घरेलू विवाद में पति ने पत्नी को जिंदा जलाया, सास भी झुलसी

कुबेरनगर में घरेलू विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी और सास को ज़िंदा जला दिया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

घटनास्थल की तस्वीर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2025 at 5:26 PM IST

अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद स्थित कुबेरनगर में एक शख्स ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी और सास को जिंदा जला दिया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. यह घटना मंगलवार शाम करीब 7 बजे कुबेरनगर स्थित उषा ब्यूटी पार्लर में हुई. ब्यूटी पार्लर से धुआं और चीख-पुकार सुनकर लोग इकट्ठा हो गए.

शुरुआती जानकारी के अनुसार आरोपी पति अशोक बाबूभाई ने अपनी पत्नी जयाबेन और सास शोभनाबेन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. जयाबेन की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि शोभनाबेन की हालत बेहद गंभीर है और वह सिविल अस्पताल के G-8 ICU वार्ड में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है.

पुलिस ने शिकायत दर्ज की
जयाबेन के भाई नीलेश धर्मदास ने इस घटना के संबंध में सरदारनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. नीलेश ने बताया कि उसकी बहन जयाबेन और जीजा अशोक की शादी पांच महीने पहले हुई थी. शादी के बाद से ही दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे, जिसके कारण जयाबेन अशोक का घर छोड़कर अपने माता-पिता के पास रहने लगी.

नीलेश ने बताया कि जयाबेन अपनी मौसी उषाबेन खेराजमल रेढाणी के ब्यूटी पार्लर में काम करती थी. नीलेश अपने चाचा की कार चलाकर गांधीनगर से अहमदाबाद आ रहा था, तभी उसके चाचा राजेशभाई का फोन आया. उन्होंने नीलेश को बताया कि उसके जीजा अशोक ने जया और शोभना पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी है और दोनों को सिविल अस्पताल ले जाया जा रहा है.

घटना की खबर मिलके ही नीलेश तुरंत मौके पर पहुंचा, जहां दमकल की गाड़ियां आग बुझा रही थीं. उसकी मौसी उषाबेन ने उसे बताया कि अशोक पेट्रोल लेकर आया था और जया और उसकी मां को जलाकर भाग गया.

पुलिस कार्रवाई और जांच
इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई है, जिसके आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की. बाद में सरदारनगर पुलिस ने अशोक को भारतीय दंड संहिता की धारा 109(1), 326(जी) और 333 के तहत गिरफ्तार कर लिया.

