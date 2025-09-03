अहमदाबाद : शहर में डूबने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है. अहमदाबाद के शकरी तालाब में मंगलवार को एक बेहद दुखद घटना हुई. तलाब में गए 3 युवकों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गयी.

मृत युवकों के परिवारों में शोक और गम का माहौल है. प्रथम दृष्टया जांच से पता चलता है कि नाव पलट गई क्योंकि सभी एक ही भाग बैठे हुए थे जिससे नाव का संतुलन बिगड़ गया.

शकरी तालाब में तीन युवकों की मौत

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य शुरू किया गया. फायर ब्रिगेड के जवानों ने तालाब में उतरकर युवकों की तलाश शुरू की. शुरुआत में 2 युवकों के शव मिल गए जबकि करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीसरा शव बरामद हुआ. तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया.

मिली जानकारी के अनुसार 4 युवक एएमसी की गंदगी निकालने वाली नाव लेकर तालाब में गए थे. इनमें से एक युवक नीचे उतर गया था और बाकी 3 तालाब के बीच तक गए थे. तभी नाव पलट गई और वे पानी में डूब गए. युवक गहरे पानी में कैसे गए इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं है.

तालाब के आसपास सुरक्षा के कोई खास इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसके चलते ऐसी घटनाएं होती रहती है. इस घटना ने एक बार फिर तालाबों और जलाशयों के आसपास सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत को उजागर कर दिया है. स्थानीय लोगों ने तालाब के चारों ओर बाड़ लगाने और सुरक्षा गार्ड तैनात करने की मांग की है.

इस घटना से पूरे इलाके में चिंता का माहौल है. पुलिस भी मामले की जांच कर रही है. मृतकों के परिवारों के प्रति लोगों ने संवेदना व्यक्त की है. इस घटना ने फिर साबित कर दिया है कि पानी के पास हमेशा सतर्क रहना चाहिए.