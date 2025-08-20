अहमदाबाद: गुजरात में अहमदाबाद के सरखेज स्थित एक मदरसे से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां के मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना ने एक नाबालिग छात्र के साथ घिनौनी हरकत की है. उस पर आरोप है कि, उसने अप्राकृतिक तरीके लड़के को अपनी हवस का शिकार बनाया.

इस गंदी हरकत की वजह से जब मदरसे में पढ़ने आए पीडि़त नाबालिग को पेट में दर्द हुआ तो उसके पिता ने उससे इसका कारण पूछा. जब बच्चे ने सच्चाई बताई तो परिवार के लोग दंग रह गए.

उसके बाद पीड़ित बच्चे के परिवार ने मौलाना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि मौलाना पिछले डेढ़ साल से 11 साल के छात्र के साथ अप्राकृतिक तरीके संबंध बना रहा था. पुलिस ने हैवान मौलाना को रिमांड में लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

इस संबंध में, एसीपी एम डिवीजन एबी वाणंद ने बताया कि 17 अगस्त 2025 को सरखेज पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई गई. इसमें शिकायतकर्ता उनका 11 वर्षीय बेटा है. पीड़ित बच्चे के परिवार ने शिकायत में कहा कि सरखेज की एक मस्जिद में उनका बच्चा पढ़ाई करने जाता है. वहां बच्चे को पढ़ाने वाले मौलाना ने उनके नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक तरीके से गंदा काम किया.

पीड़ित बच्चे के मुताबिक, पिछले डेढ़ साल में आरोपी मौलाना ने उसके साथ 20 से 25 बार अप्राकृतिक तरीके से उसके साथ घिनौनी हरकत की. इस संबंध में सरखेज पुलिस स्टेशन में अपराध का मामला दर्ज किया गया है और आरोपी मौलाना को सरखेज पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ कार्रवाई जारी है.

पुलिस ने आगे बताया कि सरखेज पुलिस स्टेशन ने इस आरोपी को रिमांड पर लेने की प्रक्रिया कर रही है. साथ ही यह जांच भी करी रही है कि, इस बच्चे के अलावा मौलाना ने किसी और बच्चों के साथ भी तो ऐसा नहीं किया है. आरोपी मौलाना मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. वह पिछले ढाई साल से एक मदरसे में कुरान-ए-शरीफ पढ़ा रहा है रहे हैं और मस्जिद के ऊपर वाले कमरे में रहता है.

