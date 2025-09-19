अहमदाबाद विमान दुर्घटना : मारे गए पायलट के बुजुर्ग पिता ने केंद्र को लिखा भावुक पत्र
कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता पुष्कराज सभरवाल ने एयर इंडिया ड्रीमलाइनर दुर्घटना के संबंध में केंद्र को पत्र लिखकर अपनी व्यथा व्यक्त की है.
Published : September 19, 2025 at 5:43 PM IST
मुंबई: 12 जून को अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले पायलट के 91 वर्षीय पिता ने जांच रिपोर्ट पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार को एक भावुक पत्र लिखा है.
रिपोर्ट में एयरलाइन्स को क्लीन चिट दे दी गई है तथा सारा दोष पायलट पर डाल दिया गया है. इसलिए उन्होंने मांग की है कि एएआईबी इस दुर्घटना की पूरी जांच रिपोर्ट जारी करे जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है. इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में भी एक जनहित याचिका भी लंबित है और इसमें भी पूरी जांच रिपोर्ट जारी करने की मांग की गई है.
विमान हादसे की जांच को लेकर नया विवाद - AI171 फ्लाइट के पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल के 91 वर्षीय पिता पुष्कराज सभरवाल ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है.
उनकी मुख्य मांग यह है कि इस घटना की औपचारिक और निष्पक्ष जांच हो. 12 जून को हुए विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में सही जानकारी सामने नहीं आई है.
उन्होंने इस पत्र में यह भी आरोप लगाया कि प्रारंभिक रिपोर्ट से उनके बेटे की छवि धूमिल हुई है. जांच रिपोर्ट के कुछ हिस्से मीडिया में लीक हो गए हैं. इसमें कहा गया है कि कैप्टन सुमित सभरवाल मानसिक तनाव में थे और आत्महत्या के बारे में सोच रहे थे. पुष्कराज ने इस निष्कर्ष का पूरी तरह से विरोध किया है.
यह टिप्पणी हमारे पूरे परिवार के लिए बेहद दुखद है. इससे उनके बेटे की छवि धूमिल हुई है. अपने पूरे करियर ग्राफ को देखते हुए, 91 वर्षीय पुष्कराज ने इस पत्र में दावा किया है कि ये आरोप विश्वसनीय नहीं हैं.
पुष्कराज सभरवाल ने पत्र में क्या कहा - 29 अगस्त को लिखे पत्र में पुष्कराज सभरवाल ने केंद्र सरकार से विमान दुर्घटना और जांच अधिनियम, 2017 के नियम 12 के तहत दुर्घटना की गहन जांच की मांग की है.
हालांकि, इस पत्र पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है.
एएआईबी ने दुर्घटना पर अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 12 जुलाई को प्रस्तुत की. हालांकि, जो जानकारी जारी की गई है, उसमें दुर्घटना के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है. इस रिपोर्ट के माध्यम से विमान निर्माता कंपनी को बचाने का प्रयास किया गया है. इसलिए, पत्र में आरोप लगाया गया है कि यह रिपोर्ट गलत और भ्रामक है.
प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में एएआईबी ने कहा कि विमान के दोनों इंजनों को ईंधन की आपूर्ति कुछ सेकंड के लिए बंद कर दी गई थी.
कॉकपिट की वॉयस रिकॉर्डिंग में, एक पायलट दूसरे से पूछता है कि उसने फ्यूल स्विच क्यों बंद कर दिया, जिस पर दूसरा जवाब देता है कि उसने ऐसा नहीं किया. इससे आखिर क्या पता चलता है?
पुष्करराज ने इस पत्र में अपने बेटे के मानसिक स्वास्थ्य पर भी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा है कि तलाक के बाद सुमित डिप्रेशन में चला गया था. हालांकि, उसके इस वाक्ये को 15 साल बीत चुके थे. यह भी कहा जाता है कि वह अपनी मां की मौत के कारण आत्महत्या करना चाहता था.
हालांकि, उस घटना को तीन साल बीत चुके हैं. उसके बाद से कैप्टन सभरवाल 100 से ज़्यादा सफल उड़ानें भर चुके थे, तो इन चीज़ों को इस दुर्घटना के लिए कैसे ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है?
कैप्टन सभरवाल के 25 साल से ज़्यादा के करियर में कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई. इसलिए उन्होंने इस पत्र में दावा किया है कि उनके बेटे की मौत के बाद उनकी छवि धूमिल हो रही है क्योंकि मीडिया में सिर्फ़ कुछ ख़ास जानकारियां ही सामने आ रही हैं.
कौन थे कैप्टन सुमित सभरवाल - 60 वर्षीय कैप्टन सुमित सभरवाल मुंबई के रहने वाले थे. वह अपने बुजुर्ग पिता के साथ पवई इलाके में रहते थे.
तीन साल पहले उसकी मां का देहांत हो गया था. इसलिए उनके पिता ही उनके लिए सब कुछ थे. उनके पड़ोसियों ने बताया कि सुमित अक्सर अपने पिता के साथ बिल्डिंग के आस-पास घूमते हुए दिखाई देते थे.
वह अगले कुछ महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले थे.उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद अपना आगे का जीवन अपने पिता के साथ बिताने का फैसला किया था.कैप्टन सुमित एयर इंडिया के एक अनुभवी पायलट के रूप में जाने जाते थे. उनके पास 8 हजार घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव था.
12 जून की उड़ान आखिरी थी - उस दिन कैप्टन सुमित AI 171 ड्रीमलाइनर विमान में को-पायलट क्लाइव कुंदर, 10 केबिन क्रू और 230 यात्रियों के साथ सवार थे.
12 जून को अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था.
जैसे ही विमान ने दोपहर 1:39 बजे रनवे 23 से उड़ान भरी, सुमित सभरवाल ने अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अंतिम संदेश भेजा, जिसमें कहा गया था, "मेडे, मेडे, मेडे... कोई शक्ति नहीं, कोई जोर नहीं, नीचे जा रहा है."
इसके बाद विमान से संपर्क टूट गया. वहीं बीजी अस्पताल के जिस हॉस्टल में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वहां भी कई लोगों की जान चली गई. इस दुर्घटना के बाद विमान के ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट रिकॉर्डर को फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेज दिया गया है और एनआईए, डीजीसीए और एटीआईएस सहित कई अन्य जांच एजेंसियां सभी कोणों से घटना की जांच कर रही हैं.
ये भी पढ़ें- Explainer: क्या है फ्यूल कंट्रोल स्विच, एयर इंडिया प्लेन क्रैश के लिए यह कैसे जिम्मेदार? जानें