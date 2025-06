ETV Bharat / bharat

खौफ के मंजर वाली जगह को देख सिहर उठे लोग, दिल पर पत्थर रख यहां पहुंचे लोग हुए भावुक - AHMEDABAD PLANE CRASH STORY

दिल पर पत्थर रख मलबा देखने पहुंच रहे लोग ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 14, 2025 at 12:14 AM IST | Updated : June 14, 2025 at 12:23 AM IST 5 Min Read

अहमदाबाद (विकास कौशिक): गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को हुए प्लेन क्रैश ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है. हादसे में 12 क्रू मेंबर सहित 229 यात्रियों ने जान गंवाई. इसके अलावा 24 अन्य लोगों की भी मौत हुई है. प्लेन क्रैश के बाद चारों तरफ लोगों के शव, प्लेन और बिल्डिंग का मलबा पड़ा हुआ था. जिसे हटाने का काम एनडीआरएफ कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ घटनास्थल पर शुक्रवार को हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ इकठ्ठा होना शुरू हो गई. जहां प्लेन का मलबा गिरा, वहां लोग जा-जा कर उस जगह को देख रहे थे. घटनास्थल पर लगा लोगों का हुजूम अहमदाबाद के मेघानी नगर में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था. जिस जगह यह हादसा हुआ, वहां आसपास के क्षेत्र से लेकर दूर-दूर के गांव के लोग पहुंच रहे हैं. ये लोग उस जगह को देखना चाहते हैं, जहां इतना भीषण हादसा हुआ. जबकि प्रशासनिक टीम उन्हें जाने से रोक रही है, लेकिन क्या युवा, क्या पुरुष, अधेड़ उम्र की महिलाओं से लेकर बच्चों का हुजुम लगा हुआ है. प्लेन का मलबा देखने पहुंच रहे लोग (ETV Bharat) आंखों में गम लिए, दर्द महसूस करने पहुंचे लोग

Last Updated : June 14, 2025 at 12:23 AM IST