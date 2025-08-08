उत्तरकाशी: 'मेरी दोनों बहनें हर दिन फोन पर रक्षाबंधन पर छुट्टी लेकर घर आने के लिए कह रही थीं, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिली. आपदा के सैलाब में बहनों की दुआओं ने मेरी जान बचाई.' यह कहना है कि अग्निवीर सोनू सिंह का. जो धराली आपदा की सूचना पर अपने साथियों के साथ रेस्क्यू करने हर्षिल से निकले थे, लेकिन हर्षिल नाले में अचानक मलबा आने से फंस गए. उनके कुछ साथी बह गए. जबकि, वो एक पेड़ की वजह से बच गए.

हर्षिल नाला पार करते समय मलबे की चपेट में आए सोनू सिंह की टुकड़ी: उत्तरकाशी के जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी अग्निवीर सोनू सिंह ने बताया कि बीती 5 अगस्त के दिन धराली आपदा की सूचना मिली थी. जिस पर हर्षिल से सेना के 18 जवानों की एक टुकड़ी को राहत एवं बचाव कार्य के लिए मौके पर भेजा गया, लेकिन हम कुछ आगे ही बढ़े थे कि हर्षिल नाला पार करते हुए अचानक उन पर मलबा आ गया.

हर्षिल आर्मी कैंप में मलबा (फाइल फोटो- Local Resident)

"हमारी टुकड़ी के नौ जवान लापता हैं. जब हर्षिल नाले में मलबा आया तो मुझे भी लग रहा था कि अब नहीं बच सकूंगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी. मलबा हमें बहाकर भागीरथी नदी की ओर ले गया. इस बीच मैंने एक पेड़ पकड़ लिया. मलबे में बहने के दौरान पत्थरों टकराने से शरीर में कई जगह चोटें आई हैं. करीब एक से डेढ़ घंटे तक मलबे में फंसा रहा. तभी हमें ढूंढते हुए सेना की एक अन्य टुकड़ी वहां पहुंची और हमें निकाल लिया गया." - सोनू सिंह, अग्निवीर

सोनू की टुकड़ी के सूबेदार और हवलदार: सोनू के मुताबिक, राहत और बचाव के लिए निकली सेना की जिस टुकड़ी में वो शामिल थे, उसमें एक सूबेदार और एक हवलदार भी लापता हैं. उन्होंने कहा कि अब मै रक्षाबंधन पर बहनों के पास नहीं जा सकता पर दिवाली पर जरूर जाऊंगा. अभी सोनू सिंह का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है.

उत्तरकाशी जिला अस्पताल में भर्ती सोनू सिंह (फोटो- ETV Bharat)

सोनू की बहनों ने कही थी ये बात: अग्निवीर सोनू सिंह ने बताया कि उनकी छोटी बहन सोनाली और बड़ी बहन सुषमा सिंह से पिछली बार जब उनकी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 'अगर रक्षाबंधन पर छुट्टी न मिले तो दिवाली में जरूर आ जाना.' सोनू का कहना है कि उनकी दोनों बहनों की दीर्घायु की कामना की वजह से उनकी जान बच पाई है. सोनू ने कहा कि 'वो रक्षा बंधन पर घर नहीं जा सकें, लेकिन दिवाली पर जरूर जाएंगे.'

बता दें उत्तरकाशी के धराली में पांच अगस्त की दोपहर को जलप्रलय आई. इस जलप्रलय में धराली बाजार पूरी तरह से बर्बाद हो गया. साथ ही जलप्रलय के बाद धराली के होटल, होमस्ट, सेब के बगीचे सब मलबे में तब्दील हो गये. इस जलप्रलय में कई जिंदगियां मलबे में दब गई. जिन्हें बचाने के लिए पिछले चार दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. जिसमें राज्य, केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है. धराली रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस के जवान दिन रात लगे हैं. उत्तराखंड सरकार भी धराली में डटी हुई है. सीएम धामी खुद उत्तरकाशी में कैंप कर रहे हैं. उनके अधिकारी भी हर मोर्चे पर डटे हुए हैं.

ये भी पढ़ें-