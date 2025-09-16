ETV Bharat / bharat

अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'अहिल्यानगर' किया गया, किन-किन स्टेशनों के नाम बदले गए, जानें

Published : September 16, 2025

मुंबई: महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है. अब यह रेलवे स्टेशन अहिल्यानगर नाम से जाना जाएगा. अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर को श्रद्धांजलि स्वरूप अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखा गया है. गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने पहले अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया था. साल 2023 में, सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया था. पिछले हफ्ते, महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने की अधिसूचना जारी की. इसके बाद मध्य रेलवे ने एक विज्ञप्ति में कहा, "पहले अहमदनगर के नाम से जाना जाने वाला रेलवे स्टेशन अब आधिकारिक तौर पर अहिल्यानगर कर दिया गया है." विज्ञप्ति में कहा गया है, "स्टेशन कोड में कोई बदलाव नहीं होगा और अहिल्यानगर का स्टेशन कोड ANG ही रहेगा." पिछले महीने, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि रेलवे स्टेशन का नाम शहर के नए नाम के अनुरूप रखा जाए. दरअसल, शहर का नाम अहिल्यानगर रखे जाने के बाद कई संगठन और नागरिक रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग कर रहे थे.