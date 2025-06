ETV Bharat / bharat

Ahmedabad Plane Crash: विजय रुपाणी जिस नंबर को मानते थे लकी, वही साबित हुआ मनहूस, जानिए क्या है वह - AHMEDABAD PLANE CRASH VIJAY RUPANI

विजय रुपाणी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : June 13, 2025 at 11:14 AM IST | Updated : June 13, 2025 at 11:20 AM IST 2 Min Read

हैदराबाद: गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया. इस विमान में सवार 242 यात्रियों (क्रू मेंबर्स समेत) में से 241 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक इस विमान में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रुपाणी की भी मौत की खबर है, जो लंदन अपनी पत्नी और बेटी से मिलने जा रहे थे. ताजा जानकारी के मुताबिक उनकी पत्नी अंजलि रुपाणी और बेटी आज शुक्रवार सुबह अहमदाबाद आ गए हैं. राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने उनसे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मुलाकात की. वहीं, यह भी खबर है कि पीएम मोदी भी उनसे मुलाकात करेंगे. हम बात कर रहे हैं विजय रुपाणी की तो बता दें वे अपने जीवन में 1206 नंबर को बहुत भाग्यशाली मानते थे. आज वही नंबर उनकी मौत बनकर आ गया. बता दें, विजय रुपाणी जिस घर मे रहते हैं उसका नंबर भी 1206 है. वहीं, उनकी पहली गाड़ी कार का नंबर भी 1206 है. इससे पहले उनके पास एक स्कूटर था, उसका नंबर भी उन्होंने यही 1206 ले रखा था. वह शुरू से ही इस नंबर को अपने जीवन में बेहद लकी मानते थे. उनका पुराना स्कूटर और कार आज भी उनके घर के बाहर देखने को मिल जाती है. लेकिन उनको क्या पता था कि एक दिन यही लकी नंबर और तारीख उनकी मौत लेकर आएगा. गुजरात के पूर्व सीएम का निधन भी 12 तारीख छठे महीने (06) को हुआ. उनके जानकारों का मानना है कि 1206 को इतना शुभ मानते थे कि वे अपनी हर गाड़ी का यही नंबर लेते थे.

हैदराबाद: गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया. इस विमान में सवार 242 यात्रियों (क्रू मेंबर्स समेत) में से 241 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक इस विमान में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रुपाणी की भी मौत की खबर है, जो लंदन अपनी पत्नी और बेटी से मिलने जा रहे थे. ताजा जानकारी के मुताबिक उनकी पत्नी अंजलि रुपाणी और बेटी आज शुक्रवार सुबह अहमदाबाद आ गए हैं. राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने उनसे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मुलाकात की. वहीं, यह भी खबर है कि पीएम मोदी भी उनसे मुलाकात करेंगे. हम बात कर रहे हैं विजय रुपाणी की तो बता दें वे अपने जीवन में 1206 नंबर को बहुत भाग्यशाली मानते थे. आज वही नंबर उनकी मौत बनकर आ गया. बता दें, विजय रुपाणी जिस घर मे रहते हैं उसका नंबर भी 1206 है. वहीं, उनकी पहली गाड़ी कार का नंबर भी 1206 है. इससे पहले उनके पास एक स्कूटर था, उसका नंबर भी उन्होंने यही 1206 ले रखा था. वह शुरू से ही इस नंबर को अपने जीवन में बेहद लकी मानते थे. उनका पुराना स्कूटर और कार आज भी उनके घर के बाहर देखने को मिल जाती है. लेकिन उनको क्या पता था कि एक दिन यही लकी नंबर और तारीख उनकी मौत लेकर आएगा. गुजरात के पूर्व सीएम का निधन भी 12 तारीख छठे महीने (06) को हुआ. उनके जानकारों का मानना है कि 1206 को इतना शुभ मानते थे कि वे अपनी हर गाड़ी का यही नंबर लेते थे. गुजरात बीजेपी अध्यक्ष ने की निधन की पुष्टि

गुजरात बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल ने विजय रुपाणी के निधन की पुष्टि की है. इसके बाद बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी अपने सोशल मीडिया 'एक्स' पर भी पोस्ट करके उनको याद किया. आज उनके घर के बाहर सन्नाटा पसरा है. घर में कोई भी मौजूद नहीं है. पढ़ें: अहमदाबाद एअर इंडिया विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रुपाणी का निधन

Last Updated : June 13, 2025 at 11:20 AM IST