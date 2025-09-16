AIADMK नेता पलानीस्वामी अचानक दिल्ली रवाना, अमित शाह से मुलाकात की अटकलों ने बढ़ाई सियासी गर्मी
एआईएडीएमके नेता सेनगोट्टैयन को पार्टी ने सभी ज़िम्मेदारियों से हटा दिया था, जिसके बाद उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी. जिससे हलचल मची है.
चेन्नई: एआईएडीएमके में चल रहे तनावपूर्ण राजनीतिक हालात के बीच पार्टी के महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी मंगलवार 16 सितंबर को दिल्ली के लिए रवाना हो गए. अन्नाद्रमुक के शीर्ष नेता के.पी. मुनुसामी और एस.पी. वेलुमणि भी उनके साथ दिल्ली रवाना हुए हैं. पलानीस्वामी दिल्ली में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन से मुलाकात कर उन्हें बधाई देंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे.
क्यों चर्चा में यह दौराः
एआईएडीएमके महासचिव और तमिलनाडु में विपक्ष के नेता एडप्पादी पलानीस्वामी 2026 के विधानसभा चुनावों को लक्ष्य बनाकर 'आइए लोगों की रक्षा करें, आइए तमिलनाडु को बचाएं' के बैनर तले पिछले कुछ हफ्तों से जिलेवार दौरा कर रहे हैं. एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेताओं में से एक सेनगोट्टैयन ने मांग की कि पार्टी छोड़ने वाले सभी लोग एकजुट हो जाएं. इसके बाद, ईपीएस ने उन्हें पार्टी की सभी ज़िम्मेदारियों से हटा दिया.
इसके बाद, खबर आई कि कुछ दिन पहले दिल्ली गए सेंगोट्टैयन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इससे तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई. इस स्थिति में, पूरे तमिलनाडु का दौरा कर रहे एडप्पादी पलानीस्वामी ने अपना अभियान दो दिनों के लिए स्थगित कर दिया और आज सुबह चेन्नई हवाई अड्डे से एयर इंडिया के यात्री विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए.
अमित शाह से करेंगे मुलाकातः
एडप्पादी पलानीस्वामी, अमित शाह से भी मुलाकात करने वाले हैं. सूत्रों की मानें तो बैठक में, एडप्पादी पलानीस्वामी द्वारा AIADMK-BJP गठबंधन को मजबूत करने और पार्टी से निष्कासित AIADMK के अधिकारियों पर अपने विचार अमित शाह को बताने की उम्मीद है.
एआईएडीएमके में अंदरूनी कलहः
सोमवाल को एक चुनावी सभा में बोलते हुए, एडप्पादी पलानीस्वामी ने सवाल उठाया था, "जो लोग पार्टी को धोखा देकर चले गए हैं, उन्हें पार्टी में कैसे वापस लाया जा सकता है?" एआईएडीएमके में अंदरूनी कलह चरम पर पहुंच गई है, ऐसे में ईपीएस की दिल्ली यात्रा ने एआईएडीएमके के पदाधिकारियों में उम्मीदें जगा दी हैं.
