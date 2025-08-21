ETV Bharat / bharat

बाजार में बिक रहे नकली खरपतवारनाशक, फसल हो रही बर्बाद, लाइसेंस निलंबित करने के निर्देश - SPURIOUS HERBICIDE

सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसलों को नुकसान से बचाने के लिए क्लोरिम्यूरोन इथाइल शाकनाशी का प्रयोग न करें।

agriculture minister instructs to suspend license of companies making spurious herbicide crop damage
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान (File Photo / ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2025 at 4:03 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्रालय नकली खरपतवारनाशक दवाओं को लेकर सख्त कदम उठाया है. मंत्रालय ने राज्य सरकारों को जब्त किए गए नकली खरपतवारनाशकों के जांच परिणाम आने तक उनके लाइसेंस निलंबित करने का निर्देश दिया है. फसलों होने वाले नुकसान के कारणों की जांच करने वाले वैज्ञानिकों की एक टीम ने पाया है कि यह "क्लोरिम्यूरॉन एथिल" (Chlorimuron Ethyl) नामक खरपतवारनाशक के इस्तेमाल के कारण हुआ है.

वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसलों को नुकसान से बचाने के लिए क्लोरिम्यूरोन इथाइल खरपतवारनाशक का प्रयोग न करें.

यह कार्रवाई केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के कई किसानों से मिली शिकायतों के बाद की गई है, जिसमें कहा गया था कि क्लोरिम्यूरोन इथाइल 25 प्रतिशत डब्ल्यूपी नामक खरपतवारनाशक के प्रयोग से किसानों की सोयाबीन की फसल बर्बाद हो रही है.

कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया, "इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने तुरंत कंपनी और डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद नमूने जब्त कर उनकी जांच की गई और नमूने घटिया पाए जाने पर दोषी कंपनी के खिलाफ मध्य प्रदेश के तीन जिलों विदिशा, देवास और धार में एफआईआर दर्ज कराई गई. साथ ही बचे हुए स्टॉक की बिक्री पर रोक लगा दी गई और डीलरों के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए. इसके अलावा, देश भर में बड़े पैमाने पर औचक छापेमारी अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं."

निर्देशों का पालन करते हुए कृषि विभाग ने बाजार से उक्त खरपतवारनाशक के नमूने जब्त कर उनकी जांच कराई. जांच रिपोर्ट में पाया गया कि संबंधित खरपतवारनाशक की गुणवत्ता खराब थी और इसकी वजह से फसल को नुकसान पहुंचा. इस संबंध में, विदिशा (ग्रामीण), देवास (कन्नौद), धार (बदनावर) जिलों में दोषी कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी जांच परिणाम प्राप्त होने तक दोषी कंपनी का विनिर्माण लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दें. इसके अलावा, कंपनी के पास उपलब्ध शेष स्टॉक की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है. किसानों से अपील है कि वे क्लोरिम्यूरॉन एथिल 25% WP (बैच संख्या KE-04) का इस्तेमाल फिलहाल न करें, ताकि फसलों को और नुकसान न हो.

कृषि वैज्ञानिकों की राय
इस मुद्दे पर ईटीवी भारत से बात करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के एसआरके सिंह ने कहा, "यह एक खरपतवारनाशक उत्पाद है, इसलिए इसका इस्तेमाल निर्धारित तरीके से ही किया जाना चाहिए. अगर हम बात करें कि इसका फसलों पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो यह आगे की जांच का विषय है, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा."

इसी तरह, ICAR-IARI के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने नाम न उजागर करने की शर्त पर ईटीवी भारत को बताया, "क्लोरिम्यूरॉन एथिल खरपतवारनाशक है जिसका इस्तेमाल अक्सर खेतों में किया जाता है, लेकिन जांच में पता चलता है कि यह नकली था या इसमें अन्य रसायन मिलाए गए थे. कभी-कभी, यह इस्तेमाल की गई मात्रा पर निर्भर करता है. हो सकता है कि इसका अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया गया हो जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा हो."

