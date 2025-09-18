ETV Bharat / bharat

भारतीय ट्रेजरी और बैंकिंग में AI और ऑटोमेशन का महत्व बढ़ा: EY का सर्वे

आज भारतीय ट्रेजरी टीमें फंक्शनल एक्सपर्टीज को तकनीकी स्किल के साथ मिलाते हुए एक अधिक इंटिग्रेटेड अप्रोच अपना रही हैं.

भारतीय ट्रेजरी और बैंकिंग में AI और ऑटोमेशन का महत्व बढ़ा (सांकेतिक तस्वीर IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2025

नई दिल्ली: कॉर्पोरेट वित्त के तेजी से विकसित होते परिदृश्य में भारतीय ट्रेजरी टीमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के चौराहे पर खड़ी हैं. EY इंडिया कॉर्पोरेट ट्रेजरी सर्वे 2025 के अनुसार ट्रेजरी कार्यों के लिए स्वचालन सर्वोच्च निवेश प्राथमिकता के रूप में उभरा है, जो उनके विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है.

85 ट्रेजरी प्रमुखों के उत्तरों पर आधारित यह सर्वे बताता है कि भारतीय ट्रेजरी विभाग कैश और रिस्क मैनेजमेंट की अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से तेजी से हटकर अत्याधुनिक तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)- संचालित रणनीतियों और प्रतिभाओं के कौशल विकास पर अधिक जोर दे रहे हैं. यह बदलाव उन्हें 2030 के भविष्य के ट्रेजरी परिदृश्य के लिए तैयार कर रहा है,

ट्रेजरी ऑपरेटिंग मॉडल की पुनर्कल्पना
पारंपरिक ट्रेजरी भूमिका, जो कभी नकदी और वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन तक सीमित थी, अब पुनर्परिभाषित की जा रही है. आज भारतीय ट्रेजरी टीमें फंक्शनल एक्सपर्टीज को तकनीकी स्किल के साथ मिलाते हुए एक अधिक इंटिग्रेटेड अप्रोच अपना रही हैं. सर्वे लगभग आधे संगठनों में फंक्शनल और तकनीकी कौशल के 50:50 अनुपात के मिश्रण की ओर एक उल्लेखनीय बदलाव को उजागर करता है, जो ट्रेजरी कार्यों में डिजिटल प्रवाह के बढ़ते महत्व को दर्शाता है.

हालांकि, इनोवेशन जितना महत्वपूर्ण है, ट्रेजरी टीमें मुख्य गतिविधियों में डीप स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता को भी पहचानती हैं. इसके कारण स्पेशलाइज टास्क पर केंद्रित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoEs) का उदय हुआ है, जिससे ट्रेजरी कार्यों को 'सेरेब्रल कॉकपिट' के रूप में संचालित करने में सक्षम बनाया गया है. यह न केवल पारंपरिक ट्रेजरी संचालन का प्रबंधन करते हैं, बल्कि व्यापक उद्यम निर्णय लेने के लिए रियल टाइम इनसाइट भी प्रदान करते हैं.

इसके अलावा ट्रेजरी ऑपरेटिंग मॉडल तेजी से मॉड्यूलर और हाइब्रिड होता जा रहा है. सर्वे में शामिल उल्लेखनीय 35 प्रतिशत संगठनों ने अपने ट्रेजरी टेकनोलॉजी एप्लीकेशन मेंटेनेंस को आंशिक या पूर्ण रूप से आउटसोर्स करने की ओर रुख किया है, जिससे इन-हाउस टीमों को रणनीतिक, हाई-वैल्यू वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र किया जा रहा है. आउटसोर्सिंग का यह ट्रेंड अकाउंटिंग (25 प्रतिशत) जैसे बैक-ऑफिस कार्यों और आश्चर्यजनक रूप से फ्रंट-ऑफिस डीलिंग कार्यों (11 फीसदी) तक भी फैल रहा है. यह एक ऐसा कदम है, जिसे कभी आउटसोर्स करने के लिए बहुत संवेदनशील माना जाता था.

AI: एक्सपेरिमेंट से एग्जिक्यूशन
सर्वे के सबसे उल्लेखनीय निष्कर्षों में से एक है, ट्रेजरी कार्यों में बदलाव लाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती भूमिका एआई, जो कभी एक्सपेरिमेंट का एरिया था, अब आवश्यक माना जा रहा है, और 82 प्रतिशत रेस्पांडर्स ने इसके महत्वपूर्ण महत्व को स्वीकार किया है. 26 पर्सेंट से अधिक संगठनों ने पहले ही एआई पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं. मुख्यतः नकदी पूर्वानुमान के क्षेत्र में, जहां नकदी प्रवाह की भविष्यवाणी और अनुकूलन करने की एआई की क्षमता अमूल्य साबित हो रही है.

ट्रेजरी विभाग विदेशी मुद्रा (FX) रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड फाइनेंल और विसंगति पहचान जैसे अन्य क्षेत्रों में भी एआई का उपयोग शुरू कर रहे हैं. एआई के उत्कृष्टता केंद्रों का एक अभिन्न अंग बनने के साथ, ट्रेजरी टीमें डेटा-आधारित निर्णय लेने के लिए खुद को उस गति और सटीकता से तैयार कर रही हैं जो पहले असंभव थी.

इस एआई-संचालित परिवर्तन का समर्थन करने के लिए नई भूमिकाएं भी उभर रही हैं. 'प्रॉम्पट इंजीनियर' और 'मॉडल ट्रेनर' जैसे पद महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेजरी टीमें अपने संचालन में एआई क्षमताओं को शामिल कर रही हैं. AI की ओर बदलाव केवल टेक्नोलॉजी अपनाने को लेकर नहीं है. यह ट्रेजरी टीमों के काम करने के तरीके में व्यापक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे वे अधिक चुस्त, डेटा-संचालित और दूरदर्शी बन जाते हैं.

स्किल में सुधार की आवश्यकता: अंतर को पाटना
एआई और स्वचालन के स्पष्ट लाभों के बावजूद सर्वे एक महत्वपूर्ण अंतर को भी उजागर करता है. ट्रेजरी टीमों के भीतर कौशल उन्नयन की आवश्यकता. हालांकि ट्रेजरी मैनेजमेंट में विशेषज्ञता अभी भी आवश्यक है, तकनीकी कौशल तेजी से प्राथमिकता बनते जा रहे हैं. आधे से अधिक (52 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने ट्रेजरी प्रोफेशनल्स के लिए सॉफ़्टवेयर एफिशिएंसी और डेटा विश्लेषण क्षमताओं के बढ़ते महत्व पर ध्यान दिया.

तकनीकी जानकारी के अलावा नेतृत्व और परिवर्तन प्रबंधन को अब ट्रेजरी परिवर्तन के आवश्यक फैक्टर के रूप में मान्यता प्राप्त है. जैसे-जैसे ट्रेजरी टीमें अधिक जटिल होती जाती हैं, लोगों, प्रक्रियाओं और प्लेटफॉर्म को प्रबंधित करने की क्षमता परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण होती जाएगी. सर्वे से पता चलता है कि इन मांगों के बावजूद कई संगठनों में मानव पूंजी परिवर्तन और कौशल उन्नयन को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, जो प्रतिभा विकास के लिए अधिक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है.

परिवर्तन की राह पर प्रमुख चुनौतियां
हालांकि, भविष्य आशाजनक दिख रहा है, लेकिन ट्रेजरी टीमों को अपने स्वचालन और परिवर्तन की यात्रा शुरू करते समय अभी भी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. सर्वे में पहचाने गए सबसे गंभीर मुद्दों में से एक पुराने उपकरणों पर निर्भरता है. 70 प्रतिशत से ज़्यादा ट्रेजरी टीमें अलग-अलग स्प्रेडशीट और अलग-अलग ऐतिहासिक डेटा का इस्तेमाल करती रहती हैं, जिससे रीयल-टाइम जानकारी और स्वचालन का लाभ उठाने की उनकी क्षमता गंभीर रूप से सीमित हो जाती है.

इसके अलावा कमजोर रिपोर्टिंग और डैशबोर्डिंग क्षमताएं लगभग दो-तिहाई संगठनों के लिए एक चुनौती हैं, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया को और जटिल बना देती हैं. एआई को अपनाना अभी भी अपने शुरुआती चरण में है और केवल 26 फीसदी संगठनों ने ही मुख्य रूप से कैश फॉरकास्टिंग के क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं. विदेशी मुद्रा जोखिम, व्यापार वित्त और नियंत्रण में अधिक उन्नत एआई एप्लीकेशन का अभी तक पर्याप्त उपयोग नहीं हुआ है, जिससे विकास के स्पष्ट अवसर पैदा हो रहे हैं.

इसके अलावा अपस्किलिंग की पहलों को अक्सर कम प्राथमिकता दी जाती है, भले ही कई संगठन व्यापक परिवर्तन की इच्छा व्यक्त करते हों. मानव पूंजी विकास में यह अंतर दीर्घकालिक सफलता में बाधा बन सकता है.

2030 का ट्रेजरी विजन: लोग, प्लेटफॉर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
2030 की ओर देखते हुए ट्रेजरी कार्यप्रणाली का विजन केवल प्रतिक्रियात्मक ही नहीं, बल्कि पूर्वानुमानित भी है. भविष्य का ट्रेजरी डिजिटल रूप से मूल होगा. यह रियल टाइम डेटा पर चलेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित होगा. पूर्वानुमानित बुद्धिमत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ट्रेजरी अब केवल नकदी और जोखिम का प्रबंधन नहीं करेंगे—वे व्यावसायिक रणनीति को आकार देंगे.

इसे प्राप्त करने के लिए संगठनों को न केवल एडवांस प्लेटॉर्म और प्रक्रियाओं में बल्कि लोगों, संस्कृति और क्षमता में भी निवेश करना होगा. भविष्य के लिए सबसे उपयुक्त ट्रेजरी वे होंगे जो प्लेटफॉर्म माइंजसेट अपनाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिजाइन को प्राथमिकता देते हैं और परिवर्तन को एक बार की परियोजना के बजाय एक सतत, सतत यात्रा के रूप में देखते हैं.

भारत में कॉर्पोरेट ट्रेजरी का भविष्य निस्संदेह रोमांचक है. जैसे-जैसे ट्रेजरी टीमें एआई, स्वचालन और प्रतिभाओं के टेलेंट अपस्किलिंग को अपना रही हैं, वे अपने संगठनों में एक अधिक रणनीतिक भूमिका निभाने के लिए खुद को तैयार कर रही हैं. हालांकि, चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, खासकर पुराने उपकरणों और मानव पूंजी में अधिक निवेश की आवश्यकता के संदर्भ में. इन चुनौतियों का समाधान करके और निरंतर विकास करते हुए, भारतीय ट्रेजरी टीमें 2030 की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार हो सकती हैं,

