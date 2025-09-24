ETV Bharat / bharat

घरेलू विवाद में पति ने पत्नी को जिंदा जलाया, सास भी झुलसी

अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद स्थित कुबेरनगर में एक शख्स ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी और सास को जिंदा जला दिया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. यह घटना मंगलवार शाम करीब 7 बजे कुबेरनगर स्थित उषा ब्यूटी पार्लर में हुई. ब्यूटी पार्लर से धुआं और चीख-पुकार सुनकर लोग इकट्ठा हो गए.

शुरुआती जानकारी के अनुसार आरोपी पति अशोक बाबूभाई ने अपनी पत्नी जयाबेन और सास शोभनाबेन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. जयाबेन की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि शोभनाबेन की हालत बेहद गंभीर है और वह सिविल अस्पताल के G-8 ICU वार्ड में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है.

पुलिस ने शिकायत दर्ज की

जयाबेन के भाई नीलेश धर्मदास ने इस घटना के संबंध में सरदारनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. नीलेश ने बताया कि उसकी बहन जयाबेन और जीजा अशोक की शादी पांच महीने पहले हुई थी. शादी के बाद से ही दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे, जिसके कारण जयाबेन अशोक का घर छोड़कर अपने माता-पिता के पास रहने लगी.

नीलेश ने बताया कि जयाबेन अपनी मौसी उषाबेन खेराजमल रेढाणी के ब्यूटी पार्लर में काम करती थी. नीलेश अपने चाचा की कार चलाकर गांधीनगर से अहमदाबाद आ रहा था, तभी उसके चाचा राजेशभाई का फोन आया. उन्होंने नीलेश को बताया कि उसके जीजा अशोक ने जया और शोभना पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी है और दोनों को सिविल अस्पताल ले जाया जा रहा है.