अहमदाबाद विमान दुर्घटना : मारे गए पायलट के बुजुर्ग पिता ने केंद्र को लिखा भावुक पत्र

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 19, 2025 at 5:43 PM IST 5 Min Read

मुंबई: 12 जून को अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले पायलट के 91 वर्षीय पिता ने जांच रिपोर्ट पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार को एक भावुक पत्र लिखा है. रिपोर्ट में एयरलाइन्स को क्लीन चिट दे दी गई है तथा सारा दोष पायलट पर डाल दिया गया है. इसलिए उन्होंने मांग की है कि एएआईबी इस दुर्घटना की पूरी जांच रिपोर्ट जारी करे जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है. इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में भी एक जनहित याचिका भी लंबित है और इसमें भी पूरी जांच रिपोर्ट जारी करने की मांग की गई है. विमान हादसे की जांच को लेकर नया विवाद - AI171 फ्लाइट के पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल के 91 वर्षीय पिता पुष्कराज सभरवाल ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है. उनकी मुख्य मांग यह है कि इस घटना की औपचारिक और निष्पक्ष जांच हो. 12 जून को हुए विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में सही जानकारी सामने नहीं आई है. उन्होंने इस पत्र में यह भी आरोप लगाया कि प्रारंभिक रिपोर्ट से उनके बेटे की छवि धूमिल हुई है. जांच रिपोर्ट के कुछ हिस्से मीडिया में लीक हो गए हैं. इसमें कहा गया है कि कैप्टन सुमित सभरवाल मानसिक तनाव में थे और आत्महत्या के बारे में सोच रहे थे. पुष्कराज ने इस निष्कर्ष का पूरी तरह से विरोध किया है. यह टिप्पणी हमारे पूरे परिवार के लिए बेहद दुखद है. इससे उनके बेटे की छवि धूमिल हुई है. अपने पूरे करियर ग्राफ को देखते हुए, 91 वर्षीय पुष्कराज ने इस पत्र में दावा किया है कि ये आरोप विश्वसनीय नहीं हैं. पुष्कराज सभरवाल ने पत्र में क्या कहा - 29 अगस्त को लिखे पत्र में पुष्कराज सभरवाल ने केंद्र सरकार से विमान दुर्घटना और जांच अधिनियम, 2017 के नियम 12 के तहत दुर्घटना की गहन जांच की मांग की है. हालांकि, इस पत्र पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है. एएआईबी ने दुर्घटना पर अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 12 जुलाई को प्रस्तुत की. हालांकि, जो जानकारी जारी की गई है, उसमें दुर्घटना के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है. इस रिपोर्ट के माध्यम से विमान निर्माता कंपनी को बचाने का प्रयास किया गया है. इसलिए, पत्र में आरोप लगाया गया है कि यह रिपोर्ट गलत और भ्रामक है. प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में एएआईबी ने कहा कि विमान के दोनों इंजनों को ईंधन की आपूर्ति कुछ सेकंड के लिए बंद कर दी गई थी. कॉकपिट की वॉयस रिकॉर्डिंग में, एक पायलट दूसरे से पूछता है कि उसने फ्यूल स्विच क्यों बंद कर दिया, जिस पर दूसरा जवाब देता है कि उसने ऐसा नहीं किया. इससे आखिर क्या पता चलता है?