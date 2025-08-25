ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी के गुजरात दौरे से पहले कांग्रेस के कई नेता 'नजरबंद', पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले ही गुजरात कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है. देखिए कांग्रेस नेता ने क्या कहा...

Published : August 25, 2025 at 1:30 PM IST

अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिवसीय दौरे पर गुजरात आ रहे हैं. आज शाम पीएम नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे पहुंचेंगे. उसके बाद निकोल में एक रोड शो और एक जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके साथ ही वह आज कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इसको लेकर अहमदाबाद नगर निगम प्रशासन ने सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली हैं.

पीएम मोदी के आगमन से पहले ही कांग्रेस नेता 'नजरबंद'
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अहमदाबाद सिटी पुलिस ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं. हालांकि, ऐसी आशंका है कि विपक्षी कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे पर रोड शो और जनसभा में विरोध प्रदर्शन कर सकती है.

वहीं, कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के समय काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन करने वाली थी. इससे पहले भी पुलिस ने कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लेकर नजरबंद कर दिया है. कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी का कहना है कि, सिर्फ विकास की बात करने वाली भाजपा सरकार सड़क, सीवरेज, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में नाकाम रही है. उन्होंने सवाल किया कि, भ्रष्ट सरकार के खिलाफ सवालों का जवाब देने के बजाय, भाजपा पुलिस को आगे क्यों बढ़ा रही है. उन्होंने कहा कि, भाजपा सरकार जनता की आवाज से क्यों डरती है.

कांग्रेस ने किया था विरोध प्रदर्शन का ऐलान
गौरतलब है कि आज, 25 अगस्त, सोमवार दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचेंगे और रोड शो करेंगे. उनके आगमन के समय अहमदाबाद शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाना था. जिसमें काले झंडे फहराए गए और सड़कों, बड़े गड्ढों, बारिश के पानी के भराव और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया. कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से निकोल-नरोदा में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया.

हालांकि, इससे पहले गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष हितेंद्र पेथड़िया और कार्यालय मंत्री दीक्षित कुमार को हिरासत में लेकर वेजलपुर पुलिस स्टेशन ले जाया गया है. इसके साथ ही, हेमंग रावल समेत गुजरात कांग्रेस कमेटी के कुछ अन्य कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया गया है.

अहमदाबाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष-उपाध्यक्ष की नजरबंदी
इस मुद्दे पर, कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले, गुजरात कांग्रेस पार्टी के नेताओं-नेताओं को पुलिस-क्राइम ब्रांच द्वारा नरोदा और निकोल समेत विभिन्न इलाकों से गलत तरीके से हिरासत में लिया जा रहा है.

अहमदाबाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष सोनलबेन, उपाध्यक्ष अमितभाई नायक (वडज) और अन्य को नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन ले जाया गया है. इसके अलावा, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हितेंद्र पीठडिया, सचिव दीक्षितभाई, क्षेत्रीय प्रवक्ता हेमंगभाई रावल और पार्थिवराज कठवाडिया को भी नजरबंद कर दिया गया है.

