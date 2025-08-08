Essay Contest 2025

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज - AUGUSTA WESTLAND SCAM

अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले में 3600 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला दर्ज है.

आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज
आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 8, 2025 at 1:31 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को रिहा करने की मांग खारिज कर दिया है. स्पेशल जज संजय जिंदल ने कहा कि मिशेल के खिलाफ दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 467 लगाई गई है, जिसमें उम्रकैद का प्रावधान है. ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने अपनी अधिकतम सजा पूरी कर ली है. इससे पहले कोर्ट ने 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल से पूछा कि आप बेल बांड क्यों नहीं भर रहे हैं? तब मिशेल ने कहा कि जब उसने सजा की अधिकतम सात साल की कैद की अवधि को पूरा कर लिया है तब बेल बांड की कठोर शर्तें नहीं लगायी जानी चाहिए. मिशेल ने कहा कि अब वो तीन साल पहले वाला ही व्यक्ति नहीं रहा. उसकी मां की मौत हो चुकी है, उसकी पत्नी उसके साथ नहीं है. थोड़ा बहुत उसका व्यापार बचा है.

सुनवाई के दौरान ईडी ने मिशेल की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि संयुक्त अरब अमीरात से हुई प्रत्यर्पण संधि की धारा 17 के मुताबिक अगर कोई आरोपी प्रत्यर्पित किया जाता है तो उस पर न केवल वही मुकदमा चलेगा जिसके लिए उसे प्रत्यर्पित किया गया है बल्कि दूसरे संबंधित मुकदमे भी चल सकते हैं. ईडी ने दुबई के सुप्रीम कोर्ट के 2 सितंबर 2018 के फैसले का भी हवाला दिया. ईडी ने कहा कि जेम्स को 22 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया गया था, और सात साल की अधिकतम सजा भी अभी पूरी नहीं हुई है. ऐसे में जेम्स को रिहा करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है.

बता दें कि, 3 अप्रैल को सुनवाई के दौरान मिशेल ने जेल में जहर देकर मारने के प्रयासों का दावा किया था, जिसके बाद कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया था. बता दें कि क्रिश्चियन मिशेल को अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में जमानत मिल चुकी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 मार्च को मिशेल को मनी लांड्रिंग मामले में जमानत दी थी. जबकि, सीबीआई से जुड़े मामले में मिशेल को सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है.

अगस्ता वेस्टलैंड का मामला क्या है? अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले में 3600 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला दर्ज किया गया है. सीबीआई के मुताबिक, मिशेल ने इस घोटाले की कुछ रकम 2010 के बाद हासिल की थी और कुछ 2010 के बाद. 3600 करोड़ रुपए के इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था. मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था. 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

चार्जशीट में वायुसेना के पूर्व प्रमुख के रिश्तेदार का नाम भी शामिल: 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंट इंटरनेशनल के डायरेक्टर और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी सहित 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है.

