चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: भारत सरकार किसानों की शिकायतों, सुझावों और अन्य सहायता के लिए एक समर्पित पोर्टल शुरू करने जा रही है, लेकिन कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों की समस्याओं के समाधान और उन्हें हर स्तर पर तुरंत राहत प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर के कर्मचारियों को मजबूत करने की जरूरत है.

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को ब्लॉक और जिला स्तर के कृषि कार्यालयों को मजबूत करना चाहिए. साथ ही उन्हें किसानों की समस्याओं से निपटने के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना चाहिए. ऐसा इसलिए, ताकि शुरुआती चरण में ही बेहतर समाधान उपलब्ध कराए जा सके.

इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए, कृषि गतिविधियों से जुड़ी विशेषज्ञ पूजा शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, "यह सच है कि हर किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप से परिचित नहीं है, इसलिए वे हमेशा इसके लाभों से वंचित रह जाते हैं.

पूजा कहती हैं कि इस स्थिति को देखते हुए, हमने "किसान क्लब" का गठन किया है, जो एक किसान समूह के रूप में काम करता है और लाभकारी योजना की जानकारी प्रसारित करने, उनकी शिकायतों पर चर्चा करने और उन्हें हल करने का प्रयास करने के लिए किसानों की मासिक बैठकें आयोजित करता है. और हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए बेहतर विचारों का आदान-प्रदान करता है."

शर्मा ने कहा, "ब्लॉक और जिला स्तर के कृषि विभाग के अधिकारियों को इन किसान बैठकों में भाग लेना चाहिए, ताकि किसान उनसे सीधे बातचीत कर सकें और तुरंत समाधान प्राप्त कर सकें. यदि कोई समस्या संज्ञान में नहीं आती है, तो वे आगे की कार्रवाई के लिए सीधे उच्च अधिकारियों से संपर्क करते हैं."

कृषि विशेषज्ञ और किसान धर्मेंद्र मलिक ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए ईटीवी भारत से कहा, "सरकार को ब्लॉक और जिला स्तर के कृषि कार्यालयों को मजबूत करना चाहिए और किसानों की समस्याओं से निपटने के लिए उन्हें हर संभव बुनियादी ढांचा प्रदान करना चाहिए और पहले चरण में बेहतर समाधान प्रदान करना चाहिए."

उन्होंने कहा, "वर्तमान में, किसानों को अपनी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए या तो जन सुविधा केंद्र पर 20 रुपये का भुगतान करना पड़ता है या ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में हस्तलिखित शिकायत दर्ज करनी पड़ती है. अगर सरकार जमीनी स्तर के कृषि कार्यालयों में सभी आधुनिक बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराती है, तो लोगों को वहां राहत मिलेगी."

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सप्ताह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और उन्हें किसानों की शिकायतों, सुझावों और अन्य सहायता के लिए कई पोर्टलों के बजाय एक समर्पित पोर्टल बनाने का निर्देश दिया.

चौहान ने कहाकि वर्तमान में इस उद्देश्य के लिए कई प्लेटफॉर्म हैं, जिससे अक्सर समस्या का समाधान करने में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और किसानों को समाधान पाने के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं.

मंत्री ने बताया कि मंत्रालय त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए एकल खिड़की पोर्टल पर किसानों से प्राप्त समस्याओं की नियमित समीक्षा भी करेगा.

किसान नेता और किसान क्लब के अध्यक्ष मान सिंह यादव ने ईटीवी भारत को बताया, "सरकार को ब्लॉक और जिला स्तर के कृषि विभागों में हेल्प डेस्क की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, ताकि किसानों को हर कदम पर मदद मिल सके. साथ ही, उन किसानों के लिए एक समर्पित टेलीफोनिक शिकायत रजिस्टर लाइन शुरू की जानी चाहिए, जो अपनी शिकायतें पढ़ और लिख नहीं सकते."

उत्तर प्रदेश के किसान अमरपाल ने ईटीवी भारत को बताया, "वर्तमान में, बहुत सारे जन सुविधा केंद्र हैं, लेकिन वे हमसे ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए शुल्क लेते हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है. मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह किसानों के लिए सरकारी कार्यालयों में ऐसी सुविधाएं मुफ्त प्रदान करे, जो किसान पढ़ और लिख नहीं सकते, उन्हें कई बार ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

वास्तव में, जागरूकता की कमी के कारण उन्हें सरकारी योजनाओं का उचित लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए अधिकारी किसानों को सभी लाभकारी कदमों के बारे में जागरूक करने का प्रयास करते हैं."

केंद्रीय मंत्री चौहान ने सोमवार को एक बैठक में इस बात पर जोर दिया कि किसानों के मुद्दों के समाधान में कोई देरी नहीं होनी चाहिए और सभी अधिकारी किसानों के हितों में पूरी पारदर्शिता, विश्वसनीयता और संवेदनशीलता के साथ काम करें.