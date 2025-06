ETV Bharat / bharat

अहमदाबाद विमान हादसा, बी.जे. मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में तबाही, टूटी मेजें और बिखरी दीवारें - AIR INDIA PLANE CRASH

पलटे फर्नीचर और आधा खाया हुआ खाना ( ani )

By ETV Bharat Hindi Team Published : June 13, 2025 at 1:08 AM IST | Updated : June 13, 2025 at 2:40 AM IST 3 Min Read

अहमदाबाद: मेघानी नगर के बी.जे. मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हॉस्टल का मेस अब खामोशी से कह रहा है उस भयानक हादसे की कहानी, जिसने ज़िंदगी को हमेशा के लिए झकझोर कर रख दिया. टूटी हुई मेजें, बिखरी दीवारें, पलटे फर्नीचर और आधा खाया हुआ खाना — ये सब उस भयावह घटना की साक्षी हैं, जो उस दिन अचानक हुई, बिना किसी चेतावनी के. बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान, जिसमें 12 चालक दल के सदस्यों सहित कुल 242 लोग सवार थे, गुरुवार दोपहर टेकऑफ के तुरंत बाद मेघानी नगर स्थित इस छात्रावास से जा टकराया. स्थानीय लोगों ने बताया कि विमान की जोरदार टक्कर के बाद जगह-जगह आग लगी और काले धुएं ने आसमान को घेर लिया. एयर इंडिया ने आधिकारिक बयान में पुष्टि की है कि फ्लाइट AI-171 ने 13:38 IST पर अहमदाबाद से उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ क्षणों बाद यह हादसे का शिकार हो गई. इस विमान में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक सवार थे. एयरलाइन ने एक हॉटलाइन नंबर (1800 5691 444) भी जारी किया है, ताकि परिजन तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकें. , टूटी मेजें और बिखरी दीवारें (ani) संयुक्त पुलिस आयुक्त जयपाल सिंह राठौर ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि विमान टेकऑफ के बाद डॉक्टरों के छात्रावास की इमारत से टकराया. एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कहा कि विमान ने मेडे कॉल दिया था, लेकिन बाद में संपर्क टूट गया.

दुर्घटना स्थल पर बचाव और राहत कार्य तेजी से जारी हैं. दमकल विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. अब तक मलबे से एक जीवित यात्री को बाहर निकाला गया है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन की पुष्टि हुई है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया और कहा कि रूपाणी जी गुजरात के समर्पित नेता थे. उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि दुर्घटना की गहन और निष्पक्ष जांच की जाएगी, जिससे हादसे के सभी पहलुओं का पता चल सके. टाटा समूह ने मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा और घायलों के इलाज के खर्चों का भरोसा दिया है. साथ ही, बी.जे. मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के पुनर्निर्माण में भी मदद का ऐलान किया है. राज्य सरकार ने राहत कार्यों के लिए गांधीनगर से तीन NDRF टीमें, 75 से अधिक एम्बुलेंस और कई फायर ब्रिगेड गाड़ियां भेजीं. मृतकों की पहचान के लिए 1,000 से अधिक डीएनए टेस्ट गुजरात में ही किए जा रहे हैं ताकि शवों को जल्द परिवारों तक पहुंचाया जा सके. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य वरिष्ठ नेता इस हादसे पर गहरी संवेदना जता चुके हैं और प्रभावित परिवारों की मदद के लिए हर संभव कदम उठाने का भरोसा दिया है. ये भी पढ़ें- एयर इंडिया प्लेन क्रैश: पूर्व CM रूपाणी समेत 242 लोग थे सवार, इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश शामिल

