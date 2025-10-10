हनीट्रैप में फंस गया कुख्यात अपराधी, गुजरात पुलिस ने बिछाया था जाल, 14 संगीन मामलों में था वांछित
आदतन अपराधी तौफीक सलीमभाई शेख (पठान) को फिल्मी अंदाज में भेष बदलकर और सोशल मीडिया के जरिए 'हनीट्रैप' फैलाकर गिरफ्तार पुलिस ने गिरफ्तार किया.
Published : October 10, 2025 at 3:58 PM IST
अहमदाबाद: अहमदाबाद सिटी पुलिस के दानिलिमडा थाने की टीम ने 14 गंभीर अपराधों में वांछित और पासा एक्ट के तहत दो बार जेल जा चुके आदतन अपराधी तौफीक सलीमभाई शेख (पठान) को फिल्मी अंदाज में भेष बदलकर और सोशल मीडिया के जरिए 'हनी ट्रैप' फैलाकर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.
क्या है पूरा मामला? 15 जून, 2025 को दानिलिमडा थाने में तीन आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें तौफीक सलीमभाई शेख और दो अन्य अज्ञात व्यक्ति आरोपी थे। आरोपी तौफीक नारोल थाने की सीमा में रहता था.
उसकी जांच करने पर पता चला कि वह अन्य अपराधों के सिलसिले में भी वांछित था. ई-गुजकोप में तौफीक शेख की तस्वीर ढूंढ़ने पर पुलिस को पता चला कि उसका पूरा नाम तौफीक सलीमभाई शेख है.
पुलिस की अनूठी कार्यनीति: चूंकि आरोपी एक आदतन अपराधी है और अहमदाबाद शहर के विभिन्न थानों में उसके विरुद्ध पहले से ही 14 अन्य अपराध दर्ज हैं, इसलिए दानीलिमडा थाने की तकनीकी एवं निगरानी टीम ने उसे पकड़ने के लिए एक विशेष रणनीति अपनाई.
इसमें पुलिस ने भेष बदल कर आरोपी को पकड़ने के लिए अलग-अलग जगहों पर निगरानी रखी. इसके साथ ही, महिला पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर आरोपी के संपर्क में रहीं और उससे बातचीत करके दोस्ती बढ़ाई.
इसके बाद, उन्होंने उसे साबरमती रिवर फ्रंट पर मिलने के लिए बुलाया. बुधवार को जब तौफीक शेख साबरमती रिवर फ्रंट के पास उससे मिलने आया, तो उसने वहां मौजूद भेष बदल कर बैठी महिला पुलिसकर्मी को अपनी एक्टिवा पर बैठने के लिए कहा. जब वे एक्टिवा पर आगे बढ़ रहे थे, तो महिला कर्मचारी ने उसे बातों में उलझाए रखा और साथी पुलिसकर्मियों की ओर इशारा किया और पुलिस टीम ने तौफीक को उसकी एक्टिवा सहित वहीं पकड़ लिया.
आरोपी का आपराधिक इतिहास: गिरफ्तार आरोपी पर पहले भी मारपीट, छीनाझपटी, डकैती, चोरी, अपहरण के 14 मामले दर्ज हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से एक चाकू, मोबाइल फोन, एक्टिवा और ₹2500 की नकदी जब्त की है. गिरफ्तार आरोपी तौफीक सलीमभाई शेख से पूछताछ कर उसके साथ मौजूद अन्य दो अज्ञात आरोपियों के नाम-पते जानने के लिए आगे की जांच जारी है.
