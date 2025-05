ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड के केदारनाथ में AIIMS हेली एंबुलेंस की क्रैश लैंडिंग, पायलट सहित हॉस्पिटल स्टॉफ सुरक्षित - HELICOPTER AMBULANCE CRASH

केदारनाथ में हेली एंबुलेंस की क्रैश लैंडिंग ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून (उत्तराखंड): उत्तराखंड में हेली हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा हेली हादसा केदारनाथ धाम में हुआ है. जहां हेली एंबुलेंस की क्रैश लैंडिंग हुई. गनीमत रही कि हेली में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं. बताया जा रहा है कि एम्स ऋषिकेश का हेली एक मरीज को लेने केदारनाथ गया था. हेली एम्बुलेंस में दो चिकित्सक मौजूद थे. केदारनाथ हेलीपैड में लैंडिंग के समय ये हादसा हुआ. हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग हुई. पायलट की सूझबूझ के कारण तीनों सवारियों की जान बच गई. केदारनाथ में सभी हेली सर्विस सुचारू हैं. गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने इसकी पुष्टि की है. ऑफिशियल जानकारी के अनुसार, घटना सुबह करीब 11.30 बजे की है. हेलीकॉप्टर Pinnalcle Air Pvt. Ltd. कंपनी का था, जिसने ऋषिकेश एम्स से मेडिकल इवेक्युएशन के लिए उड़ान भरी थी. लैंडिंग से पहले हेली Touch Down कर गया. रुद्रप्रयाग जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि पायलट की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टला है. इमरजेंसी लेंडिंग के दौरान संजीवनी हेली एंबुलेंस के पीछे का हिस्सा टूट गया था. केदारनाथ में AIIMS हेली एंबुलेंस की क्रैश लैंडिंग (Video-ETV Bharat)

