ETV Bharat / bharat

एयर इंडिया के डोमेस्टिक, इंटरनेशन यात्रियों का बुरा हाल, एयरपोर्ट पर चीख कर गुस्सा निकल रहे लोग - AHMEDABAD FLIGHTS CANCELLED

प्लेन क्रैश के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हाहाकार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 13, 2025 at 1:14 AM IST | Updated : June 13, 2025 at 1:32 AM IST 3 Min Read

अहमदाबाद: 12 जून का दिन देश के लिए किसी काले दिन से कम नहीं था. गुरुवार दोपहर गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया. विमान में क्रू मेंबर सहित टोटल 242 लोग सवार थे. एक यात्री को छड़कर बाकी सारे 241 यात्रियों की मृत्यु हो गई है. वहीं इस भीषण घटना के बाद अहमदाबाद से जाने वाली सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है. जिसके बाद एयरपोर्ट पर यात्रियों में हाहाकार मच गया है. अहमदाबाद एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हालात बेकाबू हैं. अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को बंद कर दिया गया है. भीषण हादसे के बाद अहमदाबाद से जाने और आने वाली सारी फ्लाइट्स को तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया गया है. जिसके बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा शुरू हो गया है. अहमदाबाद एयरपोर्ट पर यात्री परेशान (ETV Bharat)

Last Updated : June 13, 2025 at 1:32 AM IST