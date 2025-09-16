ETV Bharat / bharat

AIADMK नेता पलानीस्वामी अचानक दिल्ली रवाना, अमित शाह से मुलाकात की अटकलों ने बढ़ाई सियासी गर्मी

चेन्नई: एआईएडीएमके में चल रहे तनावपूर्ण राजनीतिक हालात के बीच पार्टी के महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी मंगलवार 16 सितंबर को दिल्ली के लिए रवाना हो गए. अन्नाद्रमुक के शीर्ष नेता के.पी. मुनुसामी और एस.पी. वेलुमणि भी उनके साथ दिल्ली रवाना हुए हैं. पलानीस्वामी दिल्ली में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन से मुलाकात कर उन्हें बधाई देंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे.

क्यों चर्चा में यह दौराः

एआईएडीएमके महासचिव और तमिलनाडु में विपक्ष के नेता एडप्पादी पलानीस्वामी 2026 के विधानसभा चुनावों को लक्ष्य बनाकर 'आइए लोगों की रक्षा करें, आइए तमिलनाडु को बचाएं' के बैनर तले पिछले कुछ हफ्तों से जिलेवार दौरा कर रहे हैं. एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेताओं में से एक सेनगोट्टैयन ने मांग की कि पार्टी छोड़ने वाले सभी लोग एकजुट हो जाएं. इसके बाद, ईपीएस ने उन्हें पार्टी की सभी ज़िम्मेदारियों से हटा दिया.

इसके बाद, खबर आई कि कुछ दिन पहले दिल्ली गए सेंगोट्टैयन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इससे तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई. इस स्थिति में, पूरे तमिलनाडु का दौरा कर रहे एडप्पादी पलानीस्वामी ने अपना अभियान दो दिनों के लिए स्थगित कर दिया और आज सुबह चेन्नई हवाई अड्डे से एयर इंडिया के यात्री विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए.

अमित शाह से करेंगे मुलाकातः