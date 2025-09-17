ETV Bharat / bharat

किसानों के लिए खुशखबरी! राज्यों की भौगोलिक और जलवायु स्थिति के अनुसार बनेगा कृषि रोडमैप

कृषि मंत्रालय राज्यों में कार्यशालाएं आयोजित करेगी, जिसमें वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीमें शामिल होंगी. बेहतर उपज के लिए उनके सुझाव प्राप्त किए जाएंगे.

agriculture roadmap for states
सांकेतिक तस्वीर. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 17, 2025 at 3:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंचल मुखर्जी.

नई दिल्लीः कृषि मंत्रालय प्रत्येक राज्य के लिए वहां की भौगोलिक और जलवायु स्थिति के अनुसार कृषि रोडमैप तैयार करने की योजना बना रहा है. जिससे उन्हें फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी. इसके लिए, सरकार अधिकारियों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीमों के साथ राज्यों में कार्यशालाएं आयोजित करेगी और बेहतरी के लिए उनके सुझाव प्राप्त करेगी.

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "मंत्रालय कृषि रोडमैप तैयार करने के लिए राज्यों में कार्यशालाएं आयोजित करेगा, राज्यों में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें संबंधित अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीमें शामिल होंगी, जो अपने अनुभव साझा करेंगी और क्षेत्र में कृषि विकास की बेहतरी के लिए सुझाव देंगी."

क्यों है इसकी जरूरतः

इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हर राज्य की अपनी अलग परिस्थितियां होती हैं. इसलिए एक ही योजना हर राज्य के लिए कारगर नहीं हो सकती. जैसे अरुणाचल और मिज़ोरम की योजना तमिलनाडु में कारगर नहीं हो सकती. पूर्वोत्तर राज्यों की योजना राजस्थान में भी कारगर हो सकती है.

केंद्रीय मंत्री ने बताया, "मंत्रालय को पहले ही जो सुझाव मिल चुके हैं, उनकी गहन समीक्षा की जाएगी. यह सच है कि कुछ निर्णय कृषि विभाग, कुछ राज्य सरकारों और संबंधित अधिकारियों द्वारा लिए जाएंगे. हम सब मिलकर योजना बनाएंगे और उसके अनुसार काम करेंगे."

आधुनिक कृषि प्रणाली को बढ़ावाः

शिवराज सिंह चौहान ने आगामी 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए राज्यों और उनके कृषि मंत्रियों से समर्थन मांगा. सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन, गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और कीटनाशक, बागवानी, प्राकृतिक खेती, प्रभावी विस्तार सेवाएं और कृषि विज्ञान केन्द्रों की भूमिका जैसे छह प्रमुख बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया है.

किसानों के हित कानून के लिए सुझावः

इसके अलावा, सरकार ने नकली कीटनाशकों, बीजों और उर्वरकों की बिक्री के खिलाफ एक मसौदा तैयार किया है. अब किसानों के हित में एक सख्त कानून बनाने के लिए राज्य सरकारों से इस पर सुझाव मांगे जाएंगे. केंद्रीय मंत्री ने कहा, "केंद्र और राज्य मिलकर नकली कीटनाशकों, बीजों और उर्वरकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, जिससे किसानों को सीधा लाभ होगा और उनकी उपज सुरक्षित रहेगी."

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ेंः

  • उत्पादन लक्ष्य: सरकार ने 2025-26 के लिए 362.50 मिलियन टन उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष के 341.55 मिलियन टन से अधिक है.
  • खाद्यान्न उत्पादन: 2024-25 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 353.96 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्षों की तुलना में 21.66 मिलियन टन (6.5 प्रतिशत) की वृद्धि है.
  • रिकॉर्ड फसल: देश में चावल, गेहूं, मक्का, मूंगफली और सोयाबीन जैसी प्रमुख फसलों की रिकॉर्ड फसल हुई. यह उत्पादन 341.55 मिलियन टन के निर्धारित लक्ष्य से 12.41 मिलियन टन अधिक है.
  • बीज उपलब्धता: रबी की बुवाई के लिए लगभग 22.9 मिलियन मीट्रिक टन बीज की आवश्यकता है, लेकिन लगभग 25 मिलियन मीट्रिक टन बीज पहले से ही उपलब्ध है.

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

KRISHI VIGYAN KENDRAकृषि रोडमैपराज्यों के लिए कृषि रोड मैपशिवराज सिंह चौहानAGRICULTURE ROADMAP FOR STATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

PAK vs UAE: पाकिस्तान-यूएई के मुकाबले पर छाया संकट? भारत से शर्मसार होने के बाद क्या पाक खेलेगा मैच

वैष्णो देवी यात्रा 2025 22 दिनों के बाद फिर से शुरू, श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह

रोम, एथेंस, पेरिस में बिछी लाशें, जलवायु परिवर्तन के कहर से यूरोप में 16500 लोगों ने तोड़ा दम! भारत भी चिंतित

नक्सलियों ने सरकार से मांगा 1 महीने का समय, सीजफायर का अनुरोध, गृह मंत्री ने कहा- पत्र में दिखा अंतर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.