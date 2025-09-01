ETV Bharat / bharat

ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर 5 किलो की पगड़ी, अहमदाबाद के 'टर्बन मैन' ने किया कमाल - AHMEDABAD TURBAN MAN

'टर्बन मैन' के नाम से मशहूर अनुज मुदलियार ने इस साल ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर 5 किलो की पगड़ी बनाई है.

अहमदाबाद के 'टर्बन मैन' ने किया कमाल, ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर 5 किलो की पगड़ी बनाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2025 at 6:09 PM IST

4 Min Read

अहमदाबाद: नवरात्रि आने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं लेकिन उससे पहले गरबा डांसर तैयारियों में जुटे हैं. ऐसे में अहमदाबाद के अंतरराष्ट्रीय गरबा डांसर अनुज मुदलियार हर साल किसी न किसी नई थीम पर पगड़ी बनाते हैं. वह 2017 से नई थीम पर अनोखी और आकर्षक पगड़ियां बनाते आ रहे हैं जिससे नवरात्रि में वह दूसरे खिलाड़ियों से अलग लुक देते हैं. इस साल अनुज ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर पगड़ी बनाई है.

अहमदाबाद के 'टर्बन मैन' अनुज मुदलियार
इंटरनेशनल डांसर अनुज मुदलियार ने बताया कि, साल 2015 में उन्होंने सोचा था कि, गरबा में कुछ नया लुक लेकर जाएं ताकि एक खास पहचान बने. इसलिए 2017 से उन्होंने पगड़ियां बनाना शुरू किया. इसी साल उन्होंने जीएसटी पर एक पगड़ी बनाई. फिर एक हेरिटेज पगड़ी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक पगड़ी बनाई. उसी समय के बाद से वे चर्चा में आ गए और वे 'टर्बन मैन' के नाम से मशहूर हो गए.

Ahmedabad 'turban man
ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर 5 किलो की पगड़ी (ETV Bharat)

ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाई 5 किलो की पगड़ी
अनुज मुदलियार के मुताबिक, इस साल नवरात्रि के लिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर एक पगड़ी बनाई है. इस अनोखे पगड़ी को बनाने के लिए वे पिछले पांच महीनों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं. वह हर रोज इस काम के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त देते हैं. इस पगड़ी की थीम ऑपरेशन सिंदूर है, इसलिए इसमें लड़ाकू विमान, नारी शक्ति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है. इस पगड़ी पर मोतियों और कच्छी वर्क का बहुत ही आकर्षक डिजाइन है. इस पगड़ी का वजन 5 किलो है. इसे बनाने में सूती कपड़े, मोती आदि का इस्तेमाल किया गया है.

Ahmedabad 'turban man
ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर 5 किलो की पगड़ी (ETV Bharat)

अंतरराष्ट्रीय नर्तक और विश्व रिकॉर्ड धारक अनुज
गौरतलब है कि अनुज मुदलियार अहमदाबाद के एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर हैं। वे अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में रहते हैं और कई अंतरराष्ट्रीय शो कर चुके हैं. नवरात्रि के दौरान वे कई लोगों को गरबा की ट्रेनिंग देते हैं और अलग-अलग देशों में गरबा भी करते हैं. इस साल अनुज बतौर गरबा कोरियोग्राफर सिंगापुर जाएंगे और वहां परफॉर्म भी करेंगे. वह अपनी खास पगड़ी किसी को नहीं देते है. हालांकि, वे अपने घर पर इन सभी पगड़ियों का कलेक्शन जरूर रखते हैं. वे एक अंतरराष्ट्रीय नर्तक और विश्व रिकॉर्ड धारक हैं.

Ahmedabad 'turban man
ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर 5 किलो की पगड़ी (ETV Bharat)

गरबा क्लास की सदस्य गोपी पारेख ने बताया कि, चार महीने पहले से नवरात्रि की तैयारी हो रही है. वह अनुज मुदलियार के ग्रुप में काम करती हैं. गोपी ने कहा कि, इस बार अनुज ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर एक पगड़ी बनाई है, जो बेहद खूबसूरत है.

वहीं, भौमिक दवे ने बताया कि इस बार खिलाड़ी पूरे मन से गरबा खेलेंगे. वे लोग 50 से ज्यादा गरबा शैलियों का प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने कहा कि, अनुज ने कोविड काल में कोरोना की थीम पर एक पगड़ी बनाई थी. उन्होंने बताया कि, वे अनुज पिछले 12 सालों से ग्रुप में साथ काम कर रहे हैं और उनका काम अब विश्व प्रसिद्ध हो गया है.

Ahmedabad 'turban man
ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर 5 किलो की पगड़ी (ETV Bharat)

शिवानी मकवाना ने बताया कि, वह वस्त्राल में हैं और कई दिनों से नवरात्रि की तैयारी कर रही हैं. उनके ग्रुप में 100 लोग हैं और हर साल वे लोग अलग-अलग जगहों पर गरबा करते हैं. उन्होंने कहा कि, अनुज बहुत ही शानदार पगड़ियां बनाते हैं और वे उनकी इस कारीगरी के लिए उन्हें सलाम करते हैं.

Ahmedabad 'turban man
ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर 5 किलो की पगड़ी (ETV Bharat)

हेरिटेज पगड़ी
साल 2018 में, अनुज ने विश्व धरोहर शहर अहमदाबाद के लिए एक हेरिटेज पगड़ी बनाई थी, जिसमें उन्होंने सूती कपड़े, अफगान मोतियों और कढ़ाई का काम आदि किया. इस पगड़ी का लटकन 12 इंच ऊंचा और गोलाकार आकार 55 इंच का था. इस पगड़ी पर अहमदाबाद की कांकरिया झील और ज़ुल्ता मीनार जैसे धरोहर स्थलों की तस्वीरें लगी हुई थीं.

Ahmedabad 'turban man
ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर 5 किलो की पगड़ी (ETV Bharat)

