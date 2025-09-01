अहमदाबाद : गुजरात पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने एक बड़े साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3.17 करोड़ रुपये से अधिक की राशि नकद और अन्य सामान जब्त किया. यह सफल ऑपरेशन अहमदाबाद शहर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में किया गया.

छोटी शिकायत से बड़ी कार्रवाई

यह मामला तब सामने आया जब पालडी पुलिस स्टेशन में उर्वीश भारद्वाज नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके बैंक खाते से ओटीपी के बिना ही 24988 रुपये की साइबर ठगी हुई. पहली नजर में यह एक सामान्य साइबर फ्रॉड का केस लगा, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से लेकर गहराई से जांच शुरू की.

डिटेक्शन और पैसों की ट्रेसिंग

पुलिस ने शिकायतकर्ता के खाते से हुए संदिग्ध लेन-देन को ट्रैक करना शुरू किया. तकनीकी निगरानी और डिजिटल ट्रेसिंग से पता चला कि ठगी के पैसे अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए थे. इन पैसों का बड़ा हिस्सा यूनियन बैंक के खाते से सेल्फ चेक द्वारा नकद निकाला गया. पुलिस ने ट्रांजेक्शन करने वालों की पहचान की और पूछताछ की. पूछताछ में आरोपी संतोषजनक जवाब नहीं दे सका और 3.18 करोड़ रुपये की रकम का कोई सबूत भी नहीं दिखा सका. पुलिस ने इन पैसों को अपराध से अर्जित आय मानकर सख्त कार्रवाई की.

आरोपी गिरफ्तार और सामान जब्त

पुलिस ने आरिफखान मकरानी, अश्विनकुमार पटेल, स्मित चौधरी, राकेश प्रजापति, जगदीश कुमार पटेल और जस्मीन खंभायता नाम के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया. उनके पास से पुलिस ने 31600000 रुपये नकद, 119000 रुपये की कीमत के 15 मोबाइल फोन, 3 चेक, 9 चेकबुक और 4 बैग सहित अन्य सामान जब्त किये.

इस केस में पुलिस ने एनसीसीआरपी और समन्वय पोर्टल का उपयोग किया. इस पर देशभर से साइबर फ्रॉड से जुड़ी 518 शिकायतें मिली थी. इन शिकायतों में 23 करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन हुए थे. इनमें से 9.68 करोड़ रुपये की संदिग्ध रकम फ्रीज की गई. इन 6 आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 35(1)(e) के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है और आगे की जांच जारी है.