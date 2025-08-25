मुंबई: बीजेपी ने मुंबई में भाजपा को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाया है. बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के चुनावों से पहले तीन बार विधायक रहे अमित साटम को मुंबई भारतीय जनता पार्टी इकाई का नया अध्यक्ष चुना गया है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को बताया कि तीन बार विधायक रहे अमित साटम को मुंबई भारतीय जनता पार्टी इकाई का नया अध्यक्ष चुना गया है.

यह घटनाक्रम इस साल के अंत में होने वाले संभावित वित्तीय रूप से समृद्ध बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के चुनावों से पहले हुआ है. फडणवीस ने उम्मीद जताई कि साटम के नेतृत्व में भाजपा बीएमसी में फिर से सत्ता हासिल करेगी. 49 वर्षीय साटम लगातार तीन बार मुंबई के अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

यहां राज्य भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए, फडणवीस ने कहा कि पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान, पार्टी ने (निवर्तमान) नगर इकाई प्रमुख आशीष शेलार के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज की और मुंबई में अपना दबदबा कायम किया.

उन्होंने कहा, "शेलार द्वारा कैबिनेट में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाले जाने के बाद, मुंबई इकाई के लिए एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति जरूरी थी. महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण और वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में राज्य स्तर पर हुई चर्चा के बाद अमित साटम को इस पद के लिए चुना गया है."

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि साटम लंबे समय से भाजपा से जुड़े हैं और पिछले कई वर्षों में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा चुके हैं.

वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, "उन्हें एक विद्वान और दृढ़ निश्चयी विधायक के रूप में जाना जाता है. साटम मुंबई के ज्वलंत मुद्दों से परिचित हैं और उन्होंने उनसे निपटने के लिए आवश्यक कौशल का प्रदर्शन किया है."

फडणवीस ने कहा, "मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में, भाजपा आगामी नगर निगम चुनावों में अपनी जीत की लय बनाए रखेगी और मुझे विश्वास है कि हम बीएमसी में फिर से सत्ता हासिल करेंगे."

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मुंबई और राज्य के वरिष्ठ नेताओं के समर्थन से, उन्हें उम्मीद है कि भाजपा शहर के नगर निकाय चुनावों में नए कीर्तिमान स्थापित करेगी.