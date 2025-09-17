ETV Bharat / bharat

किसानों के लिए खुशखबरी! राज्यों की भौगोलिक और जलवायु स्थिति के अनुसार बनेगा कृषि रोडमैप

चंचल मुखर्जी.

नई दिल्लीः कृषि मंत्रालय प्रत्येक राज्य के लिए वहां की भौगोलिक और जलवायु स्थिति के अनुसार कृषि रोडमैप तैयार करने की योजना बना रहा है. जिससे उन्हें फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी. इसके लिए, सरकार अधिकारियों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीमों के साथ राज्यों में कार्यशालाएं आयोजित करेगी और बेहतरी के लिए उनके सुझाव प्राप्त करेगी.

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "मंत्रालय कृषि रोडमैप तैयार करने के लिए राज्यों में कार्यशालाएं आयोजित करेगा, राज्यों में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें संबंधित अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीमें शामिल होंगी, जो अपने अनुभव साझा करेंगी और क्षेत्र में कृषि विकास की बेहतरी के लिए सुझाव देंगी."

क्यों है इसकी जरूरतः

इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हर राज्य की अपनी अलग परिस्थितियां होती हैं. इसलिए एक ही योजना हर राज्य के लिए कारगर नहीं हो सकती. जैसे अरुणाचल और मिज़ोरम की योजना तमिलनाडु में कारगर नहीं हो सकती. पूर्वोत्तर राज्यों की योजना राजस्थान में भी कारगर हो सकती है.

केंद्रीय मंत्री ने बताया, "मंत्रालय को पहले ही जो सुझाव मिल चुके हैं, उनकी गहन समीक्षा की जाएगी. यह सच है कि कुछ निर्णय कृषि विभाग, कुछ राज्य सरकारों और संबंधित अधिकारियों द्वारा लिए जाएंगे. हम सब मिलकर योजना बनाएंगे और उसके अनुसार काम करेंगे."