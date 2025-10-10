ETV Bharat / bharat

हनीट्रैप में फंस गया कुख्यात अपराधी, गुजरात पुलिस ने बिछाया था जाल, 14 संगीन मामलों में था वांछित

गुजरात पुलिस के हनीट्रैप में फंस गया कुख्यात अपराधी. ( ETV Bharat )

Published : October 10, 2025

अहमदाबाद: अहमदाबाद सिटी पुलिस के दानिलिमडा थाने की टीम ने 14 गंभीर अपराधों में वांछित और पासा एक्ट के तहत दो बार जेल जा चुके आदतन अपराधी तौफीक सलीमभाई शेख (पठान) को फिल्मी अंदाज में भेष बदलकर और सोशल मीडिया के जरिए 'हनी ट्रैप' फैलाकर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. क्या है पूरा मामला? 15 जून, 2025 को दानिलिमडा थाने में तीन आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें तौफीक सलीमभाई शेख और दो अन्य अज्ञात व्यक्ति आरोपी थे। आरोपी तौफीक नारोल थाने की सीमा में रहता था. उसकी जांच करने पर पता चला कि वह अन्य अपराधों के सिलसिले में भी वांछित था. ई-गुजकोप में तौफीक शेख की तस्वीर ढूंढ़ने पर पुलिस को पता चला कि उसका पूरा नाम तौफीक सलीमभाई शेख है. पुलिस की अनूठी कार्यनीति: चूंकि आरोपी एक आदतन अपराधी है और अहमदाबाद शहर के विभिन्न थानों में उसके विरुद्ध पहले से ही 14 अन्य अपराध दर्ज हैं, इसलिए दानीलिमडा थाने की तकनीकी एवं निगरानी टीम ने उसे पकड़ने के लिए एक विशेष रणनीति अपनाई.