अहमदाबाद: गाजा में जारी तबाही और मानवीय संकट ने दुनिया का ध्यान खींचा है, लेकिन इसी हालात का सहारा लेकर धोखाधड़ी का खेल भी शुरू हो गया है. अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच ने एक सीरियाई गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो मस्जिदों में कथित रूप से गाज़ा पीड़ितों के नाम पर पैसे ठग रहा था. क्राइम ब्रांच ने 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है.

पूछताछ के दौरान पूरे सीरियाई गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. क्राइम ब्रांच अहमदाबाद को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग अलग-अलग मस्जिदों में जाकर खुद को गाजा का पीड़ित बताकर रकम वसूल रहा है. क्राइम ब्रांच ने अली मेधात अलजाहिर नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया. वह सीरिया के दमिश्क का रहने वाला है. वर्तमान में अहमदाबाद के एलिसब्रिज स्थित एक होटल में ठहरा है.

घटना की जानकारी देती पुलिस. (ETV Bharat)

पूछताछ में पता चला कि वह टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आया है. भारत के विभिन्न राज्यों का दौरा कर चुका है. वह खुद को गाजा का नागरिक बताकर विभिन्न मस्जिदों से पैसे वसूल रहा था. इस पैसे का इस्तेमाल ऐशो-आराम की ज़िंदगी जीने के लिए कर रहा था. इस व्यक्ति ने केवल अरबी भाषा जानने का नाटक किया और उसकी छाती पर चोटों के निशान भी थे, जो युद्ध के दौरान लगे होने की बतायी.

क्राइम ब्रांच द्वारा आगे की पूछताछ में उसने बताया कि उसके जैसे और भी लोग भारत में हैं. बाकी लोग भूमिगत हो गए हैं. राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने इस व्यक्ति से पूछताछ की है. उसकी गतिविधियों को देखते हुए, उसे तुरंत निर्वासित करने और काली सूची में डालने की कार्रवाई की गई है.

पुलिस ने बताया कि सूत्रों से जानकारी मिली है कि कुल 6 लोग टूरिस्ट वीजा पर दमिश्क से अबू धाबी, वहां से 22 जुलाई को कोलकाता और वहां से 1 अगस्त को अहमदाबाद आए थे. अली के पास से 3600 अमेरिकी डॉलर और 25 हजार रुपये नकद जब्त किए गए हैं. यह धनराशि ऑनलाइन और नकद में ली गई थी. यह पता लगाने के लिए जांच जारी है कि एकत्रित धन का उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा था.

