सीटों का ऐलान : प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने 51 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा गुरुवार को की थी. वहीं शनिवार को एआईएमआईएम ने अपनी पहली सूची में 32 विधानसभा सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है.
16 जिलों के लिए घोषणा : बिहार के प्रदेश अध्यक्ष व पार्टी के एक मात्र विधायक अख्तरुल इमान ने संवाददाता सम्मेलन कर इसकी घोषणा की. कुल 16 जिलों की 32 सीटों की घोषणा करते हुए अख्तरुल इमान ने कहा कि पार्टी अपनी पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी.
कई दलों के साथ बातचीत- AIMIM : एआईएमआईएम अध्यक्ष अख्तरूल ईमान ने कहा कि, ''हम लोग महागठबंधन में शामिल नहीं हो पाए, इसलिए तीसरा मोर्चा बनाना पड़ रहा है. जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी. थर्ड फ्रंट में कौन कौन से दल होंगे, इसकी जानकारी आप लोगों को जल्द ही दी जाएगी. प्रदेश के कई पार्टियों के साथ हमारी बातचीत जारी है.''
AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब @Akhtaruliman5 ने प्रेस वार्ता के ज़रिए पहली सूची जारी की, जिसमें यह बताया गया कि पार्टी किन विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ेगी।— AIMIM (@aimim_national) October 11, 2025
पहली सूची इस प्रकार है:
जिला किशनगंज: बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन और किशनगंज विधानसभा
जिला पूर्णिया: अमौर, बायसी और… pic.twitter.com/eHd7AJiaug
कहां-कहां से होंगे उम्मीदवार ? : पहले बात सीमांचल की जिलों की करते हैं. इसमें किशनगंज के बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन और किशनगंज सीट पर पार्टी चुनाव लड़ेगी. वहीं पूर्णिया के अमौर, बायसी और कस्बा पर उम्मीदवार दूसरे दलों को चुनौती देंगे. कटिहार के बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कदवा सीट पर एआईएमआईएम के प्रत्याशी उतरेंगे. साथ ही अररिया के जोकीहाट और अररिया सीट पर भी असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार नजर आएंगे.
अन्य जिलों की बात करें तो गया के शेरघाटी, बेला, मोतिहारी के ढाका, नरकटिया, नवादा शहर, वैशाली के महुआ, गोपालगंज, जमुई के सिकंदरा, भागलपुर, नाथनगर, सिवान पर भी एआईएमआईएम के प्रत्याशी खड़े होंगे.
मिथिलांचल में भी दिखाएंगे दम : अगर मिथिलांचल की बात की जाए तो दरभंगा के जाले, केवटी, दरभंगा ग्रामीण और गौरा बौराम, मधुबनी के बिस्फी, सीतामढ़ी के बाजपट्टी और समस्तीपुर के कल्याणपुर विधानसभा सीट पर भी प्रत्याशी पतंग उड़ाएंगे.
ये भी पढ़ें :-
थानेदार की हत्या के आरोपी 'हिस्ट्रीशीटर' को ओवैसी ने बनाया शेरघाटी से प्रत्याशी, कौन हैं शाने अली खान?
'हमारा साथ नहीं लोगे तो नुकसान में रहोगे', तेजस्वी यादव को असदुद्दीन ओवैसी की चेतावनी
तो क्या बिहार में मुसलमानों का कांग्रेस और AIMIM के प्रति बढ़ रहा है रुझान? RJD के लिए चिंता का सबब