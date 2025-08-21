नई दिल्ली: भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है. यह मिसाइल 5,000 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों पर प्रहार करने में सक्षम है. इस टेस्टिंग ने दुनिया के सामने देश की स्ट्रैटेजिक मिलिट्री पावर का प्रदर्शन किया.

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह परीक्षण स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड की निगरानी में ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटिग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया और सभी ऑपरेशन और टेक्निकल पैरामीटर की पुष्टि की गई.यह परीक्षण पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष के लगभग साढ़े तीन महीने बाद और पिछले साल मार्च में अग्नि-5 के पिछले परीक्षण के बाद हुआ है.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार अग्नि-5 उत्तरी चीन सहित लगभग पूरे एशियाई महाद्वीप और यूरोप के कुछ हिस्सों को कवर कर सकती है, जिससे यह भारत की न्यूक्लियर डेटेरेंस कैपेबलिटी का एक प्रमुख कंपोनेंट बन जाती है.

अग्नि सीरीज की मिसाइल

भारत के मिसाइल कार्यक्रम में अग्नि सीरीज की अग्नि-1 से लेकर अग्नि-4 तक की मिसाइलें भी शामिल हैं, जिनकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर से 3,500 किलोमीटर के बीच है और ये सभी मिसाइलें पहले से ही तैनात हैं.

हाल ही में किए गए अन्य परीक्षणों में पृथ्वी-2 और अग्नि-1, दोनों परमाणु-सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, और नई-विकसित स्ट्रैटेजिक मिसाइल प्रलय शामिल हैं. पृथ्वी-2 की मारक क्षमता 500 किलोग्राम तक के पेलोड के साथ 350 किलोमीटर है, जबकि अग्नि-1 1,000 किलोग्राम पेलोड के साथ 700-900 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है.

वहीं, प्रलय एक कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जो 500-1,000 किलोग्राम वजन वाले पारंपरिक आयुध ले जाने में सक्षम है.

अग्नि-5 मिसाइल की विशेषताएं

यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है. इसकी रेंज 5,000 किमी तक है. इसे मोबाइल लॉन्चर और इंटिग्रेट टेस्ट रेंज से लॉन्च किया जा सकता है. अग्नि-5 मिसाइल परमाणु हथियार ले जा सकती है. यह एडवांस गाइडेंस सिस्टम के साथ हाई प्रिसिशन से लैस है.

यह मिसाइल उत्तरी चीन और यूरोप के कुछ हिस्सों सहित लगभग पूरे एशिया को कवर करती है. यह मिसाइल तीन चरणों वाली ठोस ईंधन से संचालित होती है. इसकी एक और खास बात है कि यह आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लाद कर ले जा सकती है. इसके लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है.

