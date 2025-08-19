चंचल मुखर्जी.

नई दिल्ली: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए देशभर में नई पहल शुरू की है. 'विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन' योजना के तहत किसानों, महिला कृषकों और युवाओं को नवीनतम कृषि तकनीक और अच्छी खेती की पद्धतियों की ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, फील्ड डेमो, exposure यात्राएं और किसान मेले आयोजित किए जाएंगे.

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन शुरू किया है. जिसके तहत भारतीय कृषि कौशल परिषद (एएससीआई) द्वारा विकसित अनुमोदित योग्यता पैक के अनुसार ग्रामीण युवाओं और किसानों के लिए न्यूनतम 200 घंटे की अवधि के कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है. यह योजना कृषि और संबद्ध गतिविधियों सहित कई क्षेत्रों को कवर करती है, ताकि स्थानीय आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापक कौशल संवर्धन सुनिश्चित किया जा सके."

बुलंदशहर के ईशानपुर गांव में एक महिला शुक्रवार 15 अगस्त को काटे गए ड्रैगन फ्रूट्स की छंटाई करती हुई. (PTI)

मंत्रालय की जानकारी के अनुसार, किसानों के बीच कौशल बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल में ड्रोन प्रौद्योगिकी, संरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई, मिट्टी और जल परीक्षण, कृषि मशीनरी रखरखाव और कटाई के बाद प्रबंधन तकनीक जैसी आधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है. ई-लर्निंग और सलाहकार सेवाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा रहा है. बाजार मूल्य में सुधार के लिए टिकाऊ कृषि पद्धतियों पर प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं.

ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण के बारे में बताते हुए कृषि मंत्री ने लोकसभा को बताया कि मंत्रालय ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण (STRY) लागू कर रहा है. जिसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं और किसानों को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण (7 दिन की अवधि) प्रदान करना है. ताकि उनके ज्ञान और कौशल का उन्नयन हो सके और ग्रामीण क्षेत्रों में स्व रोजगार को बढ़ावा मिले.

अगरतला में गुरुवार 14 अगस्त को धूप में सुखाने के लिए चावल के दाने फैलाती महिला. (PTI)

किसानों को कृषि भ्रमण, कृषि प्रदर्शन और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) कार्यक्रम के अंतर्गत, किसानों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है. मंत्री ने कहा, "यह योजना देश में विकेन्द्रीकृत किसान-अनुकूल विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देती है, जिसका उद्देश्य विस्तार प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करना और किसानों, कृषि महिलाओं और युवाओं को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों और अच्छी कृषि पद्धतियों को उपलब्ध कराना है."

मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शिमला मिर्च की फसल को देखते हुए. (@OfficeofSSC)

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मंत्रालय देश में बुदनी (मध्य प्रदेश), हिसार (हरियाणा), गेराल्डिन (आंध्र प्रदेश) और बिस्वनाथ चरियाली (असम) में स्थित चार कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों (एफएमटीटीआई) के माध्यम से 'कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन' (एसएमएएम) को क्रियान्वित कर रहा है. जिससे किसानों, तकनीशियनों, स्नातक इंजीनियरों, उद्यमियों जैसे विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को कृषि उपकरणों के चयन, संचालन, मरम्मत और रखरखाव, ऊर्जा संरक्षण और प्रबंधन पर कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है.

