अपनों को खोने का गम ( फोटो ईटीवी भारत अहमदाबाद )

Published : June 13, 2025 at 11:36 AM IST | Updated : June 13, 2025 at 11:57 AM IST

अहमदाबाद: विमान हादसे के शिकार लोगों के परिजन दूसरे दिन शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे. परिजन बीजे मेडिकल कॉलेज भी गए, जहां प्लेन क्रैश हुआ था. सिविल अस्पताल में अब तक 185 लोगों के ब्लड और डीएनए सैंपलिंग की जा चुकी है. विदेश में रहने वाले लोगों के परिजन भी डीएनए सैंपल के लिए अहमदाबाद पहुंच रहे हैं. डीएनए सैंपल की रिपोर्ट में करीब 72 घंटे लगते हैं.आधा दर्जन से ज्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल टीम लगाई गई है. फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है. प्रधानमंत्री मोदी ने मौके पर पहुंच एअर इंडिया व केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों से घटना की जानकारी ली. अपनों को खोने का गम: अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में बड़ी संख्या में मृतकों के परिजन फूट-फूट कर रोते नजर आए. इस हादसे में राजस्थान के 12 लोगों की मौत हुई है. इसमें बांसवाड़ा के दंपती की मौत हुई है. डॉक्टर कोनी व्यास व डॉ.प्रतीक जोशी अपने बच्चों प्रद्युमन, मेरिया और नकुल के साथ इस प्लेन में सवार थे. डॉ कोनी ने एक महीने पहले उदयपुर में निजी हॉस्पिटल की जॉब छोड़ी थी. पति के साथ रहने लंदन जा रही थी. उनको लंदन में नौकरी ज्वाइन करनी थी. तीनों बच्चों को लंदन शिफ्ट करना था, लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने परिवार की खुशियां छीन ली. पूरे परिवार की आखिरी फोटो प्लेन में सामने आई है. अहमदाबाद विमान हादसे में मृतकों के परिजन (वीडियो ईटीवी भारत अहमदाबाद) पढ़ें: अहमदाबाद प्लेन हादसा: सेल्फी और आखिरी वीडियो बने भावुक यादें - AHMEDABAD PLANE CRASH

