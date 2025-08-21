अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद में खोखरा इलाके में सेवेंथ डे स्कूल के एक छात्र की हत्या के बाद से शहर का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. इस घटना के बाद बुधवार को गुस्साई भीड़ ने स्कूल में तोड़फोड़ की और जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक और स्थानीय लोग शामिल थे.
गुरुवार को भी इस घटना को लेकर शहर में माहौल गर्म है. दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र नयन की हत्या के बाद युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने आज स्कूल में तालाबंदी की घोषणा की है. इसके अलावा, विश्व हिंदू परिषद ने मणिनगर और आसपास के इलाकों में स्कूल बंद का एलान किया है.
गौरतलब है कि स्कूल के छात्र भी एनएसयूआई के साथ मिलकर बंद और विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. हालांकि, किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सेवेंथ डे स्कूल के बाहर कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है.
VIDEO | Ahmedabad, Gujarat: NSUI, school students, along with locals, stage a protest against the murder of a student at a private school.— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2025
बंद का मिला-जुला असर
छात्र की हत्या के विरोध में मणिनगर, कांकरिया, इसनपुर में सभी स्कूल और व्यावसायिक उद्योग शांतिपूर्ण तरीके से बंद रहे. मणिनगर इलाके में बंद का असर नगण्य रहा, सड़कों पर दुकानें खुली रहीं. लोग खरीदारी के लिए बाहर निकले. खोखरा इलाके में भी दुकानें खुली रहीं, जहां छात्र की हत्या की घटना हुई थी. लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए बाहर निकले. बंद की घोषणा पर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है, सिंधी मार्केट पूरी तरह बंद है. मणिनगर, खोखरा, इसनपुर इलाकों के लगभग 200 स्कूल बंद में शामिल हुए.
प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई
एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सेवेंथ डे स्कूल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और वाहन तैनात किए गए हैं. इस दौरान पुलिस और निवासियों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और निवासियों को हिरासत में ले लिया. इसके अलावा, पुलिस और पत्रकारों के बीच भी हाथापाई हुई. पुलिस कार्रवाई के बाद, सोसाइटी के निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया और हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई की मांग की.
सेवेंथ डे स्कूल के छात्र की हत्या
यह चौंकाने वाली घटना 19 अगस्त को खोखरा इलाके में हुई. 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र पर उसी स्कूल के एक छात्र और उसके 5-7 दोस्तों ने चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में मृतक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया. बाद में 20 अगस्त को सिंधी परिवार के इस किशोर की इलाज के दौरान मौत हो गई. जिसके बाद सोसाइटी के लोगों और स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों की भीड़ स्कूल पहुंच गई. लोगों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही स्कूल में तोड़फोड़ भी की गई.
भीड़ के खिलाफ पुलिस में शिकायत
छात्र की हत्या के बाद बुधवार को अहमदाबाद के सेवेंथ डे स्कूल में हुई तोड़फोड़ के सिलसिले में खोखरा पुलिस ने 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. स्कूल की एडमिन मयूरिका पटेल ने यह शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में कहा गया है कि भीड़ स्कूल में आई और कार्यालय, कक्षा, स्कूल बस, एलसीडी, कंप्यूटर की खिड़कियां तोड़ दीं, जिससे 15 लाख रुपये का नुकसान हुआ. इसके साथ ही भीड़ ने स्कूल में मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की. भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में तोड़फोड़ की. खोखरा पुलिस ने दंगा, मारपीट, नुकसान पहुंचाने जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया है.
