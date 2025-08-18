चंचल मुखर्जी.

नई दिल्ली: कृषि मंत्रालय देशभर में नकली खरपतवार नाशक बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाएगा. वैज्ञानिकों की एक उच्चस्तरीय टीम इसकी जांच करेगी तथा उन प्रभावित खेतों का निरीक्षण करेगी जहां घटिया खरपतवार नाशकों के इस्तेमाल के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है. घटिया खरपतवार नाशकों के उपयोग के कारण सोयाबीन की फसल को हुए नुकसान के बारे में मिली शिकायतों के बाद यह निर्णय लिया गया.

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने बताया, "भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा इस उद्देश्य के लिए एक जांच समिति गठित की गई है. नकली खाद, खरपतवार नाशक और बीज बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ पूरे देश में व्यापक अभियान चलाया जाएगा." किसानों की शिकायतें मिलने के बाद, चौहान ने 17 अगस्त को मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में एक खेत का औचक निरीक्षण किया. किसानों की जली हुई फसल देखकर नाराजगी जताई.

इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री चौहान ने 18 अगस्त को दिल्ली में आईसीएआर के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की. उन्होंने कहा, "अधिकारियों को फसलों को हुए नुकसान को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और अगर नमूना फेल हो जाए तो कार्रवाई की जानी चाहिए. हमने देखा है कि एक नहीं, बल्कि सैकड़ों किसान परेशान हो रहे हैं, और हम किसानों का दर्द समझते हैं. राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे किसानों के मामले में पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रभावी कार्रवाई करें."

कृषि मंत्री के निर्देश पर आईसीएआर द्वारा तत्काल एक जांच समिति गठित की गई है. समिति में आईसीएआर के खरपतवार अनुसंधान निदेशालय (डीडब्ल्यूआर), जबलपुर के निदेशक डॉ. जे.एस. मिश्रा को अध्यक्ष बनाया गया है. साथ ही, अटारी जोन 9 के निदेशक डॉ. एस.आर.के. सिंह, रायसेन-विदिशा ज़िले के कृषि उपसंचालक और कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख को सदस्य बनाया गया है. यह समिति सोमवार 18 अगस्त को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी.

शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "नकली कीटनाशक, खरपतवारनाशक, उर्वरक और बीज बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी." केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि निरीक्षण के दौरान पता चला कि खेतों में सोयाबीन की जगह खरपतवार उग आए थे और पूरी फसल खराब हो गई थी. किसानों का आरोप है कि नकली दवा के इस्तेमाल से यह नुकसान हुआ है.

मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शिमला मिर्च की फसल को देखते हुए. (@OfficeofSSC)

कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा, "यह समस्या सिर्फ एक खेत तक सीमित नहीं है, बल्कि कई किसानों ने ऐसी शिकायतें की हैं. इसके बाद वैज्ञानिकों की एक उच्चस्तरीय टीम प्रभावित खेतों का निरीक्षण करेगी और जांच के बाद दोषी कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. किसानों को राहत जरूर मिलेगी और इसके लिए कंपनी जिम्मेदार होगी." केंद्रीय मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवीके रायसेन के वैज्ञानिक द्वारा दी गई रिपोर्ट सही नहीं है, इसलिए यह नई टीम इस मामले की जांच करेगी.

