भारतीय ट्रेजरी और बैंकिंग में AI और ऑटोमेशन का महत्व बढ़ा: EY का सर्वे

नई दिल्ली: कॉर्पोरेट वित्त के तेजी से विकसित होते परिदृश्य में भारतीय ट्रेजरी टीमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के चौराहे पर खड़ी हैं. EY इंडिया कॉर्पोरेट ट्रेजरी सर्वे 2025 के अनुसार ट्रेजरी कार्यों के लिए स्वचालन सर्वोच्च निवेश प्राथमिकता के रूप में उभरा है, जो उनके विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है.

85 ट्रेजरी प्रमुखों के उत्तरों पर आधारित यह सर्वे बताता है कि भारतीय ट्रेजरी विभाग कैश और रिस्क मैनेजमेंट की अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से तेजी से हटकर अत्याधुनिक तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)- संचालित रणनीतियों और प्रतिभाओं के कौशल विकास पर अधिक जोर दे रहे हैं. यह बदलाव उन्हें 2030 के भविष्य के ट्रेजरी परिदृश्य के लिए तैयार कर रहा है,

ट्रेजरी ऑपरेटिंग मॉडल की पुनर्कल्पना

पारंपरिक ट्रेजरी भूमिका, जो कभी नकदी और वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन तक सीमित थी, अब पुनर्परिभाषित की जा रही है. आज भारतीय ट्रेजरी टीमें फंक्शनल एक्सपर्टीज को तकनीकी स्किल के साथ मिलाते हुए एक अधिक इंटिग्रेटेड अप्रोच अपना रही हैं. सर्वे लगभग आधे संगठनों में फंक्शनल और तकनीकी कौशल के 50:50 अनुपात के मिश्रण की ओर एक उल्लेखनीय बदलाव को उजागर करता है, जो ट्रेजरी कार्यों में डिजिटल प्रवाह के बढ़ते महत्व को दर्शाता है.

हालांकि, इनोवेशन जितना महत्वपूर्ण है, ट्रेजरी टीमें मुख्य गतिविधियों में डीप स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता को भी पहचानती हैं. इसके कारण स्पेशलाइज टास्क पर केंद्रित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoEs) का उदय हुआ है, जिससे ट्रेजरी कार्यों को 'सेरेब्रल कॉकपिट' के रूप में संचालित करने में सक्षम बनाया गया है. यह न केवल पारंपरिक ट्रेजरी संचालन का प्रबंधन करते हैं, बल्कि व्यापक उद्यम निर्णय लेने के लिए रियल टाइम इनसाइट भी प्रदान करते हैं.

इसके अलावा ट्रेजरी ऑपरेटिंग मॉडल तेजी से मॉड्यूलर और हाइब्रिड होता जा रहा है. सर्वे में शामिल उल्लेखनीय 35 प्रतिशत संगठनों ने अपने ट्रेजरी टेकनोलॉजी एप्लीकेशन मेंटेनेंस को आंशिक या पूर्ण रूप से आउटसोर्स करने की ओर रुख किया है, जिससे इन-हाउस टीमों को रणनीतिक, हाई-वैल्यू वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र किया जा रहा है. आउटसोर्सिंग का यह ट्रेंड अकाउंटिंग (25 प्रतिशत) जैसे बैक-ऑफिस कार्यों और आश्चर्यजनक रूप से फ्रंट-ऑफिस डीलिंग कार्यों (11 फीसदी) तक भी फैल रहा है. यह एक ऐसा कदम है, जिसे कभी आउटसोर्स करने के लिए बहुत संवेदनशील माना जाता था.

AI: एक्सपेरिमेंट से एग्जिक्यूशन

सर्वे के सबसे उल्लेखनीय निष्कर्षों में से एक है, ट्रेजरी कार्यों में बदलाव लाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती भूमिका एआई, जो कभी एक्सपेरिमेंट का एरिया था, अब आवश्यक माना जा रहा है, और 82 प्रतिशत रेस्पांडर्स ने इसके महत्वपूर्ण महत्व को स्वीकार किया है. 26 पर्सेंट से अधिक संगठनों ने पहले ही एआई पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं. मुख्यतः नकदी पूर्वानुमान के क्षेत्र में, जहां नकदी प्रवाह की भविष्यवाणी और अनुकूलन करने की एआई की क्षमता अमूल्य साबित हो रही है.

ट्रेजरी विभाग विदेशी मुद्रा (FX) रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड फाइनेंल और विसंगति पहचान जैसे अन्य क्षेत्रों में भी एआई का उपयोग शुरू कर रहे हैं. एआई के उत्कृष्टता केंद्रों का एक अभिन्न अंग बनने के साथ, ट्रेजरी टीमें डेटा-आधारित निर्णय लेने के लिए खुद को उस गति और सटीकता से तैयार कर रही हैं जो पहले असंभव थी.

इस एआई-संचालित परिवर्तन का समर्थन करने के लिए नई भूमिकाएं भी उभर रही हैं. 'प्रॉम्पट इंजीनियर' और 'मॉडल ट्रेनर' जैसे पद महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेजरी टीमें अपने संचालन में एआई क्षमताओं को शामिल कर रही हैं. AI की ओर बदलाव केवल टेक्नोलॉजी अपनाने को लेकर नहीं है. यह ट्रेजरी टीमों के काम करने के तरीके में व्यापक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे वे अधिक चुस्त, डेटा-संचालित और दूरदर्शी बन जाते हैं.

स्किल में सुधार की आवश्यकता: अंतर को पाटना

एआई और स्वचालन के स्पष्ट लाभों के बावजूद सर्वे एक महत्वपूर्ण अंतर को भी उजागर करता है. ट्रेजरी टीमों के भीतर कौशल उन्नयन की आवश्यकता. हालांकि ट्रेजरी मैनेजमेंट में विशेषज्ञता अभी भी आवश्यक है, तकनीकी कौशल तेजी से प्राथमिकता बनते जा रहे हैं. आधे से अधिक (52 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने ट्रेजरी प्रोफेशनल्स के लिए सॉफ़्टवेयर एफिशिएंसी और डेटा विश्लेषण क्षमताओं के बढ़ते महत्व पर ध्यान दिया.