हिमाचल में डॉक्टरों ने टांग की हड्डी निकालकर बनाया मरीज का जबड़ा, कैंसर मरीज को दी नई जिंदगी

AIMSS के डॉक्टरों ने मरीज को नई जिंदगी दी है. डॉक्टरों ने कैंसर के मरीज की फ्री फिबुला सर्जरी की है.

सर्जरी के बाद मरीज की हालत में सुधार
डॉक्टरों ने की मरीज की प्री फिबुला सर्जरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 8:37 PM IST

8 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. राजधानी शिमला स्थित अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने पहली बार ‘फ्री फिबुला फ्लैप’ तकनीक का उपयोग करते हुए एक मरीज के जबड़े की हड्डी का सफल पुनर्निर्माण किया. यह न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से एक कठिन सर्जरी थी, बल्कि ये सफलता यह भी दर्शाती है कि अब हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में भी हाई-एंड माइक्रो-सर्जरी की सुविधा मरीजों के लिए मिल रही है, जिसके लिए पहले मरीजों को PGI चंडीगढ़ या दिल्ली जैसे बड़े संस्थानों में जाना पड़ता था.

दरअसल कांगड़ा जिले के थरोट निवासी 53 वर्षीय विक्रम सिंह, जो वर्ष 2016 में जीभ के कैंसर से पीड़ित हुए थे. शुरुआती इलाज में उनकी जीभ की सर्जरी की गई और फिर रेडियोथेरेपी दी गई. कुछ वर्षों तक स्थिति सामान्य रही, लेकिन रेडियोथेरेपी के बाद अक्सर देखा गया है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं. ऐसा ही विक्रम सिंह के साथ हुआ. कुछ सालों बाद जब उनके दांत में दर्द हुआ और उसे निकाला गया, तो वहां संक्रमण फैल गया. यही संक्रमण धीरे-धीरे जबड़े की हड्डी को पूरी तरह खा गया. 2024 में, डेंटल विभाग ने उनकी लगभग 5 सेमी की जबड़े की हड्डी को निकाल दिया और वहां एक मेटल प्लेट लगाई गई, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई. हड्डी की जगह लगी प्लेट एक्सपोज हो गई, वहां से पस (Pus) आता रहा, और विक्रम को मुंह खोलने, खाना खाने और सांस लेने तक में तकलीफ़ होने लगी. मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए, अटल सुपर स्पेशलिटी के प्लास्टिक सर्जरी, डेंटल सर्जरी और एनेस्थीसिया विभाग ने मिलकर एक मल्टी-डिसिप्लिनरी बोर्ड तैयार किया. सभी ने सहमति जताई कि इस स्थिति में एकमात्र स्थायी समाधान फ्री फिबुला सर्जरी है.

डॉक्टरों ने की मरीज की प्री फिबुला सर्जरी (ETV Bharat)

जानिए कैसे बना टांग की हड्डी से जबड़ा?

डॉ. राजेश कुमार, जो AIMSS में प्लास्टिक सर्जन हैं और इस सर्जरी टीम का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि, "इस तकनीक में इंसान की टांग की फिबुला (Fibula) हड्डी, जो पतली होती है, उसे निकालकर जबड़े की हड्डी के स्थान पर ट्रांसप्लांट किया जाता है."

सर्जरी के बाद मरीज की हालत में सुधार
सर्जरी के बाद मरीज की हालत में सुधार (ETV Bharat)

प्रक्रिया की मुख्य बातें

  • फिबुला हड्डी को आवश्यक लम्बाई में काटा गया (करीब 7 सेमी).
  • उसके साथ दो सूक्ष्म रक्त वाहिनियां (microvessels) और त्वचा का एक हिस्सा भी लिया गया.
  • हड्डी को U-शेप में ढालकर जबड़े की जगह फिट किया गया.
  • नसों को गर्दन की नसों से जोड़ने के लिए माइक्रोस्कोप और सर्जिकल लूप का प्रयोग हुआ.
  • साथ ही गले की खराब स्किन को भी टांग की स्किन से बदला गया.

क्यों चुनौतीपूर्ण थी सर्जरी?

नसों की जोड़ाई सबसे संवेदनशील प्रक्रिया है. खून का बहाव सही से न होने पर पूरी सर्जरी फेल हो सकती थी, लेकिन डॉक्टरों की टीम ने बड़ी कुशलता से तीन प्रमुख नसों को सफलतापूर्वक जोड़ा, और खून का संचार सुचारू रूप से शुरू हुआ. सर्जरी के बाद विक्रम सिंह को 2 दिन के लिए ICU में रखा गया, जहां उनकी हर हरकत मॉनिटर की गई. वहां से जब उनकी स्थिति सामान्य हुई तो उन्हें सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया. ऑपरेशन के 10वें दिन वो बिना किसी दिक्कत के खाना खा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं और सामान्य जीवन जीने की स्थिति में आ गए हैं. ये सर्जरी करीब नौ घंटे तक चली.

FREE FIBULA SURGERY
प्री फिबुला सर्जरी (ETV Bharat GFX)

तकनीकी रूप से संवेदनशील होती है सर्जरी

डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि, "ये केस बहुत जटिल था. हड्डी सड़ चुकी थी, प्लेट एक्सपोज़ हो चुकी थी, और इंफेक्शन लगातार बना हुआ था. ऐसे में ‘फ्री फिबुला फ्लैप’ ही एकमात्र विकल्प था. यह सर्जरी तकनीकी रूप से बेहद संवेदनशील होती है, लेकिन हमारी टीम ने इसे पूरी तरह सफल किया."

क्यों चुनी जाती है फिबुला हड्डी?

डॉक्टरों ने बताया कि जबड़े के पुनर्निर्माण के लिए शरीर की कई हड्डियों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इनमें से फिबुला हड्डी को सबसे उपयुक्त माना जाता है. इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक पतली, लंबी और सपाट हड्डी होती है, जिसे आसानी से U-शेप में ढाला जा सकता है. ठीक वैसे ही जैसे इंसानी जबड़े की बनावट होती है. इसके अलावा, फिबुला की अपनी स्वतंत्र रक्त वाहिनी (nervous and vascular supply) होती है, जिससे इसे कई टुकड़ों में काटकर भी उसकी ब्लड सप्लाई बरकरार रखी जा सकती है. यही कारण है कि डॉक्टर इसे मनचाहा आकार दे सकते हैं.

मरीज की हुई सफल फ्री फिबुला सर्जरी
मरीज की हुई सफल फ्री फिबुला सर्जरी (ETV Bharat)
फिबुला के बिना नहीं होती चलने में कोई परेशानी

एक और अहम बात यह है कि इस हड्डी को निकालने से पैर की कार्यक्षमता पर कोई खास असर नहीं पड़ता, क्योंकि फिबुला के बिना भी इंसान सामान्य रूप से चल सकता है. यही कारण है कि सर्जन इसे निकालने में झिझकते नहीं. इतना ही नहीं, फिबुला के आसपास की त्वचा को भी आसानी से साथ में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, जिससे यदि रोगी के गले या चेहरे की त्वचा भी क्षतिग्रस्त हो, तो उसकी स्किन ग्राफ्टिंग भी एक ही सर्जरी में संभव हो जाती है.

FREE FIBULA SURGERY
प्री फिबुला सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है? (ETV Bharat GFX)

मरीज की हालत में सुधार

सफल ऑपरेशन के बाद मरीज विक्रम सिंह की आंखों में संतोष, कृतज्ञता और नई जिंदगी की चमक साफ़ दिखाई दी. विक्रम सिंह ने बताया कि "2016 में जब मुझे जीभ का कैंसर हुआ था, उस समय इलाज हो गया था. सोचा था अब सब खत्म हो गया. पर असली परेशानी तो बाद में शुरू हुई. दांत निकलवाया, उसके बाद जो हड्डी में सड़न शुरू हुई, वो कभी रुकी ही नहीं थी. जब डॉक्टरों ने कहा कि अब जबड़े की हड्डी निकालनी पड़ेगी. सोच लिया था कि अब तो जिंदगी भर खाना पीना सब खत्म हो जाएगा. जब मुझे बताया गया कि डॉक्टरों ने मेरी टांग से हड्डी लेकर जबड़ा दोबारा बना दिया है, और मैं खुद अब अपने मुंह से खा पा रहा हूं, तो लगता है कि मैंने एक नई जिंदगी पाई है. ICU में जब होश आया और डॉक्टरों ने कहा कि सब सफल हो गया है, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए. मैं अटल अस्पताल की पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूं. अगर ये डॉक्टर शिमला में न होते, तो मुझे बाहर किसी दूसरे राज्य में इलाज के लिए जाना पड़ता. अब लगता है कि भगवान ने इन्हीं के हाथ में मेरा पुनर्जन्म लिखा था."

हिमाचल के मरीजों के लिए राहत की खबर

पहले ऐसे जटिल सर्जरी के लिए मरीजों को PGI चंडीगढ़ या AIIMS दिल्ली रेफर किया जाता था. इससे न सिर्फ इलाज में देरी होती थी, बल्कि आर्थिक बोझ भी बहुत बढ़ जाता था. अब अटल सुपर स्पेशलिटी संस्थान में यह सर्जरी संभव है, जो कि प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है. डॉ. राजेश कुमार का कहना है कि, "हमारा उद्देश्य यह है कि हिमाचल में इलाज की ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हों, जहां मरीजों को बाहर न जाना पड़े. अब कैंसर, इंफेक्शन या ट्रॉमा से अगर किसी का जबड़ा खराब हो गया हो, तो हम यहां उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं."

कब ज़रूरत पड़ती है इस सर्जरी की?

  • जीभ या जबड़े के कैंसर के बाद हड्डी निकालनी पड़े.
  • रेडियोथेरेपी के बाद जबड़ा कमजोर हो जाए.
  • दांत निकालने के बाद संक्रमण से हड्डी गल जाए.
  • गंभीर एक्सीडेंट या ट्रॉमा के बाद जबड़ा टूट जाए.

ये डॉक्टर शामिल रहे

ये ऑपरेशन प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट की टीम, जिसमे डॉ नितिन कश्यप, डॉ राजेश कुमार, डॉ निपुण शर्मा, डॉ पुष्पिंदर सिंह , डेंटल सर्जरी से डॉ रंगीला राम की टीम, एनेस्थीसिया विभाग से डॉ विक्रम टक्कर, डॉ. मनोज मैटान और आईसीयू में डॉ रविकांत डोगरा की टीम शामिल थी. यह सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी विभाग और पूरे संस्थान के लिए एक मील का पत्थर है. इससे उन रोगियों को नई आशा मिलेगी जिनका जबड़ा कैंसर, चोट या रेडियोथेरेपी के बाद प्रभावित हो चुका है. अब मरीज़ों को इस तरह की बिमारी के इलाज के लिए प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा.

