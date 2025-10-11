ETV Bharat / bharat

AIMIM ने पहली सूची की जारी, 32 विधानसभा सीटों का ऐलान

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. जहां एक ओर एनडीए और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अब तक फंसा हुआ है. वहीं दूसरी तरफ अन्य पार्टियां घोषणाएं करनी शुरू कर दी है.

32 विधानसभा सीटों का ऐलान : प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने 51 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा गुरुवार को की थी. वहीं शनिवार को एआईएमआईएम ने अपनी पहली सूची में 32 विधानसभा सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है.

16 जिलों के लिए घोषणा : बिहार के प्रदेश अध्यक्ष व पार्टी के एक मात्र विधायक अख्तरुल इमान ने संवाददाता सम्मेलन कर इसकी घोषणा की. कुल 16 जिलों की 32 सीटों की घोषणा करते हुए अख्तरुल इमान ने कहा कि पार्टी अपनी पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी.

कई दलों के साथ बातचीत- AIMIM : एआईएमआईएम अध्यक्ष अख्तरूल ईमान ने कहा कि, ''हम लोग महागठबंधन में शामिल नहीं हो पाए, इसलिए तीसरा मोर्चा बनाना पड़ रहा है. जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी. थर्ड फ्रंट में कौन कौन से दल होंगे, इसकी जानकारी आप लोगों को जल्द ही दी जाएगी. प्रदेश के कई पार्टियों के साथ हमारी बातचीत जारी है.''

कहां-कहां से होंगे उम्मीदवार ? : पहले बात सीमांचल की जिलों की करते हैं. इसमें किशनगंज के बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन और किशनगंज सीट पर पार्टी चुनाव लड़ेगी. वहीं पूर्णिया के अमौर, बायसी और कस्बा पर उम्मीदवार दूसरे दलों को चुनौती देंगे. कटिहार के बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कदवा सीट पर एआईएमआईएम के प्रत्याशी उतरेंगे. साथ ही अररिया के जोकीहाट और अररिया सीट पर भी असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार नजर आएंगे.